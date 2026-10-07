fechar
Onde assistir |

Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Rubro-Negro lidera a competição, enquanto rival busca manter posição no G-4 antes de iniciar disputa pela semifinal da Libertadores

Por Thiago Seabra Publicado em 07/10/2026 às 13:20
Imagem do atacante Bruno Henrique, do Flamengo
Imagem do atacante Bruno Henrique, do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O clássico coloca frente a frente duas equipes que estão na parte de cima da tabela. O Rubro-Negro chega para o confronto na liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Tricolor ocupa a quarta colocação.

A partida também acontece em um momento importante para o Fluminense. Três dias depois do clássico, na quarta-feira (14), o clube inicia a disputa da semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras.

Leia Também

Como chegam Flamengo e Fluminense

O Flamengo chega ao clássico na liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, por sua vez, ocupa a quarta posição e busca somar pontos para permanecer no G-4 e continuar na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2027.

O duelo será o segundo de uma sequência de quatro partidas consecutivas do Fluminense no Maracanã, iniciada no confronto diante do Coritiba.

Além da disputa pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor precisa administrar o elenco antes do compromisso pela Libertadores. O time comandado por Marcão tem nove jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Castillo, Freytes, Ganso, Guilherme Arana, Hulk, Martinelli, Otávio, Savarino e Samuel Xavier.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Entre eles, Ganso, Hulk e Martinelli são considerados peças do time titular. Canobbio e Nonato, que cumpriram suspensão automática na rodada anterior, voltam a ficar à disposição.

Diante da proximidade da semifinal continental, a comissão técnica do Fluminense avalia a possibilidade de preservar alguns titulares no clássico.

Leia Também

Onde assistir Flamengo x Fluminense ao vivo

O clássico entre Flamengo e Fluminense terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Ingressos e acesso ao Maracanã

O Flamengo é o mandante do clássico e iniciou a venda de ingressos em 24 de setembro, com prioridade para associados do programa Nação Sócio-Torcedor.

Para os torcedores rubro-negros, o acesso ao Maracanã será realizado exclusivamente por meio de reconhecimento facial previamente cadastrado. Também será necessário apresentar documento oficial com foto na entrada.

O Setor Norte será destinado à torcida do Flamengo, enquanto o Setor Sul será reservado aos torcedores do Fluminense. Os setores Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior terão presença das duas torcidas.

Preços dos ingressos

  • Norte e Sul: R$ 150,00 — meia-entrada por R$ 75,00;
  • Leste Superior: R$ 170,00 — meia-entrada por R$ 85,00;
  • Leste Inferior: R$ 210,00 — meia-entrada por R$ 105,00;
  • Oeste Inferior: R$ 250,00 — meia-entrada por R$ 125,00.

O Espaço Fla+, localizado no setor Leste Inferior, oferece buffet e chope liberado no pré-jogo, com valores adicionais de R$ 200 para sócios e R$ 400 para o público geral.

Já o Maracanã Mais, no setor Oeste, oferece serviço de hospitalidade com buffet completo e open bar não alcoólico por R$ 800, com meia-entrada de R$ 437,50.

Para a torcida do Fluminense, os ingressos visitantes são comercializados pela plataforma FutebolCard, com necessidade de cadastro biométrico na plataforma bepass.

Estacionamento no Maracanã

O estacionamento no Célio de Barros custa R$ 180 para o público geral e R$ 120 para sócios. O fluxo de veículos será controlado pela Rua Paula Souza, com acesso pelo portão 11B da Rua Eurico Rabelo.

Flamengo x Fluminense: ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 — 30ª rodada
  • Data: 11/10/2026 (domingo)
  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: TV Globo e Premiere

Leia também

Palmeiras x Bahia ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pelo Brasileirão
ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Bahia ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pelo Brasileirão
Qual jogo vai passar na Globo hoje (07/10)? Veja programação completa
ONDE ASSISTIR

Qual jogo vai passar na Globo hoje (07/10)? Veja programação completa

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.