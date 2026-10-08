Arsenal x Leeds ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 6ª rodada da Premier League
Após perder a liderança para o Manchester City, Arsenal tenta reagir diante do Leeds, que segue invicto e ocupa a quinta colocação do Inglês
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Arsenal e Leeds se enfrentam neste sábado (10), às 8h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 6ª rodada da Premier League 2026/27.
Atual campeão inglês, o Arsenal tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Brighton, resultado que fez a equipe perder a liderança para o Manchester City. Os Gunners ocupam a segunda colocação, com 12 pontos, três a menos que os Citizens.
O Leeds, por sua vez, chega ao confronto como uma das surpresas do início da temporada. A equipe ocupa a quinta colocação, com nove pontos, e ainda não perdeu no Campeonato Inglês.
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Como chegam as equipes
Arsenal
O Arsenal começou a temporada 2026/27 embalado pela conquista da Supercopa da Inglaterra, após vencer o Manchester City. Na Premier League, a equipe comandada por Mikel Arteta manteve o bom momento e conquistou quatro vitórias consecutivas nas primeiras rodadas.
Porém, a sequência positiva foi interrompida na última partida. Jogando contra o Brighton, os Gunners sofreram uma derrota por 3 a 0 e perderam a liderança do Campeonato Inglês.
Com 12 pontos em cinco jogos, o Arsenal aparece na vice-liderança, atrás do Manchester City, que soma 15 pontos e mantém 100% de aproveitamento.
Agora, o time londrino busca uma resposta imediata diante de sua torcida para evitar que a distância para o líder aumente. Uma vitória sobre o Leeds levaria o Arsenal aos 15 pontos, igualando a pontuação atual do Manchester City.
Leeds
O Leeds chega ao Emirates Stadium vivendo um início de temporada positivo. Depois de lutar contra o rebaixamento na edição anterior da Premier League, a equipe comandada por Daniel Farke aparece entre os primeiros colocados do Campeonato Inglês.
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O time ocupa a quinta colocação, com nove pontos em cinco partidas, resultado de duas vitórias e três empates.
Além da boa posição na tabela, o Leeds é uma das cinco equipes que ainda não perderam na competição. A invencibilidade representa uma mudança importante em relação à campanha da temporada passada.
Agora, os Peacocks terão pela frente o atual campeão inglês, fora de casa, em um confronto que pode consolidar a boa fase da equipe neste início de Premier League.
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Histórico de confrontos entre Arsenal e Leeds
Arsenal e Leeds já se enfrentaram 129 vezes ao longo da história, com vantagem para os Gunners.
Ao todo, são 55 vitórias do Arsenal, 33 empates e 41 triunfos do Leeds.
Quando o confronto acontece na casa do Arsenal, a superioridade dos londrinos é ainda maior. Em 67 partidas como mandante, os Gunners conquistaram 37 vitórias, empataram 15 vezes e sofreram 15 derrotas.
Na última temporada, o Arsenal venceu os dois confrontos contra o Leeds com goleadas. Os resultados foram de 5 a 0 e 4 a 0, demonstrando a superioridade da equipe de Mikel Arteta nos encontros mais recentes.
Onde assistir Arsenal x Leeds ao vivo
A partida entre Arsenal e Leeds terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
A bola rola às 8h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.
Prováveis escalações
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Jurrien Timber, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera e Riccardo Calafiori; Bruno Guimarães, Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Ødegaard e Eberechi Eze; Viktor Gyökeres.
Leeds (Técnico: Daniel Farke)
James Trafford; Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, James Justin e Jayden Bogle; Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach e Dominic Calvert-Lewin; Noah Okafor.
Arbitragem
- Árbitro: Paul Tierney
- Assistente 1: Richard West
- Assistente 2: Steven Meredith
- VAR: Tony Harrington
Ficha da partida
- Jogo: Arsenal x Leeds
- Competição: Premier League 2026/27 – 6ª rodada
- Data: 10 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: 8h30 (de Brasília)
- Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)
- Transmissão: ESPN e Disney+
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