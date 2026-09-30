São Paulo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo atrasado da 21ª rodada da Série A
Tricolor e Peixe fazem clássico atrasado pelo Campeonato Brasileiro no Morumbis e entram em campo separados por apenas dois pontos na tabela
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São Paulo e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo. O clássico é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
As duas equipes entram em campo separadas por apenas dois pontos na classificação. O Santos ocupa a 8ª colocação, com 38 pontos em 27 partidas. O São Paulo aparece em 11º lugar, com 36 pontos e também 27 jogos disputados.
Na última partida pelo Brasileirão, o Tricolor venceu o Internacional por 1 a 0, no Morumbis. O Peixe também chega de vitória após superar o Remo por 2 a 1, no Mangueirão, em Belém.
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Como chegam as equipes
São Paulo
O São Paulo tenta aproveitar o fator casa para conquistar mais três pontos e ultrapassar o rival na classificação. Dorival Júnior, porém, terá desfalques para montar a equipe.
Calleri está fora após receber o terceiro cartão amarelo. Cedric, Enzo Díaz, Aurélio Buta, Domingos Duarte e Lucas Moura também são baixas para o clássico.
Santos
O Santos chega ao Morumbis tentando dar sequência ao resultado positivo conquistado diante do Remo. A equipe comandada por Cuca começa a rodada dois pontos à frente do rival.
Gabriel Bontempo, Luan Peres, Gabriel Brazão e Neymar estão entre as ausências do Peixe para a partida.
No primeiro turno, Santos e São Paulo empataram por 1 a 1. O confronto aconteceu no dia 4 de fevereiro, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Onde assistir São Paulo x Santos ao vivo
A partida entre São Paulo e Santos terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
Prováveis escalações
São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Arboleda, Sabino e Rafael Tolói; Iago Borduchi, Lucas Ramon, Pablo Maia (Danielzinho) e Marcos Antônio; Luciano, Gustavo Santana (Ferreirinha) e Arthur.
- Desfalques: Calleri, Cedric, Enzo Díaz, Aurélio Buta, Domingos Duarte e Lucas Moura.
Santos (Técnico: Cuca)
Diógenes; Rodinei, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique, Arthur e Rollheiser (Barreal); Everton Cebolinha (Rony) e Gabigol.
- Desfalques: Gabriel Bontempo, Luan Peres, Gabriel Brazão e Neymar.
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
- Assistente 2: Fernanda Kruger (MT)
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Ficha da partida
- Jogo: São Paulo x Santos
- Competição: Campeonato Brasileiro 2026 (21ª rodada)
- Data: 2 de outubro de 2026
- Horário: 20h
- Local: Morumbis, São Paulo (SP)
- Transmissão: SporTV e Premiere
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