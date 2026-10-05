Itália x Turquia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Azzurra busca primeira vitória diante da torcida para seguir na briga pela classificação, enquanto turcos tentam pontuar pela primeira vez
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Itália e Turquia se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 15h45 (horário de Brasília), em Bolonha, pela quarta rodada do Grupo A1 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
A Azzurra chega embalada pelos resultados conquistados fora de casa nas últimas rodadas. Depois de golear a própria Turquia, a equipe comandada por Roberto Mancini empatou com a França e segue na disputa por uma vaga nas quartas de final.
A Turquia, por outro lado, ainda não pontuou nesta edição da Nations League e entra em campo pressionada para reagir. A equipe também tenta aliviar a situação do técnico Vincenzo Montella.
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Como chegam as equipes
Itália
A Itália chega para o confronto tentando conquistar sua primeira vitória como mandante nesta edição da Nations League.
Depois de perder por 2 a 0 para a Bélgica na estreia, em casa, a seleção italiana reagiu ao golear a Turquia por 4 a 1 fora de seus domínios. Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito marcaram os gols da vitória.
Na rodada seguinte, a Azzurra visitou a França no Stade de France e conquistou um empate, mantendo-se na disputa pelas primeiras colocações do Grupo A1.
Agora, a equipe de Roberto Mancini tenta aproveitar o confronto em Bolonha para somar mais três pontos e continuar na briga por uma das duas vagas nas quartas de final.
Turquia
A Turquia vive situação complicada na Nations League. A seleção ainda não conquistou pontos e chega à quarta rodada pressionada pela sequência de resultados negativos.
Entre as derrotas sofridas pela equipe estão o revés por 4 a 1 para a própria Itália e a derrota diante da Bélgica.
Os resultados aumentaram a pressão sobre o técnico Vincenzo Montella, que tenta comandar uma reação da seleção turca nesta reta final da fase de grupos.
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Sem pontuar até o momento, a Turquia precisa de um resultado positivo em Bolonha para tentar mudar o cenário dentro da competição.
Onde assistir Itália x Turquia ao vivo
A partida entre Itália e Turquia pela Nations League terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV
A bola rola nesta segunda-feira (5), às 15h45 (horário de Brasília), em Bolonha, na Itália.
Prováveis escalações
Itália (Técnico: Roberto Mancini)
Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori; Frattesi, Tonali e Fagioli; Kean, Pio Esposito e Sebastiano Esposito.
Turquia (Técnico: Vincenzo Montella)
Çakir; Çelik, Demiral, Bardakci e Kadioglu; Elmaz, Akturkoglu, Arda Güler e Yuksek; Aydin e Yilmaz.
Ficha da partida
- Jogo: Itália x Turquia
- Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo A1
- Rodada: 4ª rodada
- Data: 5 de outubro de 2026 (segunda-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Bolonha, Itália
- Transmissão: SporTV
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