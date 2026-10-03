Espanha x República Tcheca ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Liga das Nações
Partida é válida pelo Grupo 3 da Liga A. A seleção espanhola lidera a chave com seis pontos, enquanto a Tchéquia ainda não pontuou nas duas rodadas
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Espanha e República Tcheca se enfrentam neste sábado (3), às 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026-27. O duelo será disputado no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, na Espanha.
A partida é válida pelo Grupo 3 da Liga A. A seleção espanhola lidera a chave com seis pontos, enquanto a Tchéquia ainda não pontuou nas duas primeiras rodadas.
O confronto também coloca frente a frente equipes em momentos distintos na competição. A Espanha venceu Inglaterra e Croácia nas rodadas iniciais, enquanto a República Tcheca perdeu para as duas seleções.
Como chegam Espanha e República Tcheca
A Espanha chega com 100% de aproveitamento na Liga das Nações. A equipe venceu a Inglaterra por 3 a 2, em Wembley, e depois superou a Croácia por 4 a 1, em Sevilha.
A República Tcheca, por outro lado, perdeu os dois compromissos disputados até aqui. Na estreia, foi derrotada pela Croácia por 2 a 1 e, na sequência, perdeu por 2 a 0 para a Inglaterra.
No histórico recente do confronto, a Espanha não perde para os tchecos há cinco partidas, com quatro vitórias e um empate.
Onde assistir Espanha x República Tcheca ao vivo
Espanha x República Tcheca será transmitido ao vivo pelo SporTV, canal de televisão por assinatura. O duelo começa às 15h45 (horário de Brasília) deste sábado (3).
Na Espanha, Eric García, Joan García e Pedro Porro são desfalques. Alejandro Grimaldo e Nico Williams aparecem como dúvidas. Pela Tchéquia, Pavel Šulc está suspenso, enquanto David Zima não estará disponível e Adam Karabec é dúvida.
Ficha técnica
- Jogo: Espanha x República Tcheca
- Competição: Liga das Nações da UEFA 2026-27 – Grupo 3 da Liga A
- Data: sábado, 3 de outubro de 2026
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, Espanha
- Onde assistir: SporTV