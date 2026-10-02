Argentina x Burkina Faso ao vivo: onde assistir, horário e escalações

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Seleção argentina volta a campo neste sábado, em Buenos Aires, após goleada sobre a Bolívia; confira as informações do amistoso deste sábado

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Argentina e Burkina Faso se enfrentam neste sábado (3), às 21h (de Brasília), em amistoso internacional. A partida será disputada no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A seleção argentina chega ao confronto depois de golear a Bolívia por 4 a 0, na última quarta-feira (30), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. O duelo marcou o retorno da equipe aos gramados após o vice-campeonato da Copa do Mundo de 2026.

Até o momento, não há transmissão de TV confirmada nos canais brasileiros para Argentina x Burkina Faso.

Como chegam Argentina e Burkina Faso

A Argentina iniciou a atual janela internacional com uma vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia. Sob o comando de Lionel Scaloni, a equipe utilizou o compromisso para testar jogadores e manteve o controle da partida durante os 90 minutos.

Sem Lionel Messi, que anunciou a aposentadoria da seleção argentina em 31 de agosto de 2026, a equipe teve Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero e Flaco López como autores dos gols na goleada sobre os bolivianos.

Nico Paz foi um dos destaques da partida, com um gol e uma assistência. Já Flaco López marcou pela primeira vez com a camisa da seleção principal argentina.

O amistoso contra Burkina Faso será o segundo compromisso da Argentina nesta Data Fifa. Depois do duelo deste sábado, os argentinos ainda enfrentarão o Benin no dia 6 de outubro.

Onde assistir Argentina x Burkina Faso ao vivo

Até o momento, não há canal de televisão brasileiro confirmado para a transmissão de Argentina x Burkina Faso.

Portanto, não foi confirmada transmissão em TV aberta, TV por assinatura ou plataforma de streaming no Brasil.

Possíveis escalações de Argentina x Burkina Faso

Argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristián Romero, Lisandro Martínez e Román Vega; Nico Paz, Exequiel Palacios e Alexis Mac Allister; Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez e Julián Álvarez.

Burkina Faso

Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba e Kan-Guy Kouassi; Lohann Doucet, Ousseni Bouda e Abdoul Tapsoba; Ismahila Ouédraogo, Arthur Zagré e Lassina Traoré.

Messi e a despedida da seleção argentina

O amistoso acontece em um momento de transição para a seleção argentina. Lionel Messi não participou da partida contra a Bolívia e também não está entre os destaques da escalação apresentada para o confronto com Burkina Faso.

O atacante do Inter Miami anunciou em 31 de agosto sua decisão de se aposentar da seleção. Sua despedida oficial está prevista para o último compromisso da atual Data Fifa, diante do Benin, no dia 6 de outubro.

Ficha técnica