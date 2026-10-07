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Qual jogo vai passar na Globo hoje (07/10)? Veja programação completa

Emissora não terá partidas de futebol ao vivo nesta quarta-feira; confira a programação da Globo Nordeste e os jogos do dia; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 07/10/2026 às 12:48
Símbolo da Globo
Símbolo da Globo - Arte/ Blog do Torcedor

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Não haverá transmissão de futebol ao vivo na TV Globo nesta quarta-feira (7 de outubro de 2026). Apesar da rodada do Campeonato Brasileiro e da Série B contar com diversas partidas ao longo do dia, nenhuma delas será exibida pela emissora.

Entre os jogos desta quarta-feira estão Botafogo x Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e partidas como Operário-PR x Botafogo-SP e CRB x Atlético-GO, pela Série B. As transmissões serão distribuídas entre outras emissoras e plataformas de streaming.

Na programação da Globo, a noite terá a exibição de Jornal Nacional, às 20h30, seguido pela novela Quem Ama Cuida, às 21h20.

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Tem jogo na Globo hoje?

Não. A TV Globo não transmite nenhuma partida de futebol ao vivo nesta quarta-feira (7).

Os jogos do Campeonato Brasileiro e da Série B programados para hoje terão transmissões em canais e plataformas como Record, CazéTV, Premiere, Disney+, Prime Video, ESPN e SporTV.

O próximo dia com futebol ao vivo na programação da Globo será a quinta-feira (8 de outubro), quando estão previstas partidas como Fluminense x Coritiba e Palmeiras x Bahia.

Quais jogos acontecem hoje (07/10)?

Mesmo sem transmissão na Globo, a quarta-feira terá uma rodada movimentada no futebol brasileiro. Confira os principais jogos e onde assistir:

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  • 19h30 — Internacional x Corinthians
    Campeonato Brasileiro
    Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
  • 19h30 — Remo x Grêmio
    Campeonato Brasileiro
    Transmissão: Premiere
  • 19h30 — RB Bragantino x Mirassol
    Campeonato Brasileiro
    Transmissão: Premiere
  • 19h30 — Operário-PR x Botafogo-SP
    Campeonato Brasileiro — Série B
    Transmissão: Disney+
  • 19h30 — Avaí x Londrina
    Campeonato Brasileiro — Série B
    Transmissão: Disney+
  • 20h — Vitória x Chapecoense
    Campeonato Brasileiro
    Transmissão: Premiere
  • 20h30 — Botafogo x Vasco
    Campeonato Brasileiro
    Transmissão: Prime Video
  • 20h30 — CRB x Atlético-GO
    Campeonato Brasileiro — Série B
    Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 20h30 — América-MG x Fortaleza
    Campeonato Brasileiro — Série B
    Transmissão: ESPN e Disney+
  • 20h30 — Vila Nova x Cuiabá
    Campeonato Brasileiro — Série B
    Transmissão: Disney+
  • 21h30 — Cruzeiro x São Paulo
    Campeonato Brasileiro
    Transmissão: SporTV e Premiere

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Programação da Globo Nordeste hoje (07/10)

Sem futebol ao vivo na programação, a Globo Nordeste terá programação regular nesta quarta-feira. Confira os horários previstos:

  • 04h00 — Hora Um
  • 06h00 — Bom Dia Pernambuco
  • 08h30 — Bom Dia Brasil
  • 09h30 — Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 — Mais Você
  • 11h45 — NE1
  • 13h00 — Globo Esporte
  • 13h25 — Jornal Hoje
  • 14h45 — Edição Especial — Roque Santeiro
  • 15h15 — Edição Especial — Além do Tempo
  • 15h45 — Sessão da Tarde — Os Bombeiros
  • 17h25 — Vale a Pena Ver de Novo — Avenida Brasil
  • 18h25 — A Nobreza do Amor
  • 19h10 — NE2
  • 19h40 — Por Você
  • 20h30 — Jornal Nacional
  • 21h20 — Quem Ama Cuida
  • 22h25 — O Testamento: O Segredo de Anita Harley
  • 00h00 — Jornal da Globo
  • 00h50 — Reapresentação — A Nobreza do Amor
  • 01h30 — Reapresentação — Por Você
  • 02h15 — Comédia na Madruga I
  • 03h10 — Comédia na Madruga II

Quando será o próximo jogo na Globo?

A programação de futebol da Globo retorna na quinta-feira (8). Entre as partidas previstas estão Fluminense x Coritiba e Palmeiras x Bahia.

Assim, quem procura por futebol ao vivo na TV Globo nesta quarta-feira (7) não encontrará partidas na grade da emissora. A rodada do futebol brasileiro será distribuída entre diferentes canais de televisão e plataformas de streaming.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.