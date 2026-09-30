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São Bernardo x CRB ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Na rodada anterior, o São Bernardo empatou por 0 a 0 com o Novorizontino, fora de casa. O CRB, por sua vez, venceu o Cuiabá por 3 a 0

Por Thiago Seabra Publicado em 30/09/2026 às 9:33
Imagem do time do CRB na Série B 2026
Imagem do time do CRB na Série B 2026 - Reprodução/ CRB

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São Bernardo e CRB se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). A partida é válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time paulista ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos em 30 partidas. O CRB aparece na sétima posição, com 48 pontos, apenas um atrás do Atlético-GO, que ocupa o sexto lugar e fecha a zona de classificação para os playoffs.

Na rodada anterior, o São Bernardo empatou por 0 a 0 com o Novorizontino, fora de casa. O CRB, por sua vez, venceu o Cuiabá por 3 a 0, no Estádio Rei Pelé.

Como chegam São Bernardo e CRB

O São Bernardo busca voltar a vencer depois do empate sem gols com o Novorizontino. A equipe paulista terá novamente o mando de campo e tenta repetir o resultado do primeiro turno.

Na primeira metade da competição, o São Bernardo derrotou o CRB por 3 a 2, em Maceió. Agora, os paulistas tentam conquistar novamente os três pontos diante da equipe alagoana.

O CRB chega ao confronto na sétima colocação, com 48 pontos, e está a um ponto do G6. A equipe alagoana busca aproveitar o confronto para se aproximar da zona de classificação aos playoffs.

Onde assistir ao vivo

São Bernardo x CRB terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view.

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Ficha da partida

  • Jogo: São Bernardo x CRB
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série B, 31ª rodada
  • Data: 2 de outubro de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo (SP)
  • Transmissão: Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.