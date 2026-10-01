Grécia x Holanda ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Holanda e Alemanha se enfrentam pela primeira rodada do Grupo 2 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Grécia e Holanda se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (horário de Brasília), em Salônica, pela terceira rodada do Grupo A2 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
O confronto coloca frente a frente as duas primeiras colocadas da chave. A Grécia lidera com seis pontos e 100% de aproveitamento, enquanto a Holanda aparece logo atrás, com quatro pontos e ainda está invicta na competição.
Depois de disputar as duas primeiras rodadas fora de casa, a seleção grega fará seu primeiro jogo como mandante nesta edição da Nations League. A Holanda, por outro lado, tenta assumir a liderança do grupo.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Como chegam as equipes
Grécia
A Grécia começou a Nations League com duas vitórias fora de casa e assumiu a liderança isolada do Grupo A2, com seis pontos.
Os gregos venceram Sérvia e Alemanha nas duas primeiras rodadas e agora tentam manter os 100% de aproveitamento diante da torcida.
Para o confronto com a Holanda, a equipe deve utilizar a base que iniciou a competição. Karetsas, Tzolis e Pavlidis estão entre os principais nomes do setor ofensivo.
Holanda
A Holanda ocupa a segunda colocação do Grupo A2, com quatro pontos, e também segue invicta na Nations League.
Na rodada anterior, a Laranja Mecânica venceu a Sérvia e se aproximou da liderança. Uma vitória em Salônica fará a equipe ultrapassar a Grécia na classificação.
O técnico Xavi terá baixas para montar a equipe. O zagueiro Van Hecke e os atacantes Gakpo e Brobbey se lesionaram e foram cortados durante a Data Fifa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Entenda a polêmica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus que terminou com CR7 deixando Portugal
- UEFA revela novo camisa 7 de Portugal após abandono de Cristiano Ronaldo
- Argentina x Brasil Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e classificação no Sul-Americano de Futsal
- França x Itália ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Onde assistir Grécia x Holanda ao vivo
A partida entre Grécia e Holanda terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+ Premium
A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), em Salônica, pela terceira rodada da Nations League.
Prováveis escalações
Grécia (Técnico: Ivan Jovanovic)
Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos e Tsimikas; Karetsas, Androutsos e Mouzakitis; Tzolis, Pavlidis e Douvikas.
Holanda (Técnico: Xavi)
Verbruggen; Timber, Van de Ven, Van Dijk e Hato; Gravenberch, Veerman e Reijnders; Summerville, Meerdink e Van Bommel.
- Desfalques: Van Hecke, Gakpo e Brobbey.
Ficha da partida
- Jogo: Grécia x Holanda
- Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo A2
- Rodada: 3ª rodada
- Data: 1º de outubro de 2026 (quinta-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Salônica, Grécia
- Transmissão: Disney+ Premium
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!