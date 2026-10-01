Botafogo-SP x Vila Nova ao vivo: onde assistir, horário e transmissão pela Série B
Pantera recebe o líder da competição em Ribeirão Preto em confronto que reúne disputa pelo acesso e luta contra o rebaixamento; veja mais
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Botafogo-SP e Vila Nova se enfrentam neste sábado (3), às 18h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). A partida encerra a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo-SP ocupa a 16ª colocação, com 35 pontos em 30 jogos. A equipe paulista tem cinco pontos de vantagem sobre o Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
O Vila Nova lidera a competição, com 54 pontos. O time goiano tem um ponto a mais que o Juventude, segundo colocado, e dois de vantagem sobre o Fortaleza, que aparece em terceiro.
Como chegam as equipes
O Botafogo-SP chega ao confronto após vencer a Ponte Preta por 2 a 0 na rodada anterior. O resultado manteve o Pantera fora da zona de rebaixamento, e a equipe busca aumentar a distância para o Z4.
O Vila Nova também vem de vitória. O líder derrotou o Londrina por 2 a 0, em Goiânia, e tenta somar mais três pontos para manter a vantagem na disputa pelo acesso direto.
No primeiro turno, o Vila Nova venceu o Botafogo-SP por 1 a 0.
Onde assistir ao vivo
O confronto entre Botafogo-SP e Vila Nova terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, por streaming.
Ficha Técnica
- Jogo: Botafogo-SP x Vila Nova
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série B, 31ª rodada
- Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)
- Data: 03/10/2026 (sábado)
- Horário: 18h30
- Transmissão: ESPN e Disney+