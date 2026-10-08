Arsenal x Leeds ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 6ª rodada da Premier League

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Após perder a liderança para o Manchester City, Arsenal tenta reagir diante do Leeds, que segue invicto e ocupa a quinta colocação do Inglês

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Arsenal e Leeds se enfrentam neste sábado (10), às 8h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 6ª rodada da Premier League 2026/27.

Atual campeão inglês, o Arsenal tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Brighton, resultado que fez a equipe perder a liderança para o Manchester City. Os Gunners ocupam a segunda colocação, com 12 pontos, três a menos que os Citizens.

O Leeds, por sua vez, chega ao confronto como uma das surpresas do início da temporada. A equipe ocupa a quinta colocação, com nove pontos, e ainda não perdeu no Campeonato Inglês.

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Como chegam as equipes

Arsenal

O Arsenal começou a temporada 2026/27 embalado pela conquista da Supercopa da Inglaterra, após vencer o Manchester City. Na Premier League, a equipe comandada por Mikel Arteta manteve o bom momento e conquistou quatro vitórias consecutivas nas primeiras rodadas.

Porém, a sequência positiva foi interrompida na última partida. Jogando contra o Brighton, os Gunners sofreram uma derrota por 3 a 0 e perderam a liderança do Campeonato Inglês.

Com 12 pontos em cinco jogos, o Arsenal aparece na vice-liderança, atrás do Manchester City, que soma 15 pontos e mantém 100% de aproveitamento.

Agora, o time londrino busca uma resposta imediata diante de sua torcida para evitar que a distância para o líder aumente. Uma vitória sobre o Leeds levaria o Arsenal aos 15 pontos, igualando a pontuação atual do Manchester City.

Leeds

O Leeds chega ao Emirates Stadium vivendo um início de temporada positivo. Depois de lutar contra o rebaixamento na edição anterior da Premier League, a equipe comandada por Daniel Farke aparece entre os primeiros colocados do Campeonato Inglês.

O time ocupa a quinta colocação, com nove pontos em cinco partidas, resultado de duas vitórias e três empates.

Além da boa posição na tabela, o Leeds é uma das cinco equipes que ainda não perderam na competição. A invencibilidade representa uma mudança importante em relação à campanha da temporada passada.

Agora, os Peacocks terão pela frente o atual campeão inglês, fora de casa, em um confronto que pode consolidar a boa fase da equipe neste início de Premier League.

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Histórico de confrontos entre Arsenal e Leeds

Arsenal e Leeds já se enfrentaram 129 vezes ao longo da história, com vantagem para os Gunners.

Ao todo, são 55 vitórias do Arsenal, 33 empates e 41 triunfos do Leeds.

Quando o confronto acontece na casa do Arsenal, a superioridade dos londrinos é ainda maior. Em 67 partidas como mandante, os Gunners conquistaram 37 vitórias, empataram 15 vezes e sofreram 15 derrotas.

Na última temporada, o Arsenal venceu os dois confrontos contra o Leeds com goleadas. Os resultados foram de 5 a 0 e 4 a 0, demonstrando a superioridade da equipe de Mikel Arteta nos encontros mais recentes.

Onde assistir Arsenal x Leeds ao vivo

A partida entre Arsenal e Leeds terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

A bola rola às 8h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Prováveis escalações

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Jurrien Timber, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera e Riccardo Calafiori; Bruno Guimarães, Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Ødegaard e Eberechi Eze; Viktor Gyökeres.

Leeds (Técnico: Daniel Farke)

James Trafford; Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, James Justin e Jayden Bogle; Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach e Dominic Calvert-Lewin; Noah Okafor.

Arbitragem

Árbitro: Paul Tierney

Paul Tierney Assistente 1: Richard West

Richard West Assistente 2: Steven Meredith

Steven Meredith VAR: Tony Harrington

Ficha da partida

Jogo: Arsenal x Leeds

Arsenal x Leeds Competição: Premier League 2026/27 – 6ª rodada

Premier League 2026/27 – 6ª rodada Data: 10 de outubro de 2026 (sábado)

10 de outubro de 2026 (sábado) Horário: 8h30 (de Brasília)

8h30 (de Brasília) Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)

Emirates Stadium, Londres (Inglaterra) Transmissão: ESPN e Disney+

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