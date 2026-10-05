CRB x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série B
Separados por quatro pontos, Galo e Dragão fazem confronto direto no Rei Pelé pela zona de classificação aos playoffs da Série B
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CRB e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes diretamente envolvidas na disputa pelos playoffs. O CRB ocupa a sétima colocação, com 48 pontos em 31 partidas, enquanto o Atlético-GO aparece em sexto lugar, com 52 pontos, fechando a zona de classificação.
Na rodada anterior, o Galo perdeu por 3 a 1 para o São Bernardo, fora de casa. O Dragão, por outro lado, chega embalado após vencer o América-MG por 2 a 0, em Goiânia.
Como chegam as equipes
CRB
O CRB entra em campo na sétima colocação da Série B, com 48 pontos, e tem a oportunidade de diminuir a distância para a zona de classificação aos playoffs.
Atualmente, quatro pontos separam o Galo do Atlético-GO, justamente o adversário desta quarta-feira (7) e a equipe que ocupa a sexta posição. Por isso, uma vitória no Rei Pelé pode deixar os alagoanos a apenas um ponto do G-6.
O time comandado por Fábio Matias tenta também se recuperar da derrota por 3 a 1 para o São Bernardo na rodada anterior.
Atlético-GO
O Atlético-GO chega a Maceió defendendo sua posição dentro da zona de classificação aos playoffs. O Dragão ocupa o sexto lugar, com 52 pontos em 31 partidas.
A equipe comandada por Roger Silva vem de vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, em Goiânia, resultado importante para se manter entre os seis primeiros colocados.
Além de poder aumentar a distância para o CRB, o Atlético-GO tenta levar a melhor depois do movimentado empate por 3 a 3 entre as equipes no primeiro turno, no Estádio Antônio Accioly.
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Confronto direto pelo G-6 da Série B
A partida no Rei Pelé pode ter impacto direto na disputa pelas vagas nos playoffs da Série B. O Atlético-GO começa a rodada quatro pontos à frente do CRB e ocupa justamente a última posição da zona de classificação.
Em caso de vitória, o CRB chega aos 51 pontos e fica a apenas um do Dragão. Já um triunfo do Atlético-GO levaria a equipe aos 55 pontos e abriria sete de vantagem sobre o adversário direto.
CRB e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes diretamente envolvidas na disputa pelos playoffs. O CRB ocupa a sétima colocação, com 48 pontos em 31 partidas, enquanto o Atlético-GO aparece em sexto lugar, com 52 pontos, fechando a zona de classificação.
Na rodada anterior, o Galo perdeu por 3 a 1 para o São Bernardo, fora de casa. O Dragão, por outro lado, chega embalado após vencer o América-MG por 2 a 0, em Goiânia.
Como chegam as equipes
CRB
O CRB entra em campo na sétima colocação da Série B, com 48 pontos, e tem a oportunidade de diminuir a distância para a zona de classificação aos playoffs.
Atualmente, quatro pontos separam o Galo do Atlético-GO, justamente o adversário desta quarta-feira (7) e a equipe que ocupa a sexta posição. Por isso, uma vitória no Rei Pelé pode deixar os alagoanos a apenas um ponto do G-6.
O time comandado por Fábio Matias tenta também se recuperar da derrota por 3 a 1 para o São Bernardo na rodada anterior.
Atlético-GO
O Atlético-GO chega a Maceió defendendo sua posição dentro da zona de classificação aos playoffs. O Dragão ocupa o sexto lugar, com 52 pontos em 31 partidas.
A equipe comandada por Roger Silva vem de vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, em Goiânia, resultado importante para se manter entre os seis primeiros colocados.
Além de poder aumentar a distância para o CRB, o Atlético-GO tenta levar a melhor depois do movimentado empate por 3 a 3 entre as equipes no primeiro turno, no Estádio Antônio Accioly.
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Confronto direto pelo G-6 da Série B
A partida no Rei Pelé pode ter impacto direto na disputa pelas vagas nos playoffs da Série B. O Atlético-GO começa a rodada quatro pontos à frente do CRB e ocupa justamente a última posição da zona de classificação.
Em caso de vitória, o CRB chega aos 51 pontos e fica a apenas um do Dragão. Já um triunfo do Atlético-GO levaria a equipe aos 55 pontos e abriria sete de vantagem sobre o adversário direto.
Onde assistir CRB x Atlético-GO ao vivo
A partida entre CRB e Atlético-GO terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+ e SportyNet
- TV aberta: XSports
A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.
Prováveis escalações
CRB (Técnico: Fábio Matias)
Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat (Reverson); Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.
- Pendurados: Vinícius Barata, Fábio Alemão, Danielzinho, Crystopher, Patrick de Lucca, Kevin e Vitor Caetano.
Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)
Paulo Vítor; Ewerthon, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Netinho e Daniel Peixoto; Gustavo Maia, Marrony, Geovany Soares e Gustavo Coutinho.
- Pendurados: Cristiano, Guilherme Lopes, Gustavo Coutinho, Adriano Martins, Junior Barreto, Netinho, Daniel Peixoto, Bruno José, Yuri, Tito, Leo Jacó, Natã Felipe e João Pedro Silva.
Arbitragem
- Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
- Assistente 1: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
- Assistente 2: Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ)
- Quarto árbitro: Adrian da Silva Santos (AL)
- VAR: Adriano Milczvski (PR)
Ficha da partida
- Jogo: CRB x Atlético-GO
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada
- Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
- Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports
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Onde assistir CRB x Atlético-GO ao vivo
A partida entre CRB e Atlético-GO terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+ e SportyNet
- TV aberta: XSports
A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.
Prováveis escalações
CRB (Técnico: Fábio Matias)
Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat (Reverson); Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.
- Pendurados: Vinícius Barata, Fábio Alemão, Danielzinho, Crystopher, Patrick de Lucca, Kevin e Vitor Caetano.
Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)
Paulo Vítor; Ewerthon, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Netinho e Daniel Peixoto; Gustavo Maia, Marrony, Geovany Soares e Gustavo Coutinho.
- Pendurados: Cristiano, Guilherme Lopes, Gustavo Coutinho, Adriano Martins, Junior Barreto, Netinho, Daniel Peixoto, Bruno José, Yuri, Tito, Leo Jacó, Natã Felipe e João Pedro Silva.
Arbitragem
- Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
- Assistente 1: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
- Assistente 2: Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ)
- Quarto árbitro: Adrian da Silva Santos (AL)
- VAR: Adriano Milczvski (PR)
Ficha da partida
- Jogo: CRB x Atlético-GO
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada
- Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
- Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports
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