RB Bragantino x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão
Equipes entram em campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro; duelo será transmitido pelo para os torcedores no pay-per-view
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RB Bragantino e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.
O Massa Bruta chega ao confronto após perder por 1 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV. Apesar do resultado, a equipe comandada por Vagner Mancini criou diversas oportunidades e terminou a partida com 17 finalizações.
O Mirassol, por sua vez, vive um momento marcado por uma mudança fora das quatro linhas. O executivo de futebol Paulinho deixou o clube após quase dois anos para assumir a coordenação técnica do Cruzeiro.
Como chega o RB Bragantino
O RB Bragantino vem de uma derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, no último sábado (3), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bernard marcou o único gol da partida aos 18 minutos do primeiro tempo.
Apesar do resultado, o time paulista teve maior volume ofensivo na etapa final. Ao todo, foram 17 finalizações, com seis delas exigindo defesas decisivas do goleiro Gabriel Delfim.
Após a partida, o técnico Vagner Mancini valorizou a atuação do Bragantino e destacou o desempenho apresentado pela equipe diante do Atlético-MG. Desde a Copa do Mundo, o clube soma uma vitória e quatro empates em dez partidas disputadas.
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O zagueiro Alix Vinícius também foi destaque por uma ocorrência médica durante o jogo. O defensor sofreu um choque de cabeça com Victor Hugo logo no primeiro minuto e precisou deixar o estádio de ambulância. Após exames e liberação hospitalar, permaneceu em Belo Horizonte por precaução antes de retornar a Campinas para seguir o protocolo de concussão.
Como chega o Mirassol
O Mirassol chega ao duelo após a saída do executivo de futebol Paulinho. O profissional deixou o clube paulista depois de quase dois anos para assumir a coordenação técnica do Cruzeiro.
Durante o período de Paulinho na gestão do futebol, o Mirassol viveu uma evolução esportiva importante. Em 2025, o clube terminou o Campeonato Brasileiro na quarta colocação e garantiu uma vaga inédita na Copa Libertadores de 2026.
Na temporada atual, o time também alcançou as oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.
Onde assistir ao vivo
RB Bragantino x Mirassol será transmitido ao vivo pelo Premiere. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (7).
Ficha técnica
- Jogo: RB Bragantino x Mirassol
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Transmissão: Premiere