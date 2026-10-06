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Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série A

Furacão e Galo chegam embalados por vitórias e se enfrentam na Arena da Baixada pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 06/10/2026 às 10:38 | Atualizado em 06/10/2026 às 10:50
Partida entre Atlético-MG e Athletico-PR no 1° turno do Brasileirão
Partida entre Atlético-MG e Athletico-PR no 1° turno do Brasileirão - Pedro Souza / Atlético

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Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 20h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

As duas equipes chegam ao confronto depois de vitórias na competição. O Athletico-PR venceu o Bahia por 2 a 1, em casa, enquanto o Atlético-MG superou o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Arena MRV, em jogo atrasado da 21ª rodada.

No primeiro turno, o Galo levou a melhor no confronto direto. O Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Como chegam as equipes

Athletico-PR

O Athletico-PR volta a jogar na Arena da Baixada depois de conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre o Bahia no mesmo estádio.

A equipe comandada por Odair Hellmann tenta aproveitar novamente o fator casa para conquistar mais três pontos e, de quebra, devolver a derrota sofrida para o Atlético-MG no primeiro turno.

Para o confronto, Juan Felipe Aguirre está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Claudinho e Benavídez também estão fora por problemas físicos.

Atlético-MG

O Atlético-MG também chega embalado por uma vitória. Em seu compromisso mais recente pelo Brasileirão, o Galo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Arena MRV, em partida atrasada da 21ª rodada.

Agora, a equipe comandada por Eduardo Domínguez tenta conquistar mais três pontos e repetir o resultado do primeiro turno contra o Furacão.

O treinador não poderá contar com Everson, Gustavo Scarpa, Ruan e Vitor Hugo para a partida em Curitiba.

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Onde assistir Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo

A partida entre Athletico-PR e Atlético-MG terá transmissão ao vivo em:

  • Pay-per-view: Premiere

A bola rola às 20h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.

Prováveis escalações

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Gilberto, Arthur Dias, Terán, Dantas e Esquivel; Luiz Gustavo e Jádson; João Cruz, Mendoza e Kevin Viveros.

  • Desfalques: Juan Felipe Aguirre (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Claudinho e Benavídez (lesionados).

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Léo Duarte e Renan Lodi; Cissé, Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Reinier.

  • Desfalques: Everson, Gustavo Scarpa, Ruan e Vitor Hugo.

Arbitragem

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
  • Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
  • Assistente 2: Alex dos Santos (SC)
  • Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
  • VAR: Vinicius Furlan (SP)

Ficha da partida

  • Jogo: Athletico-PR x Atlético-MG
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
  • Data: 8 de outubro de 2026 (quinta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
  • Transmissão: Premiere

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.