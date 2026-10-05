RB Bragantino x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

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Equipes entram em campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro; duelo será transmitido pelo para os torcedores no pay-per-view

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RB Bragantino e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

O Massa Bruta chega ao confronto após perder por 1 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV. Apesar do resultado, a equipe comandada por Vagner Mancini criou diversas oportunidades e terminou a partida com 17 finalizações.

O Mirassol, por sua vez, vive um momento marcado por uma mudança fora das quatro linhas. O executivo de futebol Paulinho deixou o clube após quase dois anos para assumir a coordenação técnica do Cruzeiro.

Como chega o RB Bragantino

O RB Bragantino vem de uma derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, no último sábado (3), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bernard marcou o único gol da partida aos 18 minutos do primeiro tempo.

Apesar do resultado, o time paulista teve maior volume ofensivo na etapa final. Ao todo, foram 17 finalizações, com seis delas exigindo defesas decisivas do goleiro Gabriel Delfim.

Após a partida, o técnico Vagner Mancini valorizou a atuação do Bragantino e destacou o desempenho apresentado pela equipe diante do Atlético-MG. Desde a Copa do Mundo, o clube soma uma vitória e quatro empates em dez partidas disputadas.

O zagueiro Alix Vinícius também foi destaque por uma ocorrência médica durante o jogo. O defensor sofreu um choque de cabeça com Victor Hugo logo no primeiro minuto e precisou deixar o estádio de ambulância. Após exames e liberação hospitalar, permaneceu em Belo Horizonte por precaução antes de retornar a Campinas para seguir o protocolo de concussão.

Como chega o Mirassol

O Mirassol chega ao duelo após a saída do executivo de futebol Paulinho. O profissional deixou o clube paulista depois de quase dois anos para assumir a coordenação técnica do Cruzeiro.

Durante o período de Paulinho na gestão do futebol, o Mirassol viveu uma evolução esportiva importante. Em 2025, o clube terminou o Campeonato Brasileiro na quarta colocação e garantiu uma vaga inédita na Copa Libertadores de 2026.

Na temporada atual, o time também alcançou as oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo

RB Bragantino x Mirassol será transmitido ao vivo pelo Premiere. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (7).

Ficha técnica