Portugal x Noruega ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Nations League

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Portugal x Noruega se enfrentam neste domingo (4), pela 4ª rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto.

Líder isolada da chave, a seleção portuguesa busca manter os 100% de aproveitamento na competição. A Noruega, por sua vez, tenta se recuperar após a derrota para o País de Gales na rodada anterior.

Como chegam Portugal e Noruega

Portugal lidera o Grupo A4 com nove pontos em três partidas. A equipe comandada por Jorge Jesus venceu o País de Gales por 1 a 0, a Noruega por 2 a 1 e a Dinamarca por 4 a 2.

A Noruega ocupa a terceira colocação, com três pontos. Os noruegueses somam uma vitória e duas derrotas na competição e vêm de um revés por 2 a 1 para o País de Gales.

O confronto deste domingo será o segundo entre as seleções em poucos dias. No último encontro, disputado em Oslo, Portugal venceu por 2 a 1.

Onde assistir Portugal x Noruega ao vivo

Portugal x Noruega será transmitido ao vivo pelo SporTV. O jogo começa às 15h45 (de Brasília), neste domingo (4), no Estádio do Dragão.

Portugal x Noruega: retrospecto

Portugal venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra a Noruega. Os noruegueses conquistaram uma vitória nesse período.

Nos cinco jogos mais recentes entre as seleções, Portugal marcou sete gols e sofreu dois. No duelo mais recente, em 27 de setembro, os portugueses venceram por 2 a 1, em Oslo.

Ficha técnica