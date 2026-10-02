Portugal x Noruega ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Nations League
Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio
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Portugal x Noruega se enfrentam neste domingo (4), pela 4ª rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto.
Líder isolada da chave, a seleção portuguesa busca manter os 100% de aproveitamento na competição. A Noruega, por sua vez, tenta se recuperar após a derrota para o País de Gales na rodada anterior.
Como chegam Portugal e Noruega
Portugal lidera o Grupo A4 com nove pontos em três partidas. A equipe comandada por Jorge Jesus venceu o País de Gales por 1 a 0, a Noruega por 2 a 1 e a Dinamarca por 4 a 2.
A Noruega ocupa a terceira colocação, com três pontos. Os noruegueses somam uma vitória e duas derrotas na competição e vêm de um revés por 2 a 1 para o País de Gales.
O confronto deste domingo será o segundo entre as seleções em poucos dias. No último encontro, disputado em Oslo, Portugal venceu por 2 a 1.
Onde assistir Portugal x Noruega ao vivo
Portugal x Noruega será transmitido ao vivo pelo SporTV. O jogo começa às 15h45 (de Brasília), neste domingo (4), no Estádio do Dragão.
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Portugal x Noruega: retrospecto
Portugal venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra a Noruega. Os noruegueses conquistaram uma vitória nesse período.
Nos cinco jogos mais recentes entre as seleções, Portugal marcou sete gols e sofreu dois. No duelo mais recente, em 27 de setembro, os portugueses venceram por 2 a 1, em Oslo.
Ficha técnica
- Jogo: Portugal x Noruega
- Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo A4
- Rodada: 4ª
- Data: 4 de outubro de 2026
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Estádio do Dragão, Porto
- Transmissão: SporTV