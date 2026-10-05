Remo x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pelo Brasileirão

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Leão Azul e Tricolor Gaúcho se enfrentam em confronto direto contra o rebaixamento nesta quarta-feira; confira todos os detalhes do jogo

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Remo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo reúne duas equipes que estão na zona de rebaixamento. O Tricolor Gaúcho ocupa a 17ª colocação, com 29 pontos, enquanto o Leão Azul aparece em 19º, com 23 pontos.

Em meio à luta contra a queda, os dois clubes buscam aproveitar a reta final da competição para reagir. A partida terá transmissão do Premiere.

Como chegam as equipes

O Grêmio chega ao confronto depois de empatar por 0 a 0 com o Palmeiras, em Porto Alegre, na partida que marcou a reestreia de Renato Portaluppi no comando da equipe.

Durante a pausa para a Data Fifa, o elenco gremista teve período de descanso e realizou treinamentos voltados à evolução tática. A delegação chegou a Belém na segunda-feira (5), em voo fretado, e realizou duas atividades antes da partida.

O Tricolor soma 29 pontos e precisa melhorar seu aproveitamento nas rodadas restantes para alcançar a marca de 45 pontos, considerada a meta para garantir a permanência sem depender de outros resultados.

O Remo, por sua vez, ocupa a penúltima posição do Brasileirão, com 23 pontos. O time paraense vem de derrota para o Santos e tenta reagir diante de sua torcida.

A diretoria do clube estabeleceu uma premiação de R$ 10 milhões ao elenco em caso de permanência na primeira divisão. O goleiro Marcelo Rangel também convocou os torcedores para comparecerem ao Mangueirão.

Onde assistir ao vivo

Remo x Grêmio será transmitido ao vivo pelo Premiere. A partida começa às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (7).

Possíveis escalações

Grêmio

Técnico: Renato Portaluppi

Weverton; João Pedro, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Danilo Barbosa, Nardoni e Villasanti; Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius.

O Grêmio não terá Marlon e Diego Caito, ambos vetados pelo departamento médico. Jovane Cabral também está fora após sofrer uma lesão muscular durante compromisso pela seleção de Cabo Verde. Gustavo Martins e Erick Noriega cumprem suspensão.

Os jovens Emanuel e João Borne foram integrados à delegação principal. Villasanti tem presença prevista após o retorno de compromisso com a seleção do Paraguai.

Remo

Técnico: Thiago Carpini

Marcelo Rangel; Marcelinho, Tchamba e Marllon; Zé Ricardo, Leonel Picco, Galeano, Patrick e Vitor Bueno; Gabriel Taliari.

Matheus Felipe, João Lucas, Mayk e Jajá estão no departamento médico. Zé Welison e Gabriel Poveda cumprem suspensão. Durante a pausa do campeonato, Alef Manga rescindiu contrato e deixou o clube.

Histórico do confronto

O Grêmio leva vantagem no retrospecto geral dos confrontos entre as equipes, com quatro vitórias. O único empate registrado no histórico recente aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2026.

Em abril, os times empataram por 0 a 0 na Arena do Grêmio.

Ficha de arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

Douglas Pagung (ES) VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica