Premier League: veja jogos, horários e onde assistir à próxima rodada ao vivo
Liverpool x Manchester City é o grande destaque de uma rodada que também terá Arsenal, Chelsea, Manchester United e Tottenham em campo
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A Premier League 2026/27 retorna neste fim de semana com a disputa de mais uma rodada. Os jogos começam no sábado (10), seguem no domingo (11) e terminam na segunda-feira (12).
O principal confronto será entre Liverpool e Manchester City, no domingo (11), às 12h30 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente o atual líder da competição e um Liverpool que ainda está invicto.
A rodada também terá Arsenal x Leeds, confronto direto entre equipes que aparecem na parte de cima da classificação, além de Manchester United x Tottenham.
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Como está a classificação da Premier League?
Após cinco partidas, o Manchester City lidera a Premier League com 15 pontos e 100% de aproveitamento. A equipe venceu todos os cinco jogos, marcou 13 gols e sofreu cinco.
O Arsenal aparece na segunda colocação, com 12 pontos, enquanto o Brighton ocupa o terceiro lugar, com 10. Brentford, Leeds, Liverpool e Everton aparecem na sequência, todos com nove pontos.
Na parte de baixo, Bournemouth é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com três pontos. Coventry, Fulham e Tottenham ocupam as três últimas posições.
Classificação da Premier League
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1º
|Manchester City
|15
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|2º
|Arsenal
|12
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|3º
|Brighton
|10
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|4º
|Brentford
|9
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|5º
|Leeds United
|9
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|+4
|6º
|Liverpool
|9
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|+3
|7º
|Everton
|9
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|8º
|Hull City
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|9º
|Newcastle United
|8
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|10º
|Chelsea
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|11º
|Ipswich Town
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|12º
|Manchester United
|5
|5
|1
|2
|2
|8
|8
|0
|13º
|Nottingham Forest
|5
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|14º
|Sunderland
|4
|5
|1
|1
|3
|6
|10
|-4
|15º
|Crystal Palace
|4
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|16º
|Aston Villa
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|17º
|Bournemouth
|3
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|18º
|Coventry City
|3
|5
|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|19º
|Fulham
|2
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|20º
|Tottenham
|2
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
Legenda: Pts: pontos | J: jogos | V: vitórias | E: empates | D: derrotas | GP: gols pró | GC: gols contra | SG: saldo de gols
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Jogos da Premier League: onde assistir ao vivo e horários
Sábado (10)
- 8h30 - Arsenal x Leeds: ESPN e Disney+
- 11h - Aston Villa x Brentford: ESPN e Disney+
- 11h - Chelsea x Bournemouth: CazéTV e Disney+
- 11h - Ipswich Town x Fulham: Disney+
- 11h - Sunderland x Brighton: ESPN 4 e Disney+
- 13h30 - Manchester United x Tottenham: ESPN e Disney+
Domingo (11)
- 10h - Crystal Palace x Nottingham Forest: ESPN e Disney+
- 10h - Hull City x Everton: Disney+
- 12h30 - Liverpool x Manchester City: ESPN e Disney+
Segunda-feira (12)
- 16h - Coventry City x Newcastle: Disney+
Liverpool x Manchester City é destaque da rodada
O principal jogo do fim de semana acontece no domingo (11). Liverpool e Manchester City se enfrentam às 12h30, em confronto entre duas equipes que ainda não perderam na Premier League.
O City chega como líder isolado, com 15 pontos em cinco partidas e cinco vitórias. Além do 100% de aproveitamento, a equipe possui saldo positivo de oito gols.
O Liverpool ocupa a sexta colocação, com nove pontos. Apesar de também estar invicto, o time soma duas vitórias e três empates e pode diminuir a distância para o líder em caso de vitória.
O confronto entre Liverpool e Manchester City terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Arsenal recebe o Leeds
A rodada começa com outro confronto envolvendo equipes da parte de cima da tabela. No sábado (10), às 8h30, o Arsenal recebe o Leeds.
Os Gunners aparecem na segunda colocação, com 12 pontos, três atrás do Manchester City. O Leeds ocupa o quinto lugar e ainda está invicto, com duas vitórias e três empates.
A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Manchester United x Tottenham
Outro confronto de destaque acontece no sábado (10), às 13h30. Manchester United e Tottenham se enfrentam em um duelo entre dois clubes que começaram a temporada abaixo das primeiras colocações.
O United ocupa o 12º lugar, com cinco pontos em cinco jogos. O Tottenham vive situação ainda mais delicada: está na lanterna da Premier League, com apenas dois pontos e nenhuma vitória.
A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.