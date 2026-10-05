França x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Líder do Grupo A1, seleção francesa recebe os belgas em confronto direto pela classificação e defende longa invencibilidade diante do rival
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França e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 15h45 (horário de Brasília), em Saint-Denis, pela quarta rodada do Grupo A1 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
O confronto é direto pelas primeiras posições da chave. A França lidera com sete pontos, enquanto a Bélgica aparece logo atrás, na segunda colocação, com seis.
Os franceses chegam pressionados após tropeçarem diante da torcida na rodada anterior. A equipe de Zinedine Zidane empatou com a Itália e perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação para as quartas de final.
Agora, uma nova perda de pontos pode complicar a situação dos Bleus. Apesar de entrar na rodada na liderança, a França pode terminar até na terceira colocação do Grupo A1.
Como chegam as equipes
França
A França soma sete pontos e ocupa a primeira colocação do Grupo A1. Depois de iniciar a Nations League com duas vitórias consecutivas por 1 a 0, a seleção empatou com a Itália na terceira rodada.
A equipe comandada por Zinedine Zidane terá problemas importantes para o confronto. Kylian Mbappé segue fora por conta de uma lesão no joelho esquerdo, enquanto Upamecano está suspenso.
Sem o principal atacante, nomes como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué e Cherki ganham ainda mais importância no setor ofensivo.
Bélgica
A Bélgica chega à quarta rodada na vice-liderança do Grupo A1, com seis pontos, apenas um atrás da França.
Com a proximidade entre as seleções na classificação, os belgas entram em campo com a possibilidade de ultrapassar os franceses e assumir a liderança da chave.
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Mesmo um empate mantém a Bélgica diretamente na disputa pelas primeiras posições antes das rodadas finais da fase de grupos.
França tem ampla vantagem recente contra a Bélgica
O histórico geral mostra bastante equilíbrio entre as duas seleções. França e Bélgica já se enfrentaram 79 vezes em todas as competições, com 30 vitórias para cada lado e 19 empates.
Porém, o retrospecto recente é amplamente favorável aos franceses. Nos últimos dez confrontos, foram sete vitórias da França, dois empates e apenas uma vitória da Bélgica. Nesse período, os Bleus marcaram 15 gols, contra sete dos belgas.
A França também venceu os últimos seis confrontos consecutivos entre as seleções. Em quatro dessas partidas, a Bélgica sequer conseguiu marcar.
Onde assistir França x Bélgica ao vivo
A partida entre França e Bélgica pela Nations League terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+ Premium
A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), em Saint-Denis, na França.
Prováveis escalações
França (Técnico: Zinedine Zidane)
Maignan; Koundé, Jacquet, Lacroix e Truffert; Koné, Rabiot e Cherki; Dembélé, Olise e Doué.
- Desfalques: Kylian Mbappé (lesionado) e Upamecano (suspenso).
Bélgica (Técnico: Mark Van Bommel)
Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper; Tielemans, Vanaken e De Bruyne; Lukebakio, Godts e De Ketelaere.
Ficha da partida
- Jogo: França x Bélgica
- Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo A1
- Rodada: 4ª rodada
- Data: 5 de outubro de 2026 (segunda-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Saint-Denis, França
- Transmissão: Disney+ Premium
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