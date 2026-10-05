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Vila Nova x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série B

Líder da Série B, Vila Nova recebe um Cuiabá embalado por vitória e que ainda tenta diminuir a distância para a zona de classificação aos playoffs

Por Lucas Valle Publicado em 05/10/2026 às 11:58
Partida entre Cuiabá e Vila Nova pelo 1° turno da Série B de 2026
Partida entre Cuiabá e Vila Nova pelo 1° turno da Série B de 2026 - Divulgação/Cuiabá

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Vila Nova e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

O Vila Nova entra em campo na liderança da competição, com 57 pontos em 31 partidas. O Cuiabá ocupa a décima colocação, com 46 pontos após o mesmo número de jogos.

As duas equipes chegam embaladas por vitórias na rodada anterior. O Vila Nova superou o Botafogo-SP por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Cuiabá venceu a Ponte Preta por 2 a 0, na Arena Pantanal.

Como chegam as equipes

Vila Nova

O Vila Nova chega à 32ª rodada na liderança da Série B, com 57 pontos, e tenta aproveitar o fator casa para continuar na ponta da competição.

Na última rodada, a equipe comandada por Guto Ferreira visitou o Botafogo-SP e conquistou uma vitória por 1 a 0. Agora, o Tigre retorna ao Onésio Brasileiro Alvarenga em busca do segundo triunfo consecutivo.

Além de defender a liderança, o Vila Nova tenta devolver a derrota sofrida para o Cuiabá no primeiro turno. Na ocasião, o Dourado venceu por 1 a 0, em Cuiabá.

Cuiabá

O Cuiabá ocupa a décima colocação da Série B, com 46 pontos em 31 partidas, e ainda tenta se aproximar da zona de classificação aos playoffs nesta reta final da competição.

O Dourado chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, na Arena Pantanal. O resultado levou a equipe aos 46 pontos e manteve o time na disputa para diminuir a distância em relação aos primeiros colocados.

Agora, a equipe comandada por Eduardo Barros tenta conquistar mais três pontos diante do líder da Série B e repetir o resultado do primeiro turno contra o Vila Nova.

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Onde assistir Vila Nova x Cuiabá ao vivo

A partida entre Vila Nova e Cuiabá terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Prováveis escalações

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Hayner, Douglas Mendes, Tiago Pagnussat e Higor; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Janderson e André Luís.

  • Pendurados: João Vieira, André Luís, Higor, Willian Formiga, Rafael Silva, Elias e Gustavo Puskas.

Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)

João Carlos; Luisão, Calebe Costa e Eric; Igor Inocêncio, Raul, David Miguel e Lorenzo; Kauan Cristtyan, Jean Dias e Fábio Gomes.

  • Pendurados: Raul, Pepê, Hernandes, João Basso, Gabriel Knesowitsch, Marlon Lopes, Jean Dias, Wesley, Railan, Igor Inocêncio e Weverson.

Arbitragem

  • Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
  • Assistente 1: Lehi Sousa Silva (DF)
  • Assistente 2: Thania Lopes da Silva (PA)
  • Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)
  • Assessor: Lucio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos (PA)
  • VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Ficha da partida

  • Jogo: Vila Nova x Cuiabá
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada
  • Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.