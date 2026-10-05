fechar
Onde assistir |

Remo x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pelo Brasileirão

Leão Azul e Tricolor Gaúcho se enfrentam em confronto direto contra o rebaixamento nesta quarta-feira; confira todos os detalhes do jogo

Por Thiago Seabra Publicado em 05/10/2026 às 13:38
Imagem do Remo em ação pelo Brasileirão 2026
Imagem do Remo em ação pelo Brasileirão 2026 - Raul Martins/ Remo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Remo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo reúne duas equipes que estão na zona de rebaixamento. O Tricolor Gaúcho ocupa a 17ª colocação, com 29 pontos, enquanto o Leão Azul aparece em 19º, com 23 pontos.

Em meio à luta contra a queda, os dois clubes buscam aproveitar a reta final da competição para reagir. A partida terá transmissão do Premiere.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Grêmio chega ao confronto depois de empatar por 0 a 0 com o Palmeiras, em Porto Alegre, na partida que marcou a reestreia de Renato Portaluppi no comando da equipe.

Durante a pausa para a Data Fifa, o elenco gremista teve período de descanso e realizou treinamentos voltados à evolução tática. A delegação chegou a Belém na segunda-feira (5), em voo fretado, e realizou duas atividades antes da partida.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Tricolor soma 29 pontos e precisa melhorar seu aproveitamento nas rodadas restantes para alcançar a marca de 45 pontos, considerada a meta para garantir a permanência sem depender de outros resultados.

O Remo, por sua vez, ocupa a penúltima posição do Brasileirão, com 23 pontos. O time paraense vem de derrota para o Santos e tenta reagir diante de sua torcida.

A diretoria do clube estabeleceu uma premiação de R$ 10 milhões ao elenco em caso de permanência na primeira divisão. O goleiro Marcelo Rangel também convocou os torcedores para comparecerem ao Mangueirão.

Leia Também

Onde assistir ao vivo

Remo x Grêmio será transmitido ao vivo pelo Premiere. A partida começa às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (7).

Possíveis escalações

Grêmio

Técnico: Renato Portaluppi

Weverton; João Pedro, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Danilo Barbosa, Nardoni e Villasanti; Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius.

O Grêmio não terá Marlon e Diego Caito, ambos vetados pelo departamento médico. Jovane Cabral também está fora após sofrer uma lesão muscular durante compromisso pela seleção de Cabo Verde. Gustavo Martins e Erick Noriega cumprem suspensão.

Os jovens Emanuel e João Borne foram integrados à delegação principal. Villasanti tem presença prevista após o retorno de compromisso com a seleção do Paraguai.

Remo

Técnico: Thiago Carpini

Marcelo Rangel; Marcelinho, Tchamba e Marllon; Zé Ricardo, Leonel Picco, Galeano, Patrick e Vitor Bueno; Gabriel Taliari.

Matheus Felipe, João Lucas, Mayk e Jajá estão no departamento médico. Zé Welison e Gabriel Poveda cumprem suspensão. Durante a pausa do campeonato, Alef Manga rescindiu contrato e deixou o clube.

Histórico do confronto

O Grêmio leva vantagem no retrospecto geral dos confrontos entre as equipes, com quatro vitórias. O único empate registrado no histórico recente aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2026.

Em abril, os times empataram por 0 a 0 na Arena do Grêmio.

Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
  • Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
  • Jogo: Remo x Grêmio
  • Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)
  • Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Premiere

Leia também

França x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Nations League

França x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Itália x Turquia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Nations League

Itália x Turquia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.