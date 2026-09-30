Londrina x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série B
Tubarão tenta reagir na luta contra o rebaixamento, enquanto o Tigre busca se manter entre os primeiros colocados da competição
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Londrina e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela. O Londrina ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos em 30 partidas, enquanto o Criciúma aparece no quinto lugar, com 50 pontos.
Na rodada anterior, o Tubarão perdeu por 2 a 0 para o Vila Nova fora de casa. Já o Tigre chega embalado após vencer o Avaí por 3 a 0, no Heriberto Hülse.
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Como chegam as equipes
Londrina
O Londrina entra em campo pressionado pela situação na tabela. Com 28 pontos, a equipe paranaense ocupa a 18ª colocação e está sete pontos atrás do Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.
Na última rodada, o Tubarão foi derrotado pelo Vila Nova por 2 a 0 fora de casa. Agora, a equipe comandada por Rogério Micale tenta aproveitar o mando de campo para reduzir a distância para a saída do Z-4.
Victor Feitosa, Geovane Meurer, Artur e Gilberto estão no departamento médico e desfalcam o Londrina.
Criciúma
O Criciúma chega em situação diferente. O Tigre ocupa a quinta colocação, com 50 pontos, e está dentro da zona de classificação para os playoffs da Série B.
A equipe catarinense tem um ponto de vantagem sobre o Atlético-GO, sexto colocado, e tenta permanecer entre os primeiros da competição. Na rodada anterior, o Criciúma venceu o Avaí por 3 a 0 no Heriberto Hülse.
No primeiro turno, o Tigre também levou a melhor no confronto direto e venceu o Londrina por 1 a 0, em Santa Catarina.
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Onde assistir Londrina x Criciúma ao vivo
A partida entre Londrina e Criciúma terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.
Prováveis escalações
Londrina (Técnico: Rogério Micale)
Kozlinski; Nino Paraíba (Kauê Leonardo), Caio, Wallace e Heron; Tárik, João Vitor e Guilherme Portuga; João Andrade (Guilherme Cachoeira), Igor Bahia e Hebert.
- Desfalques: Victor Feitosa, Geovane Meurer, Artur e Gilberto (departamento médico).
- Pendurados: Yago Lincoln, André Luiz, Guilherme Portuga, Heron, João Vitor, Rafael Monteiro, Rogério Micale e Vitinho Fabiano.
Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)
Airton; Marcinho, Luciano Castan, Rodrigo e Willean Lepo; Ronald, Jean Irmer e Fellipe Mateus; Jhonata Robert, Otero e Nicolas.
- Desfalques: Luciano Castán (lesão na coxa) e Diego Gonçalves (suspenso).
- Pendurados: Guilherme Lobo, Marcelo Hermes, Rodrigo Fagundes, Jhonata Robert, Ruan Rodrigues, Nicolas, Romarinho e Tiaguinho.
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Arbitragem
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
- Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- Assistente 2: Jordana Pereira Batista (GO)
- Quarto árbitro: Andre Ricardo Martins (PR)
- VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)
Ficha da partida
- Jogo: Londrina x Criciúma
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 31ª rodada
- Data: 2 de outubro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina (PR)
- Transmissão: ESPN e Disney+
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