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Vitória x Chapecoense ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 29ª rodada da Série A do Brasileiro

Rubro-Negro tenta reagir no Barradão após derrota para o Cruzeiro, enquanto a Chape busca pontuar novamente fora de casa pelo Brasileirão

Por Lucas Valle Publicado em 05/10/2026 às 12:09 | Atualizado em 06/10/2026 às 11:36
Vitória e Chapecoense se enfrentam pela Série A
Vitória e Chapecoense se enfrentam pela Série A - Arte/Blog do Torcedor

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Vitória e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O Vitória chega para o confronto tentando se recuperar de uma derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, no próprio Barradão. A Chapecoense, por outro lado, conquistou um ponto fora de casa ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.

As equipes já se enfrentaram nesta edição do Brasileirão. No primeiro turno, Chapecoense e Vitória empataram por 1 a 1, na Arena Condá, em Chapecó.

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Como chegam as equipes

Vitória

O Vitória volta a jogar no Barradão buscando uma reação depois de ser derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 1 na rodada anterior do Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada por Jair Ventura tenta aproveitar novamente o fator casa para voltar a somar pontos nesta reta final da competição.

Para o confronto, o treinador terá uma lista extensa de baixas. Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu, Nathan Mendes, Ramon e Riccieli estão fora da partida. Gabriel Baralhas é dúvida.

Chapecoense

A Chapecoense chega a Salvador depois de conquistar um ponto longe de seus domínios. Na rodada anterior, a equipe empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.

Agora, o time comandado por Rafael Lacerda tenta novamente pontuar como visitante e buscar uma vitória no Barradão.

Bruno Tubarão, Heitor, Max, Rafael Carvalheira e Robert Santos estão fora da partida e não ficam à disposição da comissão técnica.

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Onde assistir Vitória x Chapecoense ao vivo

A partida entre Vitória e Chapecoense terá transmissão ao vivo em:

  • Pay-per-view: Premiere

A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Prováveis escalações

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

  • Desfalques: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu, Nathan Mendes, Ramon e Riccieli.
  • Dúvida: Gabriel Baralhas.

Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)

Anderson; Everton, Kauan Faria, Eduardo Doma e Fernando; Bruno Matias (Camilo), Yago Felipe e Giovanni Augusto; Maurício Garcez, Túlio Eduardo e Marcinho.

  • Desfalques: Bruno Tubarão, Heitor, Max, Rafael Carvalheira e Robert Santos.

Arbitragem

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
  • Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)
  • Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
  • VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Ficha da partida

  • Jogo: Vitória x Chapecoense
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
  • Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador (BA)
  • Transmissão: Premiere

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.