Borussia Dortmund x Werder Bremen ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Bundesliga

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O Dortmund venceu os quatro jogos disputados na competição, enquanto o Werder Bremen soma duas vitórias, um empate e uma derrota; confira

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Borussia Dortmund e Werder Bremen se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 15h30 (de Brasília), pela 5ª rodada da Bundesliga 2026/27. A partida será disputada no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha.

O duelo coloca frente a frente o líder do Campeonato Alemão e uma equipe que ocupa as primeiras posições da tabela. O Dortmund venceu os quatro jogos disputados na competição, enquanto o Werder Bremen soma duas vitórias, um empate e uma derrota.

Como chegam as equipes

O Borussia Dortmund lidera a Bundesliga com 12 pontos e tem 100% de aproveitamento. A equipe marcou nove gols e sofreu apenas dois nas quatro primeiras rodadas. Antes da pausa para os jogos das seleções, venceu o Stuttgart por 1 a 0 fora de casa.

Os aurinegros também acumulam seis vitórias consecutivas em partidas oficiais. Em casa, o time venceu os três jogos disputados pelo campeonato. Emre Can, Nico Schlotterbeck, Filippo Mané e Giannis Konstantelias estão fora, enquanto Julian Ryerson e J. Lerma são dúvidas.

O Werder Bremen aparece com sete pontos, após duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipe marcou oito gols e também sofreu oito. Na rodada anterior à pausa internacional, venceu o Augsburg por 3 a 2.

Os visitantes balançaram as redes em todas as partidas disputadas na Bundesliga, mas também sofreram gols nos quatro compromissos. Felix Agu, Justin Njinmah, Jens Stage, Senne Lynen e Moussa N'Diaye estão entre os desfalques.

Onde assistir ao vivo

Borussia Dortmund x Werder Bremen terá transmissão ao vivo pela SportyNet e pelo canal da CazéTV no YouTube.

Possíveis escalações

Borussia Dortmund

Gregor Kobel; Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck (ou alternativa direta devido à lesão) e Julian Ryerson; Joey Veerman, Felix Nmecha, Daniel Svensson e Ethan Nwaneri; Serhou Guirassy e Maximilian Beier.

Werder Bremen

Karl Hein; Amos Pieper, Marco Friedl, Olivier Deman e Arthur Augusto; Ludovit Reis, Youri Regeer, Marco Grüll, Eren Dinkci e Chuki; Niclas Füllkrug.

Ficha Técnica