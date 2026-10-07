Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Rubro-Negro lidera a competição, enquanto rival busca manter posição no G-4 antes de iniciar disputa pela semifinal da Libertadores
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Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O clássico coloca frente a frente duas equipes que estão na parte de cima da tabela. O Rubro-Negro chega para o confronto na liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Tricolor ocupa a quarta colocação.
A partida também acontece em um momento importante para o Fluminense. Três dias depois do clássico, na quarta-feira (14), o clube inicia a disputa da semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras.
Como chegam Flamengo e Fluminense
O Flamengo chega ao clássico na liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, por sua vez, ocupa a quarta posição e busca somar pontos para permanecer no G-4 e continuar na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2027.
O duelo será o segundo de uma sequência de quatro partidas consecutivas do Fluminense no Maracanã, iniciada no confronto diante do Coritiba.
Além da disputa pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor precisa administrar o elenco antes do compromisso pela Libertadores. O time comandado por Marcão tem nove jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Castillo, Freytes, Ganso, Guilherme Arana, Hulk, Martinelli, Otávio, Savarino e Samuel Xavier.
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Entre eles, Ganso, Hulk e Martinelli são considerados peças do time titular. Canobbio e Nonato, que cumpriram suspensão automática na rodada anterior, voltam a ficar à disposição.
Diante da proximidade da semifinal continental, a comissão técnica do Fluminense avalia a possibilidade de preservar alguns titulares no clássico.
Onde assistir Flamengo x Fluminense ao vivo
O clássico entre Flamengo e Fluminense terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.
Ingressos e acesso ao Maracanã
O Flamengo é o mandante do clássico e iniciou a venda de ingressos em 24 de setembro, com prioridade para associados do programa Nação Sócio-Torcedor.
Para os torcedores rubro-negros, o acesso ao Maracanã será realizado exclusivamente por meio de reconhecimento facial previamente cadastrado. Também será necessário apresentar documento oficial com foto na entrada.
O Setor Norte será destinado à torcida do Flamengo, enquanto o Setor Sul será reservado aos torcedores do Fluminense. Os setores Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior terão presença das duas torcidas.
Preços dos ingressos
- Norte e Sul: R$ 150,00 — meia-entrada por R$ 75,00;
- Leste Superior: R$ 170,00 — meia-entrada por R$ 85,00;
- Leste Inferior: R$ 210,00 — meia-entrada por R$ 105,00;
- Oeste Inferior: R$ 250,00 — meia-entrada por R$ 125,00.
O Espaço Fla+, localizado no setor Leste Inferior, oferece buffet e chope liberado no pré-jogo, com valores adicionais de R$ 200 para sócios e R$ 400 para o público geral.
Já o Maracanã Mais, no setor Oeste, oferece serviço de hospitalidade com buffet completo e open bar não alcoólico por R$ 800, com meia-entrada de R$ 437,50.
Para a torcida do Fluminense, os ingressos visitantes são comercializados pela plataforma FutebolCard, com necessidade de cadastro biométrico na plataforma bepass.
Estacionamento no Maracanã
O estacionamento no Célio de Barros custa R$ 180 para o público geral e R$ 120 para sócios. O fluxo de veículos será controlado pela Rua Paula Souza, com acesso pelo portão 11B da Rua Eurico Rabelo.
Flamengo x Fluminense: ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 — 30ª rodada
- Data: 11/10/2026 (domingo)
- Horário: 17h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: TV Globo e Premiere