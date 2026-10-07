Palmeiras x Bahia ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pelo Brasileirão

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O Alviverde ocupa a segunda colocação, com 57 pontos, enquanto o Tricolor baiano aparece em quinto, com 46; confira detalhes do jogo

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Palmeiras e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo.

O duelo reúne duas equipes que brigam na parte de cima da tabela. O Alviverde ocupa a segunda colocação, com 57 pontos, enquanto o Tricolor baiano aparece em quinto, com 46.

O Palmeiras busca diminuir a distância para o líder Flamengo, que tem três pontos a mais. Já o Bahia tenta retornar ao G-4 e está dois pontos atrás do Fluminense, quarto colocado.

Como chegam Palmeiras e Bahia

O Palmeiras chega ao confronto sem vencer nas últimas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. A equipe empatou com o Grêmio por 0 a 0 em Porto Alegre na rodada anterior e acabou deixando a liderança da competição. Na Libertadores, porém, o time avançou às semifinais após eliminar a LDU nos pênaltis, em Quito.

Abel Ferreira cumprirá a última das três partidas de suspensão impostas pelo STJD e não estará no banco. O auxiliar João Martins comandará a equipe à beira do campo. Paulinho e Jefté seguem fora por questões médicas, enquanto Murilo retorna após cumprir suspensão.

A comissão técnica também acompanha a condição física de jogadores que estavam com suas respectivas seleções durante a Data Fifa. Piquerez, Emiliano Martínez e Jhon Arias foram os últimos a retornar e são observados em relação ao desgaste.

O Bahia, por sua vez, teve interrompida uma sequência de quatro vitórias consecutivas e 11 jogos de invencibilidade na temporada. O time perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR na Arena da Baixada na rodada passada.

Rogério Ceni terá praticamente todo o elenco à disposição. O único jogador no departamento médico é o goleiro Léo Vieira. Kike Olivera retorna após cumprir suspensão, enquanto Michel Araújo volta a ser opção depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Onde assistir Palmeiras x Bahia ao vivo

Palmeiras x Bahia terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas nesta quinta-feira. O jogo poderá ser acompanhado pela TV Globo, em sinal aberto, pelo Premiere, no sistema pay-per-view, e pela GE TV, no YouTube.

Possíveis escalações

Palmeiras

Técnico: Abel Ferreira

Carlos Miguel; Khellven (ou Giay), Gustavo Gómez (ou Alexander Barboza), Murilo e Arthur (ou Arthur Gabriel / Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias (ou Felipe Anderson); Flaco López (ou Sosa) e Vitor Roque.

Bahia

Técnico: Rogério Ceni

Ronaldo; Marcos Victor (ou Román Gómez), David Duarte, Kanu (ou Marco Moreno) e Luciano Juba; Acevedo, Erick (ou Jean Lucas) e Rodrigo Nestor (ou Everton Ribeiro); Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.

Ficha de arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Bráulio da Silva Machado (SC) Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Bruno Boschilia (PR) Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Thiaggo Americano Labes (SC) Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Paulo Roberto Alves Junior (PR) VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Ficha técnica