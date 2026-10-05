Vila Nova x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série B
Líder da Série B, Vila Nova recebe um Cuiabá embalado por vitória e que ainda tenta diminuir a distância para a zona de classificação aos playoffs
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Vila Nova e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
O Vila Nova entra em campo na liderança da competição, com 57 pontos em 31 partidas. O Cuiabá ocupa a décima colocação, com 46 pontos após o mesmo número de jogos.
As duas equipes chegam embaladas por vitórias na rodada anterior. O Vila Nova superou o Botafogo-SP por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Cuiabá venceu a Ponte Preta por 2 a 0, na Arena Pantanal.
Como chegam as equipes
Vila Nova
O Vila Nova chega à 32ª rodada na liderança da Série B, com 57 pontos, e tenta aproveitar o fator casa para continuar na ponta da competição.
Na última rodada, a equipe comandada por Guto Ferreira visitou o Botafogo-SP e conquistou uma vitória por 1 a 0. Agora, o Tigre retorna ao Onésio Brasileiro Alvarenga em busca do segundo triunfo consecutivo.
Além de defender a liderança, o Vila Nova tenta devolver a derrota sofrida para o Cuiabá no primeiro turno. Na ocasião, o Dourado venceu por 1 a 0, em Cuiabá.
Cuiabá
O Cuiabá ocupa a décima colocação da Série B, com 46 pontos em 31 partidas, e ainda tenta se aproximar da zona de classificação aos playoffs nesta reta final da competição.
O Dourado chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, na Arena Pantanal. O resultado levou a equipe aos 46 pontos e manteve o time na disputa para diminuir a distância em relação aos primeiros colocados.
Agora, a equipe comandada por Eduardo Barros tenta conquistar mais três pontos diante do líder da Série B e repetir o resultado do primeiro turno contra o Vila Nova.
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Onde assistir Vila Nova x Cuiabá ao vivo
A partida entre Vila Nova e Cuiabá terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.
Prováveis escalações
Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)
Helton Leite; Hayner, Douglas Mendes, Tiago Pagnussat e Higor; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Janderson e André Luís.
- Pendurados: João Vieira, André Luís, Higor, Willian Formiga, Rafael Silva, Elias e Gustavo Puskas.
Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)
João Carlos; Luisão, Calebe Costa e Eric; Igor Inocêncio, Raul, David Miguel e Lorenzo; Kauan Cristtyan, Jean Dias e Fábio Gomes.
- Pendurados: Raul, Pepê, Hernandes, João Basso, Gabriel Knesowitsch, Marlon Lopes, Jean Dias, Wesley, Railan, Igor Inocêncio e Weverson.
Arbitragem
- Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
- Assistente 1: Lehi Sousa Silva (DF)
- Assistente 2: Thania Lopes da Silva (PA)
- Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)
- Assessor: Lucio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos (PA)
- VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
Ficha da partida
- Jogo: Vila Nova x Cuiabá
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada
- Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)
- Transmissão: ESPN e Disney+
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