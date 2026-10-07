Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Galo busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Peixe tenta ampliar sua sequência de invencibilidade na Série A

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Atlético-MG e Santos se enfrentam neste domingo (11), às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

As equipes chegam ao confronto próximas na classificação. O Atlético-MG ocupa a sétima colocação, com 43 pontos, enquanto o Santos aparece com 41 pontos e vive uma sequência de sete partidas sem derrota no Brasileirão.

Antes do confronto direto, os dois clubes ainda terão compromissos pela 29ª rodada. O Galo visita o Athletico-PR nesta quinta-feira (8), às 20h, enquanto o Peixe enfrenta o Flamengo, também na quinta-feira, às 19h30.

Como chegam as equipes

Atlético-MG

O Atlético-MG chega à 30ª rodada na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos conquistados. A equipe comandada por Eduardo Domínguez busca se aproximar das posições que garantem classificação para a próxima edição da Libertadores.

Atualmente, o Galo está a cinco pontos do Fluminense, quinto colocado, que ocupa uma das vagas para a fase preliminar da competição continental.

Além disso, o Atlético-MG possui sete pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro clube fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Antes de receber o Santos, o time mineiro terá um compromisso fora de casa. Nesta quinta-feira (8), às 20h, o Atlético-MG enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O duelo contra o Santos será, portanto, o segundo compromisso do Galo em um intervalo de quatro dias, exigindo atenção da comissão técnica na recuperação física dos jogadores.

Santos

O Santos chega ao confronto com 41 pontos e atravessa um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Cuca acumula sete partidas consecutivas sem derrota na Série A e tenta ampliar a sequência positiva.

Apesar da invencibilidade no Brasileirão, o Peixe sofreu uma eliminação recente na Copa Sul-Americana justamente diante do Atlético-MG, adversário deste domingo.

No confronto eliminatório, o Santos venceu a primeira partida por 2 a 0, mas acabou derrotado por 4 a 2 no jogo de volta. Com o empate no placar agregado, a decisão foi para os pênaltis, e o Atlético-MG avançou após vencer por 3 a 1 nas cobranças.

Agora, o Santos terá uma nova oportunidade de enfrentar o Galo, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

Antes disso, o Peixe recebe o Flamengo nesta quinta-feira (8), às 19h30, em mais um compromisso pela Série A.

Atlético-MG e Santos voltam a se enfrentar após decisão na Sul-Americana

O confronto deste domingo marca mais um encontro entre Atlético-MG e Santos na temporada de 2026. Recentemente, as equipes disputaram uma vaga na fase seguinte da Copa Sul-Americana, em um duelo decidido apenas nas cobranças de pênaltis.

Na ocasião, o Santos construiu uma vantagem de dois gols ao vencer a partida de ida por 2 a 0. Entretanto, o Atlético-MG conseguiu devolver a diferença no segundo confronto, com uma vitória por 4 a 2.

Nos pênaltis, o Galo levou a melhor por 3 a 1 e eliminou o Peixe da competição continental.

Agora, o reencontro acontece pelo Campeonato Brasileiro, com as duas equipes buscando pontos importantes na reta final da competição.

Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo

A partida entre Atlético-MG e Santos terá transmissão ao vivo em:

Pay-per-view: Premiere

A bola rola às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Prováveis escalações

As prováveis escalações ainda dependem das definições das comissões técnicas após os compromissos da 29ª rodada, marcados para quinta-feira (8).

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

A formação titular será definida após a partida contra o Athletico-PR, considerando as condições físicas dos jogadores para o segundo compromisso da semana.

Santos (Técnico: Cuca)

O Santos também terá sua equipe definida após o confronto contra o Flamengo. Cuca avaliará as condições do elenco antes de escolher os titulares para enfrentar o Atlético-MG.

Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional!

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Alex Gomes Stefano (RJ) Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Alisson Sidnei Furtado (TO) VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Ficha da partida

Jogo: Atlético-MG x Santos

Atlético-MG x Santos Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 30ª rodada

Campeonato Brasileiro Série A – 30ª rodada Data: 11 de outubro de 2026 (domingo)

11 de outubro de 2026 (domingo) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Arena MRV, Belo Horizonte (MG) Transmissão: Premiere

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!