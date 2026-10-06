Santos x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

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Peixe recebe o líder do Brasileirão na Vila Belmiro em confronto entre os dois melhores times do returno; confira os detalhes da partida

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Santos e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). O confronto é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Peixe chega embalado por uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão e sete partidas sem perder. A equipe ocupa a oitava colocação, com 41 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

Do outro lado, o Flamengo lidera a competição com 60 pontos e também vem de cinco triunfos seguidos. As duas equipes têm 20 pontos conquistados nas nove rodadas disputadas no segundo turno.

Como chegam Santos e Flamengo

O Santos venceu o São Paulo por 2 a 1 no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro e alcançou a quinta vitória consecutiva na competição. O resultado manteve o time na oitava posição, com 41 pontos em 28 partidas.

O clube paulista terá o retorno de Neymar, que foi liberado pelo departamento médico após cinco semanas afastado por causa de uma lesão na coxa direita. O camisa 10 deve começar a partida no banco de reservas.

O Flamengo também atravessa uma sequência de cinco vitórias no Brasileirão. Líder com 60 pontos, o Rubro-Negro tem o melhor ataque da competição e o melhor saldo de gols.

Entre os desfalques da equipe carioca estão Giorgian de Arrascaeta, Ayrton Lucas e Evertton Araújo. Guillermo Varela e Anthony Valencia também não devem atuar por conta da logística de retorno após compromissos com suas seleções.

Onde assistir Santos x Flamengo ao vivo

Santos x Flamengo terá transmissão exclusiva do Premiere. A partida poderá ser acompanhada pelo serviço de streaming e pelo canal pay-per-view.

Possíveis escalações

Santos (Técnico: Cuca)



Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Christian Oliva e Willian Arão; Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser e Álvaro Barreal; Gabriel Barbosa.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)



Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Erick Pulgar; Lucas Paquetá, Jorge Carrascal e Samuel Lino; Pedro.

Ficha Técnica