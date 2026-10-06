Fluminense x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série A
Tricolor chega embalado por vitória fora de casa, enquanto o Coxa tenta reagir após sofrer goleada antes do confronto no Maracanã.
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Fluminense e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes. O Fluminense vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, enquanto o Coritiba tenta reagir após ser goleado pelo Vasco por 5 a 0, em São Januário.
No primeiro turno do Brasileirão, as equipes ficaram no empate por 1 a 1, no Couto Pereira, em Curitiba. Agora, o Tricolor conta com o mando de campo para tentar levar a melhor sobre o Coxa.
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Como chegam as equipes
Fluminense
O Fluminense volta ao Maracanã embalado pela vitória conquistada fora de casa na rodada anterior. A equipe comandada por Marcão venceu o Corinthians por 3 a 1, na Neo Química Arena.
Agora, o Tricolor tenta aproveitar o fator casa para conquistar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e seguir somando pontos nesta reta final da competição.
Marcão terá baixas importantes para montar a equipe. Canobbio e Nonato estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo. Alisson, Cano, John Kennedy e Renê também estão fora por problemas físicos.
Coritiba
O Coritiba chega ao Rio de Janeiro tentando dar uma resposta depois do resultado negativo na rodada anterior. Em São Januário, o Coxa foi derrotado pelo Vasco por 5 a 0.
A equipe comandada por Fernando Seabra busca se recuperar no Maracanã e voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro.
Para o confronto, Keno e Lavega estão fora. Ronier e Tinga também desfalcam a equipe por lesão.
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Onde assistir Fluminense x Coritiba ao vivo
A partida entre Fluminense e Coritiba terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Globo
- Pay-per-view: Premiere
A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Prováveis escalações
Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Arana; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Soteldo e Hulk.
- Desfalques: Canobbio e Nonato (suspensos pelo terceiro cartão amarelo); Alisson, Cano, John Kennedy e Renê (lesionados).
Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Fabricio Bustos, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Fabinho, Breno Lopes e Pedro Rocha.
- Desfalques: Keno, Lavega, Ronier e Tinga, sendo os dois últimos lesionados.
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Ficha da partida
- Jogo: Fluminense x Coritiba
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
- Data: 8 de outubro de 2026 (quinta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Globo e Premiere
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