Santos x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Peixe recebe o líder do Brasileirão na Vila Belmiro em confronto entre os dois melhores times do returno; confira os detalhes da partida
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Santos e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). O confronto é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Peixe chega embalado por uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão e sete partidas sem perder. A equipe ocupa a oitava colocação, com 41 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.
Do outro lado, o Flamengo lidera a competição com 60 pontos e também vem de cinco triunfos seguidos. As duas equipes têm 20 pontos conquistados nas nove rodadas disputadas no segundo turno.
Como chegam Santos e Flamengo
O Santos venceu o São Paulo por 2 a 1 no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro e alcançou a quinta vitória consecutiva na competição. O resultado manteve o time na oitava posição, com 41 pontos em 28 partidas.
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O clube paulista terá o retorno de Neymar, que foi liberado pelo departamento médico após cinco semanas afastado por causa de uma lesão na coxa direita. O camisa 10 deve começar a partida no banco de reservas.
O Flamengo também atravessa uma sequência de cinco vitórias no Brasileirão. Líder com 60 pontos, o Rubro-Negro tem o melhor ataque da competição e o melhor saldo de gols.
Entre os desfalques da equipe carioca estão Giorgian de Arrascaeta, Ayrton Lucas e Evertton Araújo. Guillermo Varela e Anthony Valencia também não devem atuar por conta da logística de retorno após compromissos com suas seleções.
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Onde assistir Santos x Flamengo ao vivo
Santos x Flamengo terá transmissão exclusiva do Premiere. A partida poderá ser acompanhada pelo serviço de streaming e pelo canal pay-per-view.
Possíveis escalações
Santos (Técnico: Cuca)
- Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Christian Oliva e Willian Arão; Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser e Álvaro Barreal; Gabriel Barbosa.
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
- Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Erick Pulgar; Lucas Paquetá, Jorge Carrascal e Samuel Lino; Pedro.
Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
- Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos (SP)
- Data: 08/10/2026 (quinta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Transmissão: Premiere