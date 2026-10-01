Atlético-GO x América-MG ao vivo: onde assistir, horário e transmissão pela Série B

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Dragão busca permanecer no G6 da competição diante do Coelho, que tenta diminuir a distância para os clubes fora da zona de rebaixamento

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Atlético-GO e América-MG se enfrentam neste sábado (3), às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). A partida é válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Dragão ocupa a sexta colocação, com 49 pontos em 30 jogos, e fecha a zona de classificação para os playoffs. CRB e Operário-PR aparecem logo atrás, ambos com 48 pontos.

O América-MG está na 19ª posição, com 17 pontos, e tem 18 pontos a menos que o Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes

O Atlético-GO chega para o confronto após vencer o Goiás por 1 a 0 fora de casa. A equipe goiana busca mais um resultado positivo para permanecer entre os seis primeiros colocados.

O América-MG vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude, em Belo Horizonte. O Coelho tenta reagir para manter as possibilidades matemáticas de permanência na Série B.

No primeiro turno, o Atlético-GO venceu o América-MG por 2 a 1, na Arena Independência.

Onde assistir ao vivo

Atlético-GO x América-MG terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, por streaming.

Ficha Técnica