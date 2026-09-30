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Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pela NFL

Rivais da AFC North se enfrentam pela temporada regular em duelo que coloca frente a frente equipes com campanhas iguais após três rodadas

Por Thiago Seabra Publicado em 30/09/2026 às 10:13
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Imagem da logo da NFL - NFL/Divulgação

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Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 21h15 (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, Ohio. A partida é válida pela Semana 4 da temporada regular da NFL.

Os dois times chegam ao confronto com duas vitórias e uma derrota. O duelo entre os rivais da AFC North coloca em disputa a liderança isolada da divisão.

A transmissão será realizada pelo sportv e pelo serviço de streaming ge tv.

Como chegam Steelers e Browns

O Cleveland Browns começou a temporada com uma derrota por 34 a 10 para o Jacksonville Jaguars, mas venceu as duas partidas seguintes, contra Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers.

A equipe tem média de 283,3 jardas e 18 pontos por jogo no ataque. A defesa permite 359,7 jardas e 23,7 pontos por partida. Nas últimas duas rodadas, o setor defensivo registrou EPA/Play Allowed de -0,141, terceira melhor marca da NFL no período.

O Pittsburgh Steelers também tem campanha de 2-1. A equipe venceu Atlanta Falcons e New England Patriots nas duas primeiras semanas e, na rodada anterior, derrotou o Cincinnati Bengals por 30 a 27.

O ataque de Pittsburgh produz 329 jardas e 17,7 pontos por jogo, enquanto a defesa permite 324 jardas e 20 pontos por partida. A equipe aparece na 29ª posição da NFL em eficiência por jogada, com EPA/Play de -0,141.

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Histórico recente do confronto

O Cleveland Browns venceu as últimas quatro partidas disputadas contra o Pittsburgh Steelers em seu estádio. No recorte das últimas sete partidas entre as equipes em Cleveland, são seis vitórias dos donos da casa.

Na temporada regular passada, o Cleveland venceu Pittsburgh por 13 a 6 na 17ª semana. O resultado deixou a disputa pela AFC North em aberto até a rodada final, quando os Steelers asseguraram o título da divisão diante do Baltimore Ravens.

Em jogos de quinta-feira disputados em casa, os Browns têm retrospecto de 11 vitórias e uma derrota. Contra o Steelers, são quatro vitórias em quatro partidas nessa condição.

Onde assistir ao vivo

Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns terá transmissão ao vivo no Brasil pelo sportv e pelo serviço de streaming ge tv.

Possíveis escalações

Cleveland Browns

Elgton Jenkins está fora após permanecer no protocolo de concussão, e Luke Wypler deve ocupar a posição de center. Teven Jenkins treinou de forma limitada e pode estrear na temporada, enquanto Tytus Howard segue em recuperação de lesão no joelho.

Tylan Wallace não joga devido a uma lesão no joelho. Jimmy Horn Jr. ou Bub Means podem ser promovidos do practice squad.

Tyson Campbell e Grant Delpit participaram dos treinamentos individuais e têm presença prevista. Jared Verse e Mason Graham aparecem entre os principais nomes da linha defensiva.

Técnico: Todd Monken.

Pittsburgh Steelers

Rico Dowdle sofreu uma lesão no dedo do pé e dificilmente estará disponível. Jaylen Warren não aparece no relatório de lesionados e está confirmado.

Aaron Rodgers terá Brock Hoffman e Max Iheanachor novamente no lado direito da linha ofensiva.

Jalen Ramsey revelou ter sofrido uma fratura no pulso e vem treinando com limitações. Brandin Echols passou por avaliação de concussão, DeShon Elliott permanece na lista de lesionados e Joey Porter Jr. trabalha para realizar sua estreia na temporada.

Técnico: Mike McCarthy.

Ficha técnica

  • Jogo: Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns
  • Competição: NFL – Semana 4 da temporada regular
  • Data: 1º de outubro de 2026 (quinta-feira)
  • Horário: 21h15 (de Brasília)
  • Horário nos Estados Unidos: 20h15 (horário do Leste)
  • Local: Huntington Bank Field, Cleveland, Ohio
  • Transmissão no Brasil: sportv e ge tv

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.