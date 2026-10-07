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Premier League: veja jogos, horários e onde assistir à próxima rodada ao vivo

Liverpool x Manchester City é o grande destaque de uma rodada que também terá Arsenal, Chelsea, Manchester United e Tottenham em campo

Por Lucas Valle Publicado em 07/10/2026 às 13:53
Enzo Fernández, Semenyo e Haaland, jogadores do Manchester City
Enzo Fernández, Semenyo e Haaland, jogadores do Manchester City - Divulgação/ Manchester City

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A Premier League 2026/27 retorna neste fim de semana com a disputa de mais uma rodada. Os jogos começam no sábado (10), seguem no domingo (11) e terminam na segunda-feira (12).

O principal confronto será entre Liverpool e Manchester City, no domingo (11), às 12h30 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente o atual líder da competição e um Liverpool que ainda está invicto.

A rodada também terá Arsenal x Leeds, confronto direto entre equipes que aparecem na parte de cima da classificação, além de Manchester United x Tottenham.

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Como está a classificação da Premier League?

Após cinco partidas, o Manchester City lidera a Premier League com 15 pontos e 100% de aproveitamento. A equipe venceu todos os cinco jogos, marcou 13 gols e sofreu cinco.

O Arsenal aparece na segunda colocação, com 12 pontos, enquanto o Brighton ocupa o terceiro lugar, com 10. Brentford, Leeds, Liverpool e Everton aparecem na sequência, todos com nove pontos.

Na parte de baixo, Bournemouth é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com três pontos. Coventry, Fulham e Tottenham ocupam as três últimas posições.

Classificação da Premier League

Pos. Time Pts J V E D GP GC SG
Manchester City 15 5 5 0 0 13 5 +8
Arsenal 12 5 4 0 1 8 4 +4
Brighton 10 5 3 1 1 16 5 +11
Brentford 9 5 2 3 0 10 4 +6
Leeds United 9 5 2 3 0 7 3 +4
Liverpool 9 5 2 3 0 7 4 +3
Everton 9 5 2 3 0 6 3 +3
Hull City 8 5 2 2 1 6 4 +2
Newcastle United 8 5 2 2 1 9 9 0
10º Chelsea 7 5 2 1 2 10 12 -2
11º Ipswich Town 6 5 2 0 3 7 11 -4
12º Manchester United 5 5 1 2 2 8 8 0
13º Nottingham Forest 5 5 1 2 2 4 5 -1
14º Sunderland 4 5 1 1 3 6 10 -4
15º Crystal Palace 4 5 1 1 3 6 11 -5
16º Aston Villa 4 5 1 1 3 4 9 -5
17º Bournemouth 3 5 0 3 2 6 8 -2
18º Coventry City 3 5 1 0 4 1 10 -9
19º Fulham 2 5 0 2 3 5 8 -3
20º Tottenham 2 5 0 2 3 2 8 -6

Legenda: Pts: pontos | J: jogos | V: vitórias | E: empates | D: derrotas | GP: gols pró | GC: gols contra | SG: saldo de gols

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Jogos da Premier League: onde assistir ao vivo e horários

Sábado (10)

  • 8h30 - Arsenal x Leeds: ESPN e Disney+
  • 11h - Aston Villa x Brentford: ESPN e Disney+
  • 11h - Chelsea x Bournemouth: CazéTV e Disney+
  • 11h - Ipswich Town x Fulham: Disney+
  • 11h - Sunderland x Brighton: ESPN 4 e Disney+
  • 13h30 - Manchester United x Tottenham: ESPN e Disney+

Domingo (11)

  • 10h - Crystal Palace x Nottingham Forest: ESPN e Disney+
  • 10h - Hull City x Everton: Disney+
  • 12h30 - Liverpool x Manchester City: ESPN e Disney+

Segunda-feira (12)

  • 16h - Coventry City x Newcastle: Disney+

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Liverpool x Manchester City é destaque da rodada

O principal jogo do fim de semana acontece no domingo (11). Liverpool e Manchester City se enfrentam às 12h30, em confronto entre duas equipes que ainda não perderam na Premier League.

O City chega como líder isolado, com 15 pontos em cinco partidas e cinco vitórias. Além do 100% de aproveitamento, a equipe possui saldo positivo de oito gols.

O Liverpool ocupa a sexta colocação, com nove pontos. Apesar de também estar invicto, o time soma duas vitórias e três empates e pode diminuir a distância para o líder em caso de vitória.

O confronto entre Liverpool e Manchester City terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Arsenal recebe o Leeds

A rodada começa com outro confronto envolvendo equipes da parte de cima da tabela. No sábado (10), às 8h30, o Arsenal recebe o Leeds.

Os Gunners aparecem na segunda colocação, com 12 pontos, três atrás do Manchester City. O Leeds ocupa o quinto lugar e ainda está invicto, com duas vitórias e três empates.

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Manchester United x Tottenham

Outro confronto de destaque acontece no sábado (10), às 13h30. Manchester United e Tottenham se enfrentam em um duelo entre dois clubes que começaram a temporada abaixo das primeiras colocações.

O United ocupa o 12º lugar, com cinco pontos em cinco jogos. O Tottenham vive situação ainda mais delicada: está na lanterna da Premier League, com apenas dois pontos e nenhuma vitória.

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.