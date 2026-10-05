Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série A
Colorado e Timão tentam reagir após derrotas na rodada anterior e se enfrentam no Beira-Rio pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
As duas equipes chegam ao confronto tentando reagir após derrotas na rodada anterior. O Internacional perdeu por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbis, enquanto o Corinthians foi superado pelo Fluminense por 3 a 1, na Neo Química Arena.
No primeiro turno, o Colorado levou a melhor no confronto direto. Mesmo jogando em São Paulo, o Internacional venceu o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena.
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Como chegam as equipes
Internacional
O Internacional retorna ao Beira-Rio depois de perder por 1 a 0 para o São Paulo, fora de casa, na rodada anterior do Campeonato Brasileiro.
Agora comandado por Eduardo Baptista, o Colorado tenta aproveitar o fator casa para voltar a vencer e repetir o resultado conquistado diante do Corinthians no primeiro turno.
O treinador terá uma série de baixas para montar a equipe. Victor Gabriel está suspenso, enquanto Rochet, Kayky, Calebe, Sanabria e Benjamin Arhin estão lesionados.
Corinthians
O Corinthians também tenta se recuperar de uma derrota. Na última rodada, a equipe comandada por Fernando Diniz perdeu por 3 a 1 para o Fluminense, dentro da Neo Química Arena.
O Timão agora busca os três pontos fora de casa e tenta devolver a derrota sofrida para o Internacional no primeiro turno do Brasileirão.
Para a partida em Porto Alegre, Labyad está fora por lesão. Carrillo também desfalca a equipe por estar com sua seleção durante a Data Fifa.
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Onde assistir Internacional x Corinthians ao vivo
A partida entre Internacional e Corinthians terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Record
- Streaming: CazéTV
- Pay-per-view: Premiere
A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Prováveis escalações
Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)
Matheus Cunha; Aguirre, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Jose Juninho e Bernabei; Rodrigo Villagra, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Alerrandro.
- Desfalques: Victor Gabriel (suspenso), Rochet, Kayky, Calebe, Sanabria e Benjamin Arhin (lesionados).
Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.
- Desfalques: Labyad (lesionado) e Carrillo (Data Fifa).
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
- Assistente 2: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Ficha da partida
- Jogo: Internacional x Corinthians
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
- Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
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