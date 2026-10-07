Qual jogo vai passar na Globo hoje (07/10)? Veja programação completa

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Emissora não terá partidas de futebol ao vivo nesta quarta-feira; confira a programação da Globo Nordeste e os jogos do dia; saiba mais

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Não haverá transmissão de futebol ao vivo na TV Globo nesta quarta-feira (7 de outubro de 2026). Apesar da rodada do Campeonato Brasileiro e da Série B contar com diversas partidas ao longo do dia, nenhuma delas será exibida pela emissora.

Entre os jogos desta quarta-feira estão Botafogo x Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e partidas como Operário-PR x Botafogo-SP e CRB x Atlético-GO, pela Série B. As transmissões serão distribuídas entre outras emissoras e plataformas de streaming.

Na programação da Globo, a noite terá a exibição de Jornal Nacional, às 20h30, seguido pela novela Quem Ama Cuida, às 21h20.

Tem jogo na Globo hoje?

Não. A TV Globo não transmite nenhuma partida de futebol ao vivo nesta quarta-feira (7).

Os jogos do Campeonato Brasileiro e da Série B programados para hoje terão transmissões em canais e plataformas como Record, CazéTV, Premiere, Disney+, Prime Video, ESPN e SporTV.

O próximo dia com futebol ao vivo na programação da Globo será a quinta-feira (8 de outubro), quando estão previstas partidas como Fluminense x Coritiba e Palmeiras x Bahia.

Quais jogos acontecem hoje (07/10)?

Mesmo sem transmissão na Globo, a quarta-feira terá uma rodada movimentada no futebol brasileiro. Confira os principais jogos e onde assistir:

19h30 — Internacional x Corinthians

Campeonato Brasileiro

Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Transmissão: Record, CazéTV e Premiere 19h30 — Remo x Grêmio

Campeonato Brasileiro

Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro Transmissão: Premiere 19h30 — RB Bragantino x Mirassol

Campeonato Brasileiro

Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro Transmissão: Premiere 19h30 — Operário-PR x Botafogo-SP

Campeonato Brasileiro — Série B

Transmissão: Disney+

Campeonato Brasileiro — Série B Transmissão: Disney+ 19h30 — Avaí x Londrina

Campeonato Brasileiro — Série B

Transmissão: Disney+

Campeonato Brasileiro — Série B Transmissão: Disney+ 20h — Vitória x Chapecoense

Campeonato Brasileiro

Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro Transmissão: Premiere 20h30 — Botafogo x Vasco

Campeonato Brasileiro

Transmissão: Prime Video

Campeonato Brasileiro Transmissão: Prime Video 20h30 — CRB x Atlético-GO

Campeonato Brasileiro — Série B

Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

Campeonato Brasileiro — Série B Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+ 20h30 — América-MG x Fortaleza

Campeonato Brasileiro — Série B

Transmissão: ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro — Série B Transmissão: ESPN e Disney+ 20h30 — Vila Nova x Cuiabá

Campeonato Brasileiro — Série B

Transmissão: Disney+

Campeonato Brasileiro — Série B Transmissão: Disney+ 21h30 — Cruzeiro x São Paulo

Campeonato Brasileiro

Transmissão: SporTV e Premiere

Programação da Globo Nordeste hoje (07/10)

Sem futebol ao vivo na programação, a Globo Nordeste terá programação regular nesta quarta-feira. Confira os horários previstos:

04h00 — Hora Um

— Hora Um 06h00 — Bom Dia Pernambuco

— Bom Dia Pernambuco 08h30 — Bom Dia Brasil

— Bom Dia Brasil 09h30 — Encontro com Patrícia Poeta

— Encontro com Patrícia Poeta 10h35 — Mais Você

— Mais Você 11h45 — NE1

— NE1 13h00 — Globo Esporte

— Globo Esporte 13h25 — Jornal Hoje

— Jornal Hoje 14h45 — Edição Especial — Roque Santeiro

— Edição Especial — Roque Santeiro 15h15 — Edição Especial — Além do Tempo

— Edição Especial — Além do Tempo 15h45 — Sessão da Tarde — Os Bombeiros

— Sessão da Tarde — Os Bombeiros 17h25 — Vale a Pena Ver de Novo — Avenida Brasil

— Vale a Pena Ver de Novo — Avenida Brasil 18h25 — A Nobreza do Amor

— A Nobreza do Amor 19h10 — NE2

— NE2 19h40 — Por Você

— Por Você 20h30 — Jornal Nacional

— Jornal Nacional 21h20 — Quem Ama Cuida

— Quem Ama Cuida 22h25 — O Testamento: O Segredo de Anita Harley

— O Testamento: O Segredo de Anita Harley 00h00 — Jornal da Globo

— Jornal da Globo 00h50 — Reapresentação — A Nobreza do Amor

— Reapresentação — A Nobreza do Amor 01h30 — Reapresentação — Por Você

— Reapresentação — Por Você 02h15 — Comédia na Madruga I

— Comédia na Madruga I 03h10 — Comédia na Madruga II

Quando será o próximo jogo na Globo?

A programação de futebol da Globo retorna na quinta-feira (8). Entre as partidas previstas estão Fluminense x Coritiba e Palmeiras x Bahia.

Assim, quem procura por futebol ao vivo na TV Globo nesta quarta-feira (7) não encontrará partidas na grade da emissora. A rodada do futebol brasileiro será distribuída entre diferentes canais de televisão e plataformas de streaming.