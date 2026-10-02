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Portugal x Noruega ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Nations League

Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio

Por Thiago Seabra Publicado em 02/10/2026 às 9:04
Imagem do jogador João Félix, do Portugal
Imagem do jogador João Félix, do Portugal - Reprodução/ Portugal

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Portugal x Noruega se enfrentam neste domingo (4), pela 4ª rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto.

Líder isolada da chave, a seleção portuguesa busca manter os 100% de aproveitamento na competição. A Noruega, por sua vez, tenta se recuperar após a derrota para o País de Gales na rodada anterior.

Como chegam Portugal e Noruega

Portugal lidera o Grupo A4 com nove pontos em três partidas. A equipe comandada por Jorge Jesus venceu o País de Gales por 1 a 0, a Noruega por 2 a 1 e a Dinamarca por 4 a 2.

A Noruega ocupa a terceira colocação, com três pontos. Os noruegueses somam uma vitória e duas derrotas na competição e vêm de um revés por 2 a 1 para o País de Gales.

O confronto deste domingo será o segundo entre as seleções em poucos dias. No último encontro, disputado em Oslo, Portugal venceu por 2 a 1.

Onde assistir Portugal x Noruega ao vivo

Portugal x Noruega será transmitido ao vivo pelo SporTV. O jogo começa às 15h45 (de Brasília), neste domingo (4), no Estádio do Dragão.

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Portugal x Noruega: retrospecto

Portugal venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra a Noruega. Os noruegueses conquistaram uma vitória nesse período.

Nos cinco jogos mais recentes entre as seleções, Portugal marcou sete gols e sofreu dois. No duelo mais recente, em 27 de setembro, os portugueses venceram por 2 a 1, em Oslo.

Ficha técnica

  • Jogo: Portugal x Noruega
  • Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo A4
  • Rodada:
  • Data: 4 de outubro de 2026
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio do Dragão, Porto
  • Transmissão: SporTV

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.