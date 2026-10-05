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Inglaterra x República Tcheca ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pela Liga das Nações

A seleção inglesa ocupa a segunda posição da chave, com seis pontos em três partidas, enquanto os tchecos estão na lanterna e ainda não pontuaram

Por Thiago Seabra Publicado em 05/10/2026 às 9:24
Imagem do meio-campista Declan Rice, da Inglaterra
Imagem do meio-campista Declan Rice, da Inglaterra - Reprodução/ English Team

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Inglaterra e República Tcheca se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, pela quarta rodada do Grupo A3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA.

A seleção inglesa ocupa a segunda posição da chave, com seis pontos em três partidas, enquanto os tchecos estão na lanterna e ainda não pontuaram na competição.

O confronto coloca frente a frente equipes em momentos distintos. A Inglaterra chega embalada após golear a Croácia por 7 a 0, enquanto a República Tcheca tenta reagir depois de três derrotas consecutivas.

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Como chegam as equipes

A Inglaterra vem de uma das maiores vitórias de sua campanha na competição. No último sábado, a equipe comandada por Thomas Tuchel goleou a Croácia por 7 a 0, em Rijeka. Harry Kane e Bukayo Saka marcaram duas vezes cada, enquanto Jude Bellingham, Anthony Gordon e Morgan Rogers completaram o placar.

O resultado representou a segunda vitória consecutiva dos ingleses na Liga das Nações. Antes da goleada, a equipe havia derrotado a República Tcheca por 2 a 0, em Praga. Nos últimos cinco jogos, são três vitórias e duas derrotas, com 18 gols marcados e nove sofridos.

A República Tcheca, por outro lado, ainda busca seu primeiro ponto no torneio. A seleção perdeu os três jogos disputados e ocupa a quarta colocação do grupo, com dois gols marcados e sete sofridos.

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Na rodada anterior, os tchecos foram derrotados pela Espanha por 3 a 1, em Oviedo. Nos últimos cinco compromissos, a equipe soma uma vitória, um empate e três derrotas, com três gols marcados e 11 sofridos.

Onde assistir ao vivo

Inglaterra x República Tcheca será transmitido ao vivo pelo SporTV. A partida começa às 15h45 (de Brasília) desta terça-feira (6).

O canal esportivo da TV por assinatura fará a transmissão do confronto válido pela quarta rodada da Liga das Nações da UEFA.

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Possíveis escalações

Inglaterra

Técnico: Thomas Tuchel

  • Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Jarrad Branthwaite e Lewis Hall; Myles Lewis-Skelly e Elliot Anderson; Bukayo Saka, Morgan Rogers e Anthony Gordon (ou Eberechi Eze); Harry Kane.

Ezri Konsa e Nico O'Reilly são dúvidas para a partida, após não participarem dos treinamentos preparatórios.

República Tcheca

Técnico: Santi Denia

  • Lukas Hornicek (ou Kinsky); Michal Sacek (ou Coufal), Stepan Chaloupek, Martin Vitik (ou Hranac) e Jiri Slama; Alex Kral e Michal Sadilek; Matej Radosta, Pavel Sulc e Ondrej Lingr (ou Ambros); Adam Hlozek.

O defensor Ladislav Krejí é desfalque confirmado. O jogador está suspenso após ser expulso por segundo cartão amarelo na partida contra a Espanha.

Histórico do confronto

A Inglaterra leva vantagem nos últimos cinco encontros entre as seleções, com três vitórias, um empate e uma derrota. No duelo mais recente, disputado em setembro de 2026, os ingleses venceram por 2 a 0, em Praga, com gols de Anthony Gordon e Harry Kane.

Os ingleses também venceram por 1 a 0 na Eurocopa de 2020 e por 5 a 0 nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. A única vitória tcheca no período aconteceu em outubro de 2019, por 2 a 1, em Praga.

Ficha Técnica

  • Competição: Liga das Nações da UEFA – Liga A, Grupo A3, 4ª rodada
  • Jogo: Inglaterra x República Tcheca
  • Local: Estádio de Wembley, Londres, Inglaterra
  • Data: 6 de outubro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Transmissão: SporTV

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.