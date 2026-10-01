Avaí x Ceará ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Série B
Avaí e Ceará se enfrentam pela 31ª rodada da Série B em confronto direto na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro; saiba mais
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Avaí e Ceará se enfrentam neste sábado (3), às 11h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). A partida é válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O duelo reúne duas equipes que estão próximas da zona de rebaixamento. O Avaí ocupa a 17ª posição, com 30 pontos em 30 jogos, enquanto o Ceará aparece em 15º lugar, com 36 pontos.
O clube catarinense está cinco pontos atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4. Já o Vozão tem um ponto de vantagem sobre a equipe paulista e seis de diferença para o adversário deste sábado.
Como chegam as equipes
O Avaí vem de uma derrota por 3 a 0 para o Criciúma na rodada anterior. Com 30 pontos, a equipe abre atualmente a zona de rebaixamento e busca diminuir a distância para os times que estão fora do Z4.
O Ceará, por sua vez, empatou em 2 a 2 com o Operário-PR fora de casa na última rodada. Com 36 pontos, o time cearense tenta ampliar sua vantagem em relação à zona de rebaixamento.
No primeiro turno, o Vozão levou a melhor e venceu por 2 a 1, em Fortaleza.
Onde assistir ao vivo
A partida entre Avaí e Ceará terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, por streaming.
Ficha Técnica
- Jogo: Avaí x Ceará
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série B, 31ª rodada
- Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)
- Data: 03/10/2026 (sábado)
- Horário: 11h
- Transmissão: ESPN e Disney+