Qual jogo vai passar na Globo hoje (07/10)? Veja programação completa
Emissora não terá partidas de futebol ao vivo nesta quarta-feira; confira a programação da Globo Nordeste e os jogos do dia; saiba mais
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Não haverá transmissão de futebol ao vivo na TV Globo nesta quarta-feira (7 de outubro de 2026). Apesar da rodada do Campeonato Brasileiro e da Série B contar com diversas partidas ao longo do dia, nenhuma delas será exibida pela emissora.
Entre os jogos desta quarta-feira estão Botafogo x Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e partidas como Operário-PR x Botafogo-SP e CRB x Atlético-GO, pela Série B. As transmissões serão distribuídas entre outras emissoras e plataformas de streaming.
Na programação da Globo, a noite terá a exibição de Jornal Nacional, às 20h30, seguido pela novela Quem Ama Cuida, às 21h20.
Tem jogo na Globo hoje?
Não. A TV Globo não transmite nenhuma partida de futebol ao vivo nesta quarta-feira (7).
Os jogos do Campeonato Brasileiro e da Série B programados para hoje terão transmissões em canais e plataformas como Record, CazéTV, Premiere, Disney+, Prime Video, ESPN e SporTV.
O próximo dia com futebol ao vivo na programação da Globo será a quinta-feira (8 de outubro), quando estão previstas partidas como Fluminense x Coritiba e Palmeiras x Bahia.
Quais jogos acontecem hoje (07/10)?
Mesmo sem transmissão na Globo, a quarta-feira terá uma rodada movimentada no futebol brasileiro. Confira os principais jogos e onde assistir:
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- 19h30 — Internacional x Corinthians
Campeonato Brasileiro
Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
- 19h30 — Remo x Grêmio
Campeonato Brasileiro
Transmissão: Premiere
- 19h30 — RB Bragantino x Mirassol
Campeonato Brasileiro
Transmissão: Premiere
- 19h30 — Operário-PR x Botafogo-SP
Campeonato Brasileiro — Série B
Transmissão: Disney+
- 19h30 — Avaí x Londrina
Campeonato Brasileiro — Série B
Transmissão: Disney+
- 20h — Vitória x Chapecoense
Campeonato Brasileiro
Transmissão: Premiere
- 20h30 — Botafogo x Vasco
Campeonato Brasileiro
Transmissão: Prime Video
- 20h30 — CRB x Atlético-GO
Campeonato Brasileiro — Série B
Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 20h30 — América-MG x Fortaleza
Campeonato Brasileiro — Série B
Transmissão: ESPN e Disney+
- 20h30 — Vila Nova x Cuiabá
Campeonato Brasileiro — Série B
Transmissão: Disney+
- 21h30 — Cruzeiro x São Paulo
Campeonato Brasileiro
Transmissão: SporTV e Premiere
Programação da Globo Nordeste hoje (07/10)
Sem futebol ao vivo na programação, a Globo Nordeste terá programação regular nesta quarta-feira. Confira os horários previstos:
- 04h00 — Hora Um
- 06h00 — Bom Dia Pernambuco
- 08h30 — Bom Dia Brasil
- 09h30 — Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 — Mais Você
- 11h45 — NE1
- 13h00 — Globo Esporte
- 13h25 — Jornal Hoje
- 14h45 — Edição Especial — Roque Santeiro
- 15h15 — Edição Especial — Além do Tempo
- 15h45 — Sessão da Tarde — Os Bombeiros
- 17h25 — Vale a Pena Ver de Novo — Avenida Brasil
- 18h25 — A Nobreza do Amor
- 19h10 — NE2
- 19h40 — Por Você
- 20h30 — Jornal Nacional
- 21h20 — Quem Ama Cuida
- 22h25 — O Testamento: O Segredo de Anita Harley
- 00h00 — Jornal da Globo
- 00h50 — Reapresentação — A Nobreza do Amor
- 01h30 — Reapresentação — Por Você
- 02h15 — Comédia na Madruga I
- 03h10 — Comédia na Madruga II
Quando será o próximo jogo na Globo?
A programação de futebol da Globo retorna na quinta-feira (8). Entre as partidas previstas estão Fluminense x Coritiba e Palmeiras x Bahia.
Assim, quem procura por futebol ao vivo na TV Globo nesta quarta-feira (7) não encontrará partidas na grade da emissora. A rodada do futebol brasileiro será distribuída entre diferentes canais de televisão e plataformas de streaming.