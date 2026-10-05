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Goiás x Athletic-MG ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pela Série B

O duelo reúne dois times que buscam interromper sequências negativas e se aproximar da disputa pelo acesso à Série A; saiba mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 05/10/2026 às 9:45
Imagem do jogo do Goiás na Série B
Imagem do jogo do Goiás na Série B - Reprodução/ Goiás

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Goiás e Athletic-MG se enfrentam nesta terça-feira (6), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes chegam ao confronto com 42 pontos após 31 partidas. O Esmeraldino ocupa a 12ª colocação, enquanto o time mineiro aparece em 14º, levando em consideração o número de vitórias como critério de desempate.

O duelo reúne dois times que buscam interromper sequências negativas e se aproximar da disputa pelo acesso à Série A. A partida terá arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza.

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Como chegam as equipes

O Goiás tenta reagir após duas derrotas consecutivas. Na rodada anterior, o time comandado por Mozart perdeu por 3 a 0 para o Novorizontino, em Novo Horizonte. Antes disso, havia sido derrotado pelo Atlético-GO por 1 a 0, na Serrinha.

Em 31 rodadas, o Esmeraldino soma 12 vitórias, seis empates e 13 derrotas, com 30 gols marcados e 39 sofridos. A equipe aposta no fator casa para buscar uma reação na reta final da competição.

O Athletic-MG também chega ao confronto após uma derrota. Na última rodada, o clube de São João del-Rei perdeu de virada por 2 a 1 para o Sport, em casa. Kauan Rodrigues marcou para os mineiros, enquanto Neto Pessoa e Carlos De Pena fizeram os gols da virada.

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O time treinado por Alex Souza tem dez vitórias, 12 empates e nove derrotas na Série B, com 37 gols marcados e 35 sofridos. O número de igualdades é um dos principais aspectos da campanha, já que o Athletic empatou em 12 das 31 rodadas disputadas.

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Onde assistir ao vivo

Goiás x Athletic-MG será transmitido ao vivo pela ESPN e pelo Disney+. A partida começa às 20h30 (de Brasília) desta terça-feira (6).

A ESPN fará a transmissão pelos seus canais fechados, enquanto o Disney+ disponibilizará o confronto em sua plataforma de streaming.

Possíveis escalações

Goiás

Técnico: Mozart

  • Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Lucas Ribeiro e Djalma Silva; Filipe Machado, Juninho, Jean Carlos e Lucas Lima; Kadu Sousa e Cadu.

O Goiás não terá Luiz Felipe, Lourenço, Nicolas, Lucas Rodrigues e Ramon Menezes.

Athletic-MG

Técnico: Alex Souza

  • Luan Polli; Douglas Pelé, Jhonatan Silva, Belezi e Pedro Oliveira; Yago Santos, João Miguel, Kauan Rodrigues e Kauan Lindes; Enzo Santos e Max.

Sidimar, Ronaldo Tavares e Zeca são os desfalques confirmados da equipe mineira.

Histórico do confronto

Goiás e Athletic-MG fizeram um confronto equilibrado no primeiro turno da Série B de 2026. Com mando do clube mineiro, as equipes empataram por 1 a 1.

Ficha Técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada
  • Jogo: Goiás x Athletic-MG
  • Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)
  • Data: 6 de outubro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.