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Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série A

Colorado e Timão tentam reagir após derrotas na rodada anterior e se enfrentam no Beira-Rio pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 05/10/2026 às 10:39
Internacional e Corinthians se enfrentam pela Série A do Brasileiro
Internacional e Corinthians se enfrentam pela Série A do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

As duas equipes chegam ao confronto tentando reagir após derrotas na rodada anterior. O Internacional perdeu por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbis, enquanto o Corinthians foi superado pelo Fluminense por 3 a 1, na Neo Química Arena.

No primeiro turno, o Colorado levou a melhor no confronto direto. Mesmo jogando em São Paulo, o Internacional venceu o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena.

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Como chegam as equipes

Internacional

O Internacional retorna ao Beira-Rio depois de perder por 1 a 0 para o São Paulo, fora de casa, na rodada anterior do Campeonato Brasileiro.

Agora comandado por Eduardo Baptista, o Colorado tenta aproveitar o fator casa para voltar a vencer e repetir o resultado conquistado diante do Corinthians no primeiro turno.

O treinador terá uma série de baixas para montar a equipe. Victor Gabriel está suspenso, enquanto Rochet, Kayky, Calebe, Sanabria e Benjamin Arhin estão lesionados.

Corinthians

O Corinthians também tenta se recuperar de uma derrota. Na última rodada, a equipe comandada por Fernando Diniz perdeu por 3 a 1 para o Fluminense, dentro da Neo Química Arena.

O Timão agora busca os três pontos fora de casa e tenta devolver a derrota sofrida para o Internacional no primeiro turno do Brasileirão.

Para a partida em Porto Alegre, Labyad está fora por lesão. Carrillo também desfalca a equipe por estar com sua seleção durante a Data Fifa.

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Onde assistir Internacional x Corinthians ao vivo

A partida entre Internacional e Corinthians terá transmissão ao vivo em:

  • TV aberta: Record
  • Streaming: CazéTV
  • Pay-per-view: Premiere

A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Prováveis escalações

Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)

Matheus Cunha; Aguirre, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Jose Juninho e Bernabei; Rodrigo Villagra, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Alerrandro.

  • Desfalques: Victor Gabriel (suspenso), Rochet, Kayky, Calebe, Sanabria e Benjamin Arhin (lesionados).

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.

  • Desfalques: Labyad (lesionado) e Carrillo (Data Fifa).

Arbitragem

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
  • Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Ficha da partida

  • Jogo: Internacional x Corinthians
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
  • Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.