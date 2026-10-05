Goiás x Athletic-MG ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pela Série B
O duelo reúne dois times que buscam interromper sequências negativas e se aproximar da disputa pelo acesso à Série A; saiba mais detalhes
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Goiás e Athletic-MG se enfrentam nesta terça-feira (6), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
As duas equipes chegam ao confronto com 42 pontos após 31 partidas. O Esmeraldino ocupa a 12ª colocação, enquanto o time mineiro aparece em 14º, levando em consideração o número de vitórias como critério de desempate.
O duelo reúne dois times que buscam interromper sequências negativas e se aproximar da disputa pelo acesso à Série A. A partida terá arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza.
Como chegam as equipes
O Goiás tenta reagir após duas derrotas consecutivas. Na rodada anterior, o time comandado por Mozart perdeu por 3 a 0 para o Novorizontino, em Novo Horizonte. Antes disso, havia sido derrotado pelo Atlético-GO por 1 a 0, na Serrinha.
Em 31 rodadas, o Esmeraldino soma 12 vitórias, seis empates e 13 derrotas, com 30 gols marcados e 39 sofridos. A equipe aposta no fator casa para buscar uma reação na reta final da competição.
O Athletic-MG também chega ao confronto após uma derrota. Na última rodada, o clube de São João del-Rei perdeu de virada por 2 a 1 para o Sport, em casa. Kauan Rodrigues marcou para os mineiros, enquanto Neto Pessoa e Carlos De Pena fizeram os gols da virada.
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O time treinado por Alex Souza tem dez vitórias, 12 empates e nove derrotas na Série B, com 37 gols marcados e 35 sofridos. O número de igualdades é um dos principais aspectos da campanha, já que o Athletic empatou em 12 das 31 rodadas disputadas.
Onde assistir ao vivo
Goiás x Athletic-MG será transmitido ao vivo pela ESPN e pelo Disney+. A partida começa às 20h30 (de Brasília) desta terça-feira (6).
A ESPN fará a transmissão pelos seus canais fechados, enquanto o Disney+ disponibilizará o confronto em sua plataforma de streaming.
Possíveis escalações
Goiás
Técnico: Mozart
- Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Lucas Ribeiro e Djalma Silva; Filipe Machado, Juninho, Jean Carlos e Lucas Lima; Kadu Sousa e Cadu.
O Goiás não terá Luiz Felipe, Lourenço, Nicolas, Lucas Rodrigues e Ramon Menezes.
Athletic-MG
Técnico: Alex Souza
- Luan Polli; Douglas Pelé, Jhonatan Silva, Belezi e Pedro Oliveira; Yago Santos, João Miguel, Kauan Rodrigues e Kauan Lindes; Enzo Santos e Max.
Sidimar, Ronaldo Tavares e Zeca são os desfalques confirmados da equipe mineira.
Histórico do confronto
Goiás e Athletic-MG fizeram um confronto equilibrado no primeiro turno da Série B de 2026. Com mando do clube mineiro, as equipes empataram por 1 a 1.
Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada
- Jogo: Goiás x Athletic-MG
- Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)
- Data: 6 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza
- Transmissão: ESPN e Disney+