Palmeiras x Bahia ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pelo Brasileirão
O Alviverde ocupa a segunda colocação, com 57 pontos, enquanto o Tricolor baiano aparece em quinto, com 46; confira detalhes do jogo
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Palmeiras e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo.
O duelo reúne duas equipes que brigam na parte de cima da tabela. O Alviverde ocupa a segunda colocação, com 57 pontos, enquanto o Tricolor baiano aparece em quinto, com 46.
O Palmeiras busca diminuir a distância para o líder Flamengo, que tem três pontos a mais. Já o Bahia tenta retornar ao G-4 e está dois pontos atrás do Fluminense, quarto colocado.
Como chegam Palmeiras e Bahia
O Palmeiras chega ao confronto sem vencer nas últimas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. A equipe empatou com o Grêmio por 0 a 0 em Porto Alegre na rodada anterior e acabou deixando a liderança da competição. Na Libertadores, porém, o time avançou às semifinais após eliminar a LDU nos pênaltis, em Quito.
Abel Ferreira cumprirá a última das três partidas de suspensão impostas pelo STJD e não estará no banco. O auxiliar João Martins comandará a equipe à beira do campo. Paulinho e Jefté seguem fora por questões médicas, enquanto Murilo retorna após cumprir suspensão.
A comissão técnica também acompanha a condição física de jogadores que estavam com suas respectivas seleções durante a Data Fifa. Piquerez, Emiliano Martínez e Jhon Arias foram os últimos a retornar e são observados em relação ao desgaste.
O Bahia, por sua vez, teve interrompida uma sequência de quatro vitórias consecutivas e 11 jogos de invencibilidade na temporada. O time perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR na Arena da Baixada na rodada passada.
Rogério Ceni terá praticamente todo o elenco à disposição. O único jogador no departamento médico é o goleiro Léo Vieira. Kike Olivera retorna após cumprir suspensão, enquanto Michel Araújo volta a ser opção depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir Palmeiras x Bahia ao vivo
Palmeiras x Bahia terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas nesta quinta-feira. O jogo poderá ser acompanhado pela TV Globo, em sinal aberto, pelo Premiere, no sistema pay-per-view, e pela GE TV, no YouTube.
Possíveis escalações
Palmeiras
Técnico: Abel Ferreira
- Carlos Miguel; Khellven (ou Giay), Gustavo Gómez (ou Alexander Barboza), Murilo e Arthur (ou Arthur Gabriel / Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias (ou Felipe Anderson); Flaco López (ou Sosa) e Vitor Roque.
Bahia
Técnico: Rogério Ceni
- Ronaldo; Marcos Victor (ou Román Gómez), David Duarte, Kanu (ou Marco Moreno) e Luciano Juba; Acevedo, Erick (ou Jean Lucas) e Rodrigo Nestor (ou Everton Ribeiro); Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
- Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Ficha técnica
- Jogo: Palmeiras x Bahia
- Competição: Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
- Data: 8 de outubro de 2026 (quinta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
- Onde assistir: TV Globo, Premiere e GE TV