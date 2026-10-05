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Argentina x Benin ao vivo: onde assistir, horário e principais informações do amistoso

Partida terá um significado especial para os argentinos. O confronto marca a despedida de Lionel Messi da seleção argentina em seu país

Por Thiago Seabra Publicado em 05/10/2026 às 10:15
Messi comemorando o segundo gol da vitória contra a França na grande final da Copa do Mundo de 2022
Messi comemorando o segundo gol da vitória contra a França na grande final da Copa do Mundo de 2022 - Divulgação/Instagram

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Argentina e Benin se enfrentam nesta terça-feira (6), às 20h (de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, em amistoso internacional.

A partida terá um significado especial para os argentinos. O confronto marca a despedida de Lionel Messi da seleção argentina em seu país, após o craque confirmar que não seguirá defendendo a equipe nacional depois da Copa do Mundo de 2026.

O Monumental terá lotação máxima, com todos os ingressos disponibilizados para o jogo esgotados antecipadamente. A Argentina chega ao compromisso após golear Bolívia e Burkina Faso, enquanto Benin busca competir diante dos atuais campeões mundiais.

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Como chegam as equipes

A Argentina vive uma sequência positiva sob o comando de Lionel Scaloni. Nos últimos cinco jogos, a equipe soma quatro vitórias e uma derrota. Na atual Data FIFA, os argentinos venceram a Bolívia por 4 a 0 e Burkina Faso por 7 a 0.

Na Copa do Mundo de 2026, a seleção também derrotou Suíça e Inglaterra, mas perdeu a final para a Espanha por 1 a 0. Ao longo da temporada, a equipe soma 13 vitórias em 14 partidas, com aproveitamento de 93%.

O Benin, comandado por Gernot Rohr, registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Mauritânia, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

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O goleiro Marcel Dandjinou afirmou que a equipe não viajou à Argentina apenas para participar da festa de despedida de Messi. O arqueiro destacou que os beninenses pretendem competir e dificultar a partida para os donos da casa.

O confronto também será inédito entre as seleções principais de Argentina e Benin.

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Onde assistir ao vivo

Argentina x Benin será transmitido ao vivo pelo SporTV e pela GE TV, no YouTube. A partida começa às 20h (de Brasília) desta terça-feira (6).

Despedida de Messi

O amistoso será marcado pela última apresentação de Lionel Messi com a camisa da Argentina. O atacante confirmou que não continuará na seleção após a Copa do Mundo de 2026 e viajou a Buenos Aires exclusivamente para participar da despedida diante da torcida.

O camisa 10 encerra sua trajetória internacional com títulos como a Copa do Mundo de 2022, as Copas América de 2021 e 2024, a Finalíssima de 2022 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Messi também é o maior artilheiro da história da seleção argentina.

Ficha Técnica

  • Competição: Amistoso internacional
  • Jogo: Argentina x Benin
  • Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires, Argentina
  • Data: 6 de outubro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Transmissão: SporTV e GE TV, no YouTube

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.