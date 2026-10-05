CRB x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série B

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Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Separados por quatro pontos, Galo e Dragão fazem confronto direto no Rei Pelé pela zona de classificação aos playoffs da Série B

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Separados por quatro pontos, Galo e Dragão fazem confronto direto no Rei Pelé pela zona de classificação aos playoffs da Série B

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CRB e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes diretamente envolvidas na disputa pelos playoffs. O CRB ocupa a sétima colocação, com 48 pontos em 31 partidas, enquanto o Atlético-GO aparece em sexto lugar, com 52 pontos, fechando a zona de classificação.

Na rodada anterior, o Galo perdeu por 3 a 1 para o São Bernardo, fora de casa. O Dragão, por outro lado, chega embalado após vencer o América-MG por 2 a 0, em Goiânia.

Como chegam as equipes

CRB

O CRB entra em campo na sétima colocação da Série B, com 48 pontos, e tem a oportunidade de diminuir a distância para a zona de classificação aos playoffs.

Atualmente, quatro pontos separam o Galo do Atlético-GO, justamente o adversário desta quarta-feira (7) e a equipe que ocupa a sexta posição. Por isso, uma vitória no Rei Pelé pode deixar os alagoanos a apenas um ponto do G-6.

O time comandado por Fábio Matias tenta também se recuperar da derrota por 3 a 1 para o São Bernardo na rodada anterior.

Atlético-GO

O Atlético-GO chega a Maceió defendendo sua posição dentro da zona de classificação aos playoffs. O Dragão ocupa o sexto lugar, com 52 pontos em 31 partidas.

A equipe comandada por Roger Silva vem de vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, em Goiânia, resultado importante para se manter entre os seis primeiros colocados.

Além de poder aumentar a distância para o CRB, o Atlético-GO tenta levar a melhor depois do movimentado empate por 3 a 3 entre as equipes no primeiro turno, no Estádio Antônio Accioly.

Confronto direto pelo G-6 da Série B

A partida no Rei Pelé pode ter impacto direto na disputa pelas vagas nos playoffs da Série B. O Atlético-GO começa a rodada quatro pontos à frente do CRB e ocupa justamente a última posição da zona de classificação.

Em caso de vitória, o CRB chega aos 51 pontos e fica a apenas um do Dragão. Já um triunfo do Atlético-GO levaria a equipe aos 55 pontos e abriria sete de vantagem sobre o adversário direto.

CRB e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes diretamente envolvidas na disputa pelos playoffs. O CRB ocupa a sétima colocação, com 48 pontos em 31 partidas, enquanto o Atlético-GO aparece em sexto lugar, com 52 pontos, fechando a zona de classificação.

Na rodada anterior, o Galo perdeu por 3 a 1 para o São Bernardo, fora de casa. O Dragão, por outro lado, chega embalado após vencer o América-MG por 2 a 0, em Goiânia.

Como chegam as equipes

CRB

O CRB entra em campo na sétima colocação da Série B, com 48 pontos, e tem a oportunidade de diminuir a distância para a zona de classificação aos playoffs.

Atualmente, quatro pontos separam o Galo do Atlético-GO, justamente o adversário desta quarta-feira (7) e a equipe que ocupa a sexta posição. Por isso, uma vitória no Rei Pelé pode deixar os alagoanos a apenas um ponto do G-6.

O time comandado por Fábio Matias tenta também se recuperar da derrota por 3 a 1 para o São Bernardo na rodada anterior.

Atlético-GO

O Atlético-GO chega a Maceió defendendo sua posição dentro da zona de classificação aos playoffs. O Dragão ocupa o sexto lugar, com 52 pontos em 31 partidas.

A equipe comandada por Roger Silva vem de vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, em Goiânia, resultado importante para se manter entre os seis primeiros colocados.

Além de poder aumentar a distância para o CRB, o Atlético-GO tenta levar a melhor depois do movimentado empate por 3 a 3 entre as equipes no primeiro turno, no Estádio Antônio Accioly.

Confronto direto pelo G-6 da Série B

A partida no Rei Pelé pode ter impacto direto na disputa pelas vagas nos playoffs da Série B. O Atlético-GO começa a rodada quatro pontos à frente do CRB e ocupa justamente a última posição da zona de classificação.

Em caso de vitória, o CRB chega aos 51 pontos e fica a apenas um do Dragão. Já um triunfo do Atlético-GO levaria a equipe aos 55 pontos e abriria sete de vantagem sobre o adversário direto.

Onde assistir CRB x Atlético-GO ao vivo

A partida entre CRB e Atlético-GO terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ e SportyNet

Disney+ e SportyNet TV aberta: XSports

A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Prováveis escalações

CRB (Técnico: Fábio Matias)

Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat (Reverson); Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.

Pendurados: Vinícius Barata, Fábio Alemão, Danielzinho, Crystopher, Patrick de Lucca, Kevin e Vitor Caetano.

Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)

Paulo Vítor; Ewerthon, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Netinho e Daniel Peixoto; Gustavo Maia, Marrony, Geovany Soares e Gustavo Coutinho.

Pendurados: Cristiano, Guilherme Lopes, Gustavo Coutinho, Adriano Martins, Junior Barreto, Netinho, Daniel Peixoto, Bruno José, Yuri, Tito, Leo Jacó, Natã Felipe e João Pedro Silva.

Arbitragem

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Pierry Dias dos Santos (RJ) Assistente 1: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

Luciane Rodrigues dos Santos (RS) Assistente 2: Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ)

Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ) Quarto árbitro: Adrian da Silva Santos (AL)

Adrian da Silva Santos (AL) VAR: Adriano Milczvski (PR)

Ficha da partida

Jogo: CRB x Atlético-GO

CRB x Atlético-GO Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)

7 de outubro de 2026 (quarta-feira) Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Estádio Rei Pelé, Maceió (AL) Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports

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