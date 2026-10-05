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Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série A

Raposa tenta manter o embalo após vitória fora de casa, enquanto o Tricolor busca reação no Mineirão depois de perder o clássico para o Santos

Por Lucas Valle Publicado em 05/10/2026 às 9:24
Partida entre São Paulo e Cruzeiro pelo 1° turno do Brasileiro
Partida entre São Paulo e Cruzeiro pelo 1° turno do Brasileiro - Paulo Pinto/São Paulo FC

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Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

A Raposa chega para o confronto embalada pela vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, no Barradão. O São Paulo, por outro lado, tenta reagir depois de perder por 2 a 1 para o Santos, no Morumbis, em partida atrasada da 21ª rodada.

O duelo também marca o reencontro das equipes após uma vitória expressiva do Tricolor no primeiro turno. Na ocasião, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 4 a 1, no Morumbis.

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Como chegam as equipes

Cruzeiro

O Cruzeiro volta ao Mineirão depois de conquistar três pontos fora de casa. Na última rodada, a equipe comandada por Artur Jorge venceu o Vitória por 3 a 1, no Barradão.

Agora, a Raposa tenta aproveitar o fator casa para manter o bom momento e devolver a derrota sofrida para o São Paulo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Artur Jorge terá três baixas para montar a equipe. Bruno Rodrigues, Gabriel Pec e Sinisterra estão lesionados e não ficam à disposição para o confronto.

São Paulo

O São Paulo chega a Belo Horizonte tentando se recuperar da derrota no clássico contra o Santos. Em jogo atrasado da 21ª rodada, o Tricolor perdeu por 2 a 1 no Morumbis.

A equipe de Dorival Júnior tenta repetir diante do Cruzeiro o desempenho apresentado no primeiro turno. No primeiro encontro entre os times pelo Brasileirão, o São Paulo venceu por 4 a 1.

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Para a partida no Mineirão, Dorival terá uma lista extensa de desfalques. Calleri, Cedric, Enzo Díaz, Aurélio Buta, Domingos Duarte e Lucas Moura estão fora.

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Onde assistir Cruzeiro x São Paulo ao vivo

A partida entre Cruzeiro e São Paulo terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: SporTV
  • Pay-per-view: Premiere

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Gerson, Lucas Romero (Zé Lucas) e Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge e Wesley.

  • Desfalques: Villarreal, Gabriel Pec e Sinisterra (lesionados).

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Carlos Coronel; Pedro Lima, Arboleda, Rafael Tolói e Lucas Ramon; Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla; Victor Sá, Arthur e Calleri.

  • Desfalques: Rafael, Luciano, Lucas Moura, Iago Borduchi, Domingos Duarte, Danielzinho, Aurélio Buta, Cedric e Enzo Díaz.

Arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
  • Assistente 2: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
  • Quarto árbitro: João Paulo Cunha Ribeiro (GO)
  • VAR: Rafael Traci (SC)

Ficha da partida

  • Jogo: Cruzeiro x São Paulo
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
  • Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: SporTV e Premiere

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.