Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série A
Furacão e Galo chegam embalados por vitórias e se enfrentam na Arena da Baixada pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 20h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
As duas equipes chegam ao confronto depois de vitórias na competição. O Athletico-PR venceu o Bahia por 2 a 1, em casa, enquanto o Atlético-MG superou o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Arena MRV, em jogo atrasado da 21ª rodada.
No primeiro turno, o Galo levou a melhor no confronto direto. O Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
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Como chegam as equipes
Athletico-PR
O Athletico-PR volta a jogar na Arena da Baixada depois de conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre o Bahia no mesmo estádio.
A equipe comandada por Odair Hellmann tenta aproveitar novamente o fator casa para conquistar mais três pontos e, de quebra, devolver a derrota sofrida para o Atlético-MG no primeiro turno.
Para o confronto, Juan Felipe Aguirre está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Claudinho e Benavídez também estão fora por problemas físicos.
Atlético-MG
O Atlético-MG também chega embalado por uma vitória. Em seu compromisso mais recente pelo Brasileirão, o Galo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Arena MRV, em partida atrasada da 21ª rodada.
Agora, a equipe comandada por Eduardo Domínguez tenta conquistar mais três pontos e repetir o resultado do primeiro turno contra o Furacão.
O treinador não poderá contar com Everson, Gustavo Scarpa, Ruan e Vitor Hugo para a partida em Curitiba.
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Onde assistir Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo
A partida entre Athletico-PR e Atlético-MG terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
A bola rola às 20h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.
Prováveis escalações
Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Gilberto, Arthur Dias, Terán, Dantas e Esquivel; Luiz Gustavo e Jádson; João Cruz, Mendoza e Kevin Viveros.
- Desfalques: Juan Felipe Aguirre (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Claudinho e Benavídez (lesionados).
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Léo Duarte e Renan Lodi; Cissé, Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Reinier.
- Desfalques: Everson, Gustavo Scarpa, Ruan e Vitor Hugo.
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
- Assistente 2: Alex dos Santos (SC)
- Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
- VAR: Vinicius Furlan (SP)
Ficha da partida
- Jogo: Athletico-PR x Atlético-MG
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
- Data: 8 de outubro de 2026 (quinta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
- Transmissão: Premiere
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