Croácia x Espanha ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pela Liga das Nações
Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Croácia e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h45 (de Brasília), no Stadion Poljud, em Split, pela quarta rodada do Grupo A3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA.
A seleção espanhola chega ao confronto na liderança isolada da chave, com nove pontos em três partidas. Os croatas, por outro lado, ocupam a terceira posição, com três pontos, e buscam recuperação após duas goleadas sofridas consecutivamente.
O duelo também marca um novo encontro entre as equipes depois da vitória da Espanha por 4 a 1, em Sevilha. O retrospecto recente favorece os espanhóis, que venceram três dos últimos quatro confrontos entre as seleções.
Como chegam as equipes
A Croácia vive um momento de pressão. A equipe comandada por Slaven Bilic foi goleada por 7 a 0 pela Inglaterra na rodada anterior, resultado que representou a maior derrota da história do futebol masculino croata. Antes disso, havia perdido por 4 a 1 para a própria Espanha.
Nas últimas cinco partidas, os croatas somam duas vitórias e três derrotas, com seis gols marcados e 15 sofridos. A equipe aparece em terceiro lugar do Grupo A3, com três pontos e saldo de -9.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A Espanha, por sua vez, lidera a chave com 100% de aproveitamento. São nove pontos em três jogos, dez gols marcados e quatro sofridos. A seleção treinada por Luis de la Fuente também acumula 41 partidas de invencibilidade e dez vitórias consecutivas.
Na rodada mais recente, os espanhóis venceram a Tchéquia por 3 a 1, com gols de Lamine Yamal, Rodri e Mikel Merino. Nos últimos cinco compromissos, a equipe marcou 13 vezes e sofreu apenas quatro gols.
O capitão croata Luka Modric, de 41 anos, criticou a atuação da equipe após a goleada para a Inglaterra. O meio-campista afirmou que nunca havia sentido tamanha vergonha com o desempenho da seleção em suas duas décadas de trajetória internacional.
Onde assistir Croácia x Espanha
Na televisão por assinatura, a transmissão estará disponível na ESPN. Para acompanhar pela internet, o torcedor poderá utilizar o Disney+.
Possíveis escalações
Croácia
Técnico: Slaven Bilic
- Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic e Gvardiol; Modric e Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic e Vlasic; Matanovic.
Espanha
Técnico: Luis de la Fuente
- Unai Simón; Fresneda, Cubarsí, Dean Huijsen e Cucurella; López, Zubimendi e Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal e Muñoz.
Dean Huijsen retorna às convocações da Espanha após ter ficado fora da lista para a Copa do Mundo. Até o momento, não foram confirmados desfalques por lesão ou suspensão para o confronto.
Ficha Técnica
- Competição: Liga das Nações da UEFA – Liga A, Grupo A3, 4ª rodada
- Jogo: Croácia x Espanha
- Local: Stadion Poljud, Split, Croácia
- Data: 6 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Transmissão: ESPN e Disney+