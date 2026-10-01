Jogos da Série B neste sábado (3): onde assistir ao vivo e horários
Quatro partidas encerram a 31ª rodada da competição, com confrontos envolvendo equipes que brigam pelo acesso e contra o rebaixamento
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A 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada neste sábado (3), com quatro partidas. Os jogos começam às 11h e terminam às 18h30.
A programação reúne confrontos importantes nas duas partes da tabela. O Vila Nova chega ao sábado na liderança, enquanto Atlético-GO e outros clubes disputam posições na parte de cima. Na luta contra o rebaixamento, Avaí, América-MG e Ponte Preta estão no Z4.
Quais são os jogos da Série B neste sábado?
A rodada começa às 11h, com Avaí x Ceará, na Ressacada, em Florianópolis. Depois, às 16h, Atlético-GO e América-MG se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.
Às 17h, Cuiabá e Ponte Preta entram em campo na Arena Pantanal. O último jogo do dia será Botafogo-SP x Vila Nova, às 18h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
Como estão as equipes na tabela?
O Vila Nova chega à rodada na liderança da Série B, com 54 pontos. O Atlético-GO aparece na sexta posição, com 49 pontos.
Na parte de baixo da classificação, Avaí, América-MG e Ponte Preta estão entre os clubes que ocupam a zona de rebaixamento antes dos jogos deste sábado.
Onde assistir aos jogos da Série B neste sábado?
As quatro partidas da programação deste sábado terão transmissão da ESPN e do Disney+.
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- 11h: Avaí x Ceará — ESPN e Disney+
- 16h: Atlético-GO x América-MG — ESPN e Disney+
- 17h: Cuiabá x Ponte Preta — ESPN e Disney+
- 18h30: Botafogo-SP x Vila Nova — ESPN e Disney+
Ficha dos jogos
- Avaí x Ceará — 11h, Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)
- Atlético-GO x América-MG — 16h, Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
- Cuiabá x Ponte Preta — 17h, Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
- Botafogo-SP x Vila Nova — 18h30, Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)