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França x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Líder do Grupo A1, seleção francesa recebe os belgas em confronto direto pela classificação e defende longa invencibilidade diante do rival

Por Lucas Valle Publicado em 05/10/2026 às 7:47 | Atualizado em 05/10/2026 às 7:51
Michael Olise e Kevin De Bruyne, estrelas de França e Bélgica, respectivamente
Michael Olise e Kevin De Bruyne, estrelas de França e Bélgica, respectivamente - Divulgação/equipedefrance e Divulgação/belgianreddevils

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França e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 15h45 (horário de Brasília), em Saint-Denis, pela quarta rodada do Grupo A1 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.

O confronto é direto pelas primeiras posições da chave. A França lidera com sete pontos, enquanto a Bélgica aparece logo atrás, na segunda colocação, com seis.

Os franceses chegam pressionados após tropeçarem diante da torcida na rodada anterior. A equipe de Zinedine Zidane empatou com a Itália e perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação para as quartas de final.

Agora, uma nova perda de pontos pode complicar a situação dos Bleus. Apesar de entrar na rodada na liderança, a França pode terminar até na terceira colocação do Grupo A1.

Como chegam as equipes

França

A França soma sete pontos e ocupa a primeira colocação do Grupo A1. Depois de iniciar a Nations League com duas vitórias consecutivas por 1 a 0, a seleção empatou com a Itália na terceira rodada.

A equipe comandada por Zinedine Zidane terá problemas importantes para o confronto. Kylian Mbappé segue fora por conta de uma lesão no joelho esquerdo, enquanto Upamecano está suspenso.

Sem o principal atacante, nomes como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué e Cherki ganham ainda mais importância no setor ofensivo.

Bélgica

A Bélgica chega à quarta rodada na vice-liderança do Grupo A1, com seis pontos, apenas um atrás da França.

Com a proximidade entre as seleções na classificação, os belgas entram em campo com a possibilidade de ultrapassar os franceses e assumir a liderança da chave.

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Mesmo um empate mantém a Bélgica diretamente na disputa pelas primeiras posições antes das rodadas finais da fase de grupos.

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França tem ampla vantagem recente contra a Bélgica

O histórico geral mostra bastante equilíbrio entre as duas seleções. França e Bélgica já se enfrentaram 79 vezes em todas as competições, com 30 vitórias para cada lado e 19 empates.

Porém, o retrospecto recente é amplamente favorável aos franceses. Nos últimos dez confrontos, foram sete vitórias da França, dois empates e apenas uma vitória da Bélgica. Nesse período, os Bleus marcaram 15 gols, contra sete dos belgas.

A França também venceu os últimos seis confrontos consecutivos entre as seleções. Em quatro dessas partidas, a Bélgica sequer conseguiu marcar.

Onde assistir França x Bélgica ao vivo

A partida entre França e Bélgica pela Nations League terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Disney+ Premium

A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), em Saint-Denis, na França.

Prováveis escalações

França (Técnico: Zinedine Zidane)

Maignan; Koundé, Jacquet, Lacroix e Truffert; Koné, Rabiot e Cherki; Dembélé, Olise e Doué.

  • Desfalques: Kylian Mbappé (lesionado) e Upamecano (suspenso).

Bélgica (Técnico: Mark Van Bommel)

Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper; Tielemans, Vanaken e De Bruyne; Lukebakio, Godts e De Ketelaere.

Ficha da partida

  • Jogo: França x Bélgica
  • Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo A1
  • Rodada: 4ª rodada
  • Data: 5 de outubro de 2026 (segunda-feira)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Saint-Denis, França
  • Transmissão: Disney+ Premium

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.