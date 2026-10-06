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América-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série B

Coelho tenta reagir na luta contra o rebaixamento, enquanto o Leão busca defender sua posição na zona de classificação aos playoffs

Por Lucas Valle Publicado em 06/10/2026 às 11:32
Partida entre Fortaleza e América-MG no 1° turno da Série B
Partida entre Fortaleza e América-MG no 1° turno da Série B - Leonardo Moreira/Fortaleza

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América-MG e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes vivem situações completamente diferentes na competição. O América-MG ocupa a 19ª colocação, com 17 pontos em 31 partidas e luta contra o rebaixamento. O Fortaleza aparece em quinto lugar, com 53 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs.

Na rodada anterior, o Coelho perdeu por 2 a 0 para o Atlético-GO, fora de casa. O Leão do Pici ficou no empate por 1 a 1 com o Náutico, na Arena Castelão.

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Como chegam as equipes

América-MG

O América-MG chega à 32ª rodada em situação delicada na Série B. Com 17 pontos em 31 partidas, o Coelho ocupa a 19ª colocação e precisa reagir nesta reta final para tentar escapar do rebaixamento.

Na última rodada, a equipe comandada por Douglas Leite visitou o Atlético-GO e acabou derrotada por 2 a 0. Agora, retorna à Arena Independência em busca de uma vitória para continuar lutando pela permanência.

O América-MG também tenta repetir o desempenho apresentado no primeiro turno. Mesmo jogando em Fortaleza, o Coelho venceu o Leão do Pici por 3 a 0.

Fortaleza

O Fortaleza entra em campo defendendo sua posição dentro da zona de classificação para os playoffs. O Leão ocupa o quinto lugar, com 53 pontos em 31 partidas.

Na rodada anterior, a equipe comandada por Paulo Autuori recebeu o Náutico na Arena Castelão e empatou por 1 a 1.

Agora, o Fortaleza tenta voltar a vencer para se manter entre os seis primeiros colocados e também busca devolver a derrota sofrida para o América-MG no primeiro turno.

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América-MG e Fortaleza vivem situações opostas na Série B

O confronto na Arena Independência coloca frente a frente equipes com objetivos diferentes nesta reta final. Enquanto o América-MG precisa dos três pontos para tentar reagir na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza busca consolidar sua presença na zona dos playoffs.

O Leão começa a rodada com 36 pontos a mais que o adversário. São 53 pontos para o Fortaleza, contra 17 do América-MG.

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Onde assistir América-MG x Fortaleza ao vivo

A partida entre América-MG e Fortaleza terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Prováveis escalações

América-MG (Técnico: Douglas Leite)

William; Fábio, Luca Sosa, Rafa Barcelos e Luidy; Gustavo Barreto e Júlio César; Paulo Victor, Segovinha, Guilherme Parede e William Bigode.

  • Pendurados: Gustavo, Paulo Victor, Eduardo Person, Manoel, Felipe Amaral, Willian Bigode, Thauan Willians, Jorge Jiménez e Dalbert.

Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Kaio Henrique; Lucas Sasha, Pierre, Rodriguinho e Luiz Fernando; Vitinho e Nathan Fogaça.

  • Pendurados: Tomás Cardona, Lucas Sasha, Pierre e Miritello.

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)
  • Assistente 2: Inacio Barreto Da Camara (AP)
  • Quarto árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)
  • VAR: Daiane Muniz (SP)

Ficha da partida

  • Jogo: América-MG x Fortaleza
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada
  • Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.