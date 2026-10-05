Vitória x Chapecoense ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 29ª rodada da Série A do Brasileiro
Rubro-Negro tenta reagir no Barradão após derrota para o Cruzeiro, enquanto a Chape busca pontuar novamente fora de casa pelo Brasileirão
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Vitória e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
O Vitória chega para o confronto tentando se recuperar de uma derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, no próprio Barradão. A Chapecoense, por outro lado, conquistou um ponto fora de casa ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.
As equipes já se enfrentaram nesta edição do Brasileirão. No primeiro turno, Chapecoense e Vitória empataram por 1 a 1, na Arena Condá, em Chapecó.
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Como chegam as equipes
Vitória
O Vitória volta a jogar no Barradão buscando uma reação depois de ser derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 1 na rodada anterior do Campeonato Brasileiro.
A equipe comandada por Jair Ventura tenta aproveitar novamente o fator casa para voltar a somar pontos nesta reta final da competição.
Para o confronto, o treinador terá uma lista extensa de baixas. Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu, Nathan Mendes, Ramon e Riccieli estão fora da partida. Gabriel Baralhas é dúvida.
Chapecoense
A Chapecoense chega a Salvador depois de conquistar um ponto longe de seus domínios. Na rodada anterior, a equipe empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.
Agora, o time comandado por Rafael Lacerda tenta novamente pontuar como visitante e buscar uma vitória no Barradão.
Bruno Tubarão, Heitor, Max, Rafael Carvalheira e Robert Santos estão fora da partida e não ficam à disposição da comissão técnica.
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Onde assistir Vitória x Chapecoense ao vivo
A partida entre Vitória e Chapecoense terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador.
Prováveis escalações
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.
- Desfalques: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu, Nathan Mendes, Ramon e Riccieli.
- Dúvida: Gabriel Baralhas.
Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Everton, Kauan Faria, Eduardo Doma e Fernando; Bruno Matias (Camilo), Yago Felipe e Giovanni Augusto; Maurício Garcez, Túlio Eduardo e Marcinho.
- Desfalques: Bruno Tubarão, Heitor, Max, Rafael Carvalheira e Robert Santos.
Arbitragem
- Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
- Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
- Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)
- Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Ficha da partida
- Jogo: Vitória x Chapecoense
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
- Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Barradão, Salvador (BA)
- Transmissão: Premiere
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