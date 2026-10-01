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Grécia x Holanda ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Holanda e Alemanha se enfrentam pela primeira rodada do Grupo 2 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27

Por Lucas Valle Publicado em 01/10/2026 às 11:22
Tzolis e Summerville, atacantes da Grécia e Holanda, respectivamente
Tzolis e Summerville, atacantes da Grécia e Holanda, respectivamente - Divulgação/ christostzolis e Divulgação/csummerville7

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Grécia e Holanda se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (horário de Brasília), em Salônica, pela terceira rodada do Grupo A2 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.

O confronto coloca frente a frente as duas primeiras colocadas da chave. A Grécia lidera com seis pontos e 100% de aproveitamento, enquanto a Holanda aparece logo atrás, com quatro pontos e ainda está invicta na competição.

Depois de disputar as duas primeiras rodadas fora de casa, a seleção grega fará seu primeiro jogo como mandante nesta edição da Nations League. A Holanda, por outro lado, tenta assumir a liderança do grupo.

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Como chegam as equipes

Grécia

A Grécia começou a Nations League com duas vitórias fora de casa e assumiu a liderança isolada do Grupo A2, com seis pontos.

Os gregos venceram Sérvia e Alemanha nas duas primeiras rodadas e agora tentam manter os 100% de aproveitamento diante da torcida.

Para o confronto com a Holanda, a equipe deve utilizar a base que iniciou a competição. Karetsas, Tzolis e Pavlidis estão entre os principais nomes do setor ofensivo.

Holanda

A Holanda ocupa a segunda colocação do Grupo A2, com quatro pontos, e também segue invicta na Nations League.

Na rodada anterior, a Laranja Mecânica venceu a Sérvia e se aproximou da liderança. Uma vitória em Salônica fará a equipe ultrapassar a Grécia na classificação.

O técnico Xavi terá baixas para montar a equipe. O zagueiro Van Hecke e os atacantes Gakpo e Brobbey se lesionaram e foram cortados durante a Data Fifa.

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Onde assistir Grécia x Holanda ao vivo

A partida entre Grécia e Holanda terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Disney+ Premium

A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), em Salônica, pela terceira rodada da Nations League.

Prováveis escalações

Grécia (Técnico: Ivan Jovanovic)

Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos e Tsimikas; Karetsas, Androutsos e Mouzakitis; Tzolis, Pavlidis e Douvikas.

Holanda (Técnico: Xavi)

Verbruggen; Timber, Van de Ven, Van Dijk e Hato; Gravenberch, Veerman e Reijnders; Summerville, Meerdink e Van Bommel.

  • Desfalques: Van Hecke, Gakpo e Brobbey.

Ficha da partida

  • Jogo: Grécia x Holanda
  • Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo A2
  • Rodada: 3ª rodada
  • Data: 1º de outubro de 2026 (quinta-feira)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Salônica, Grécia
  • Transmissão: Disney+ Premium

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.