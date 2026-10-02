Estados Unidos x México ao vivo: onde assistir, horário e escalações

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Clássico entre norte-americanos e mexicanos acontece neste sábado, no Arizona, com transmissão para o Brasil; confira todos os detalhes

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Estados Unidos e México se enfrentam neste sábado (3), em um dos principais clássicos do futebol da Concacaf. A partida será disputada no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona.

O confronto está marcado para as 23h (de Brasília), correspondentes a 22h no horário do leste dos Estados Unidos. O duelo faz parte da sequência de amistosos das duas seleções durante a atual janela internacional.

No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida pela ESPN 4 e pelo Disney+. Nos Estados Unidos, a transmissão em inglês será feita por TNT e HBO Max, enquanto Telemundo, Universo e Peacock exibirão o clássico em espanhol.

Como chegam Estados Unidos e México

A seleção dos Estados Unidos chega ao clássico após duas vitórias na atual janela internacional. A equipe comandada por Mauricio Pochettino derrotou o Peru por 4 a 1 e o Chile por 4 a 2, marcando oito gols nos dois compromissos.

O treinador convocou 28 jogadores para o período, com 13 atletas que atuam na MLS. A equipe também promoveu a estreia internacional de 12 jovens jogadores durante o acampamento.

Entre os destaques está Julian Hall, do Red Bull New York. Aos 18 anos, o atacante marcou em suas duas primeiras partidas pela seleção principal e se tornou o jogador mais jovem dos Estados Unidos a balançar as redes em seus dois primeiros jogos.

O meio-campista Cavan Sullivan, do Philadelphia Union, também ganhou espaço ao se tornar o quarto jogador mais jovem a estrear pela seleção norte-americana na era moderna. Já Mathis Albert, de 17 anos, marcou contra o Chile e estabeleceu a marca de jogador mais jovem a fazer um gol pela equipe principal dos Estados Unidos.

Do outro lado, o México chega ao clássico depois de dois empates por 1 a 1, contra Colômbia e Peru. A equipe ocupa a 10ª posição no ranking da FIFA, enquanto os Estados Unidos aparecem na 16ª colocação.

O comando da seleção mexicana está com Rafael Márquez, que foi auxiliar de Javier Aguirre até o fim da Copa do Mundo de 2026. Para esta convocação, o treinador optou por testar novos jogadores e deixou de fora nomes experientes como Raúl Jiménez, Alexis Vega, Julián Quiñones, Edson Álvarez e César Montes.

Entre os jogadores chamados estão os atacantes Germán Berterame e Chucky Lozano, além do jovem Obed Vargas. Gilberto Mora também é um dos nomes de destaque após marcar o gol mexicano no empate com a Colômbia.

Onde assistir Estados Unidos x México ao vivo

O clássico terá transmissão ao vivo para o público brasileiro. A partida poderá ser acompanhada pela televisão fechada e também por streaming.

ESPN 4: TV por assinatura;

TV por assinatura; Disney+: streaming.

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Nos Estados Unidos, a transmissão em inglês será realizada por TNT e HBO Max. Em espanhol, o jogo será exibido por Telemundo, Universo e Peacock.

Rivalidade entre Estados Unidos e México

O confronto deste sábado faz parte de uma rivalidade de 92 anos. O México venceu os dois encontros mais recentes entre as equipes, incluindo a final da Copa Ouro de 2025, disputada em Houston.

Os mexicanos interromperam naquela ocasião uma sequência de sete partidas sem derrota dos Estados Unidos no confronto direto. Agora, Pochettino busca sua primeira vitória contra o México desde que assumiu o comando da seleção norte-americana.

Rafael Márquez também possui histórico de rivalidade contra os Estados Unidos. Como jogador, o ex-zagueiro marcou um gol aos 89 minutos na vitória mexicana por 2 a 1 em Columbus, em 2016, pelas Eliminatórias.

Ficha técnica