Cuiabá x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série B

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Lanterna da competição, Macaca precisa vencer na Arena Pantanal para evitar a confirmação do rebaixamento à Série C com sete rodadas de antecedência

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Cuiabá e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (3), às 17h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

O confronto pode confirmar matematicamente o primeiro rebaixamento da competição. Lanterna, com apenas 13 pontos, a Ponte Preta precisa vencer para evitar a queda à Série C com sete rodadas de antecedência.

O Cuiabá aparece na décima colocação, com 43 pontos em 30 partidas, seis atrás do Atlético-GO, sexto colocado. O Dourado tenta se recuperar depois de sofrer uma derrota por 3 a 0 para o CRB na rodada anterior.

Ponte Preta pode ser rebaixada para a Série C

A situação da Ponte Preta é crítica na reta final da Série B. Com 13 pontos e oito partidas restantes, a Macaca pode chegar, no máximo, aos 37 pontos caso vença todos os compromissos até o encerramento da competição.

O Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, soma 35 pontos. A diferença para a Ponte é de 22 pontos.

Por isso, uma derrota diante do Cuiabá confirma matematicamente o rebaixamento. Caso perca na Arena Pantanal, a Ponte permanecerá com 13 pontos e terá somente mais 21 em disputa. Assim, poderia chegar no máximo aos 34 pontos, pontuação inferior aos 35 que o Botafogo-SP já possui.

A equipe de Campinas, portanto, precisa vencer o Cuiabá para evitar que a queda seja decretada nesta rodada.

Como chegam as equipes

Cuiabá

O Cuiabá chega para a partida tentando reagir depois da derrota por 3 a 0 para o CRB, no Rei Pelé, em Maceió.

Com 43 pontos, o Dourado ocupa a décima colocação e está seis pontos atrás do Atlético-GO, que aparece em sexto lugar. A equipe comandada por Eduardo Barros tenta aproveitar o retorno à Arena Pantanal para voltar a vencer e diminuir a distância para o G-6.

Marcelo Carné e Pepê seguem no departamento médico. Vitor Mendes recebeu o terceiro cartão amarelo e também está fora da partida.

Ponte Preta

A Ponte Preta vive uma situação delicada na competição. Além da campanha dentro de campo, o clube enfrenta uma crise financeira e chega à 31ª rodada com a possibilidade de ter o rebaixamento confirmado.

Na última partida, a Macaca perdeu por 2 a 0 para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Com apenas 13 pontos, a equipe ocupa a última colocação e está 22 pontos atrás do primeiro time fora do Z-4.

O técnico Gilson Kleina não poderá contar com Elvis e Kevyson, que estão lesionados. Danilo Barcelos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No primeiro turno, o Cuiabá venceu a Ponte Preta por 2 a 1, no Moisés Lucarelli.

Onde assistir Cuiabá x Ponte Preta ao vivo

A partida entre Cuiabá e Ponte Preta terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

A bola rola às 17h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Prováveis escalações

Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)

João Carlos; João Basso, Luís Soares e Alan Empereur; Igor Inocêncio, Raul, David Miguel e Lorenzo; Kauan Cristtyan, Fábio Gomes e Jean Dias.

Desfalques: Marcelo Carné e Pepê (departamento médico) e Vitor Mendes (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Marcelo Carné e Pepê (departamento médico) e Vitor Mendes (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Pendurados: Pepê, Hernandes, João Basso, Gabriel Knesowitsch, Marlon Lopes, Wesley, Railan, Igor Inocêncio e Weverson.

Ponte Preta (Técnico: Gilson Kleina)

Vinicius; Palacios, Diego Leão e Gabriel Caran; Juan, Juan Rodrigues Leopoldino, Rodrigo Souza (André Lima), Dênis Borges e Jota; Manu e Brandão.

Desfalques: Elvis e Kevyson (lesionados) e Danilo Barcelos (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Elvis e Kevyson (lesionados) e Danilo Barcelos (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Pendurados: Lucas Cunha, Júlio, David da Hora, Diego Porfírio e Matheus Souza.

Arbitragem

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE) Assistente 1: Luis Filipe Goncalves Correa (PB)

Luis Filipe Goncalves Correa (PB) Assistente 2: Elaise Juliana Santana Ferreira (PE)

Elaise Juliana Santana Ferreira (PE) Quarto árbitro: Luccas Cardoso Galdi (MT)

Luccas Cardoso Galdi (MT) VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Ficha da partida

Jogo: Cuiabá x Ponte Preta

Cuiabá x Ponte Preta Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 31ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 31ª rodada Data: 3 de outubro de 2026 (sábado)

3 de outubro de 2026 (sábado) Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Arena Pantanal, Cuiabá (MT) Transmissão: ESPN e Disney+

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