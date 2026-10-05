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Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série A

Glorioso tenta reagir após derrota fora de casa, enquanto o Cruz-Maltino chega embalado por goleada antes do clássico no Nilton Santos

Por Lucas Valle Publicado em 05/10/2026 às 10:07 | Atualizado em 05/10/2026 às 10:08
Partida entre Vasco e Botafogo no 1° turno do Brasileirão
Partida entre Vasco e Botafogo no 1° turno do Brasileirão - Matheus Lima/Vasco.

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Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

Os rivais chegam ao clássico em momentos diferentes. O Botafogo tenta se recuperar após perder por 2 a 0 para o Mirassol, fora de casa. O Vasco, por outro lado, vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário.

O confronto também será o segundo entre as equipes neste Brasileirão. No primeiro turno, o Botafogo levou a melhor e venceu o Vasco por 2 a 1, em São Januário.

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Como chegam as equipes

Botafogo

O Botafogo volta ao Nilton Santos tentando reagir depois da derrota por 2 a 0 para o Mirassol na rodada anterior do Campeonato Brasileiro.

Agora sob o comando de Tite, o Glorioso tenta aproveitar o clássico diante da torcida para voltar a somar três pontos e também repetir o resultado do primeiro turno contra o rival.

Para a partida, o Botafogo não poderá contar com Edenilson, Jordan Barrera e Kaio Pantaleão.

Vasco

O Vasco chega embalado para o clássico depois de uma atuação de destaque diante do Coritiba. Jogando em São Januário, o Cruz-Maltino goleou o adversário por 5 a 0.

A equipe comandada por Pedro Emanuel tenta manter o bom momento e, de quebra, devolver a derrota sofrida para o Botafogo no primeiro turno, quando perdeu por 2 a 1 dentro de casa.

Mateus Carvalho, Brenner e Tchê Tchê são os desfalques do Vasco para o confronto no Nilton Santos.

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Onde assistir Botafogo x Vasco ao vivo

A partida entre Botafogo e Vasco terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Amazon Prime Video

A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações

Botafogo (Técnico: Tite)

Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo Santos; Montoro, Danilo Pereira e Arthur Cabral.

  • Desfalques: Edenilson, Jordan Barrera e Kaio Pantaleão.
  • Pendurados: Montoro, Huguinho, Danilo Santos, Matheus Martins, Edenilson, Lucas Villalba, Lucas Monzón e Júnior Santos.

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Adson, Facundo Colidio e Bruno Duarte.

  • Desfalques: Mateus Carvalho, Brenner e Tchê Tchê.
  • Pendurados: Thiago Mendes, Cauan Barros e Paulo Henrique.

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
  • Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
  • Assistente 2: Thayse Marques Fonseca (RJ)
  • Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Ficha da partida

  • Jogo: Botafogo x Vasco
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
  • Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Amazon Prime Video

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.