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Avaí x Ceará ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Série B

Avaí e Ceará se enfrentam pela 31ª rodada da Série B em confronto direto na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 01/10/2026 às 10:52
Partida entre Avaí e Novorizontino pela Série B do Brasileiro
Partida entre Avaí e Novorizontino pela Série B do Brasileiro - Fabiano Rateke/Avaí F.C.

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Avaí e Ceará se enfrentam neste sábado (3), às 11h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). A partida é válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo reúne duas equipes que estão próximas da zona de rebaixamento. O Avaí ocupa a 17ª posição, com 30 pontos em 30 jogos, enquanto o Ceará aparece em 15º lugar, com 36 pontos.

O clube catarinense está cinco pontos atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4. Já o Vozão tem um ponto de vantagem sobre a equipe paulista e seis de diferença para o adversário deste sábado.

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Como chegam as equipes

O Avaí vem de uma derrota por 3 a 0 para o Criciúma na rodada anterior. Com 30 pontos, a equipe abre atualmente a zona de rebaixamento e busca diminuir a distância para os times que estão fora do Z4.

O Ceará, por sua vez, empatou em 2 a 2 com o Operário-PR fora de casa na última rodada. Com 36 pontos, o time cearense tenta ampliar sua vantagem em relação à zona de rebaixamento.

No primeiro turno, o Vozão levou a melhor e venceu por 2 a 1, em Fortaleza.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Avaí e Ceará terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, por streaming.

Ficha Técnica

  • Jogo: Avaí x Ceará
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série B, 31ª rodada
  • Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)
  • Data: 03/10/2026 (sábado)
  • Horário: 11h
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.