Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série A
Glorioso tenta reagir após derrota fora de casa, enquanto o Cruz-Maltino chega embalado por goleada antes do clássico no Nilton Santos
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Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
Os rivais chegam ao clássico em momentos diferentes. O Botafogo tenta se recuperar após perder por 2 a 0 para o Mirassol, fora de casa. O Vasco, por outro lado, vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário.
O confronto também será o segundo entre as equipes neste Brasileirão. No primeiro turno, o Botafogo levou a melhor e venceu o Vasco por 2 a 1, em São Januário.
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Como chegam as equipes
Botafogo
O Botafogo volta ao Nilton Santos tentando reagir depois da derrota por 2 a 0 para o Mirassol na rodada anterior do Campeonato Brasileiro.
Agora sob o comando de Tite, o Glorioso tenta aproveitar o clássico diante da torcida para voltar a somar três pontos e também repetir o resultado do primeiro turno contra o rival.
Para a partida, o Botafogo não poderá contar com Edenilson, Jordan Barrera e Kaio Pantaleão.
Vasco
O Vasco chega embalado para o clássico depois de uma atuação de destaque diante do Coritiba. Jogando em São Januário, o Cruz-Maltino goleou o adversário por 5 a 0.
A equipe comandada por Pedro Emanuel tenta manter o bom momento e, de quebra, devolver a derrota sofrida para o Botafogo no primeiro turno, quando perdeu por 2 a 1 dentro de casa.
Mateus Carvalho, Brenner e Tchê Tchê são os desfalques do Vasco para o confronto no Nilton Santos.
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Onde assistir Botafogo x Vasco ao vivo
A partida entre Botafogo e Vasco terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Amazon Prime Video
A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Prováveis escalações
Botafogo (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo Santos; Montoro, Danilo Pereira e Arthur Cabral.
- Desfalques: Edenilson, Jordan Barrera e Kaio Pantaleão.
- Pendurados: Montoro, Huguinho, Danilo Santos, Matheus Martins, Edenilson, Lucas Villalba, Lucas Monzón e Júnior Santos.
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Adson, Facundo Colidio e Bruno Duarte.
- Desfalques: Mateus Carvalho, Brenner e Tchê Tchê.
- Pendurados: Thiago Mendes, Cauan Barros e Paulo Henrique.
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
- Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
- Assistente 2: Thayse Marques Fonseca (RJ)
- Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Ficha da partida
- Jogo: Botafogo x Vasco
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
- Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Amazon Prime Video
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