Bahia x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série A
Tricolor busca se aproximar do G-5, enquanto o Mirassol tenta ampliar a distância para a zona de rebaixamento em confronto na Arena Fonte Nova
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Bahia e Mirassol se enfrentam neste domingo (11), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na competição. O Bahia ocupa a sexta colocação, com 46 pontos, dois a menos que o Fluminense, quinto colocado. Já o Mirassol aparece na 15ª posição, com 33 pontos, apenas dois acima do Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
O Tricolor tem um compromisso antes de enfrentar o Mirassol. Nesta quinta-feira (8), às 21h30, a equipe visita o Palmeiras, fora de casa, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Como chegam as equipes
Bahia
O Bahia chega à reta final do Campeonato Brasileiro na sexta colocação, com 46 pontos, e segue na disputa pelas primeiras posições da tabela.
A equipe comandada por Rogério Ceni está a apenas dois pontos do Fluminense, quinto colocado, que ocupa uma das posições de classificação para a fase preliminar da Libertadores.
Em seu último compromisso concluído, o Tricolor foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 1, fora de casa. Antes de receber o Mirassol, o Bahia ainda terá pela frente o Palmeiras, nesta quinta-feira (8), às 21h30, fora de casa.
Com isso, o confronto contra o Mirassol será o segundo compromisso do Bahia em um intervalo de quatro dias, exigindo atenção da comissão técnica na preparação física e na recuperação dos jogadores.
Mirassol
O Mirassol chega à 30ª rodada pressionado pela proximidade com a zona de rebaixamento. A equipe paulista ocupa a 15ª colocação, com 33 pontos, apenas dois acima do Internacional, primeiro time dentro do Z-4.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na última quarta-feira (7), o Mirassol empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. O resultado manteve a equipe próxima dos últimos colocados e aumentou a importância de conquistar pontos nesta reta final do campeonato.
Para o confronto contra o Bahia, o Mirassol terá pelo menos um desfalque confirmado. O zagueiro João Victor foi expulso diante do Red Bull Bragantino e terá que cumprir suspensão automática na partida da Arena Fonte Nova.
Fora de casa, a equipe paulista tenta conquistar um resultado positivo para ampliar a distância em relação à zona de rebaixamento.
Onde assistir Bahia x Mirassol ao vivo
A partida entre Bahia e Mirassol terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Prováveis escalações
As escalações para o confronto ainda dependem das definições das comissões técnicas. O Bahia terá o compromisso contra o Palmeiras antes da partida, enquanto o Mirassol precisará realizar ao menos uma mudança na defesa por causa da suspensão de João Victor.
Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
A definição da equipe titular dependerá das condições dos jogadores após o confronto contra o Palmeiras, marcado para quinta-feira (8).
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
O Mirassol terá que modificar sua formação defensiva devido à ausência de João Victor, expulso na partida contra o Red Bull Bragantino.
- Desfalque: João Victor (suspenso após expulsão).
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
- Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
- VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
Ficha da partida
- Jogo: Bahia x Mirassol
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 30ª rodada
- Data: 11 de outubro de 2026 (domingo)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
- Transmissão: Premiere
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!