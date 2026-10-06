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Ceará x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série B

Vozão tenta se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto o Tigre busca se manter entre os primeiros colocados da Série B

Por Lucas Valle Publicado em 06/10/2026 às 12:42
Ceará e Criciúma se enfrentam pela Série B do Brasileiro
Ceará e Criciúma se enfrentam pela Série B do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Ceará e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes entram em campo com objetivos diferentes na competição. O Ceará ocupa a 15ª colocação, com 39 pontos em 31 partidas, enquanto o Criciúma aparece em quarto lugar, com 53 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs.

Os dois times chegam embalados por vitórias fora de casa. O Vozão venceu o Avaí por 1 a 0, enquanto o Tigre superou o Londrina por 2 a 0.

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Como chegam as equipes

Ceará

O Ceará chega à 32ª rodada com 39 pontos e ocupa a 15ª colocação da Série B. O Vozão tenta somar mais três pontos para aumentar sua distância em relação à zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, a equipe comandada por Daniel Paulista conquistou um resultado importante longe de seus domínios. O Ceará venceu o Avaí por 1 a 0 e agora retorna à Arena Castelão buscando a segunda vitória consecutiva.

No primeiro turno, o Vozão conseguiu pontuar diante do Criciúma fora de casa. As equipes empataram por 1 a 1 no Estádio Heriberto Hülse.

Criciúma

O Criciúma entra em campo na quarta colocação, com 53 pontos em 31 partidas, e busca se manter dentro da zona de classificação para os playoffs.

O Tigre também vem de uma vitória como visitante. Na rodada anterior, a equipe comandada por Eduardo Baptista derrotou o Londrina por 2 a 0.

Agora, o Criciúma tenta conquistar mais três pontos fora de casa para continuar entre os primeiros colocados nesta reta final da Série B.

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Onde assistir Ceará x Criciúma ao vivo

A partida entre Ceará e Criciúma terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+ e SportyNet
  • TV aberta: XSports

A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Prováveis escalações

Ceará (Técnico: Daniel Paulista)

Richard; Rafael Ramos, Luiz Otávio, Luiz Otávio e Bryan Borges; Richardson, João Gabriel e Melk; Matheus Araújo, Enzo Lodovico e Lucca Holanda.

Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; Marcinho, Luciano Castan, Rodrigo e Willean Lepo; Ronald, Jean Irmer e Fellipe Mateus; Jhonata Robert, Otero e Nicolas.

Arbitragem

  • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
  • Assistente 1: Acacio Menezes Leao (PA)
  • Assistente 2: Nayara Lucena Soares (PA)
  • Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
  • Assessor: Aldeilma Luzia da Silva (RN)
  • VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Ficha da partida

  • Jogo: Ceará x Criciúma
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada
  • Data: 8 de outubro de 2026 (quinta-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
  • Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.