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Croácia x Espanha ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pela Liga das Nações

Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio

Por Thiago Seabra Publicado em 05/10/2026 às 9:05
Lamine Yamal &eacute; o craque da Espanha
Lamine Yamal é o craque da Espanha - Reprodução/X/@SEFutbol

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Croácia e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h45 (de Brasília), no Stadion Poljud, em Split, pela quarta rodada do Grupo A3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA.

A seleção espanhola chega ao confronto na liderança isolada da chave, com nove pontos em três partidas. Os croatas, por outro lado, ocupam a terceira posição, com três pontos, e buscam recuperação após duas goleadas sofridas consecutivamente.

O duelo também marca um novo encontro entre as equipes depois da vitória da Espanha por 4 a 1, em Sevilha. O retrospecto recente favorece os espanhóis, que venceram três dos últimos quatro confrontos entre as seleções.

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Como chegam as equipes

A Croácia vive um momento de pressão. A equipe comandada por Slaven Bilic foi goleada por 7 a 0 pela Inglaterra na rodada anterior, resultado que representou a maior derrota da história do futebol masculino croata. Antes disso, havia perdido por 4 a 1 para a própria Espanha.

Nas últimas cinco partidas, os croatas somam duas vitórias e três derrotas, com seis gols marcados e 15 sofridos. A equipe aparece em terceiro lugar do Grupo A3, com três pontos e saldo de -9.

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A Espanha, por sua vez, lidera a chave com 100% de aproveitamento. São nove pontos em três jogos, dez gols marcados e quatro sofridos. A seleção treinada por Luis de la Fuente também acumula 41 partidas de invencibilidade e dez vitórias consecutivas.

Na rodada mais recente, os espanhóis venceram a Tchéquia por 3 a 1, com gols de Lamine Yamal, Rodri e Mikel Merino. Nos últimos cinco compromissos, a equipe marcou 13 vezes e sofreu apenas quatro gols.

O capitão croata Luka Modric, de 41 anos, criticou a atuação da equipe após a goleada para a Inglaterra. O meio-campista afirmou que nunca havia sentido tamanha vergonha com o desempenho da seleção em suas duas décadas de trajetória internacional.

Onde assistir Croácia x Espanha

Na televisão por assinatura, a transmissão estará disponível na ESPN. Para acompanhar pela internet, o torcedor poderá utilizar o Disney+.

Possíveis escalações

Croácia

Técnico: Slaven Bilic

  • Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic e Gvardiol; Modric e Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic e Vlasic; Matanovic.

Espanha

Técnico: Luis de la Fuente

  • Unai Simón; Fresneda, Cubarsí, Dean Huijsen e Cucurella; López, Zubimendi e Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal e Muñoz.

Dean Huijsen retorna às convocações da Espanha após ter ficado fora da lista para a Copa do Mundo. Até o momento, não foram confirmados desfalques por lesão ou suspensão para o confronto.

Ficha Técnica

  • Competição: Liga das Nações da UEFA – Liga A, Grupo A3, 4ª rodada
  • Jogo: Croácia x Espanha
  • Local: Stadion Poljud, Split, Croácia
  • Data: 6 de outubro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.