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Londrina x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série B

Tubarão tenta reagir na luta contra o rebaixamento, enquanto o Tigre busca se manter entre os primeiros colocados da competição

Por Lucas Valle Publicado em 30/09/2026 às 12:13
Londrina e Criciúma se enfrentam pela Série B do Brasileiro
Londrina e Criciúma se enfrentam pela Série B do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Londrina e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela. O Londrina ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos em 30 partidas, enquanto o Criciúma aparece no quinto lugar, com 50 pontos.

Na rodada anterior, o Tubarão perdeu por 2 a 0 para o Vila Nova fora de casa. Já o Tigre chega embalado após vencer o Avaí por 3 a 0, no Heriberto Hülse.

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Como chegam as equipes

Londrina

O Londrina entra em campo pressionado pela situação na tabela. Com 28 pontos, a equipe paranaense ocupa a 18ª colocação e está sete pontos atrás do Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Tubarão foi derrotado pelo Vila Nova por 2 a 0 fora de casa. Agora, a equipe comandada por Rogério Micale tenta aproveitar o mando de campo para reduzir a distância para a saída do Z-4.

Victor Feitosa, Geovane Meurer, Artur e Gilberto estão no departamento médico e desfalcam o Londrina.

Criciúma

O Criciúma chega em situação diferente. O Tigre ocupa a quinta colocação, com 50 pontos, e está dentro da zona de classificação para os playoffs da Série B.

A equipe catarinense tem um ponto de vantagem sobre o Atlético-GO, sexto colocado, e tenta permanecer entre os primeiros da competição. Na rodada anterior, o Criciúma venceu o Avaí por 3 a 0 no Heriberto Hülse.

No primeiro turno, o Tigre também levou a melhor no confronto direto e venceu o Londrina por 1 a 0, em Santa Catarina.

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Onde assistir Londrina x Criciúma ao vivo

A partida entre Londrina e Criciúma terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.

Prováveis escalações

Londrina (Técnico: Rogério Micale)

Kozlinski; Nino Paraíba (Kauê Leonardo), Caio, Wallace e Heron; Tárik, João Vitor e Guilherme Portuga; João Andrade (Guilherme Cachoeira), Igor Bahia e Hebert.

  • Desfalques: Victor Feitosa, Geovane Meurer, Artur e Gilberto (departamento médico).
  • Pendurados: Yago Lincoln, André Luiz, Guilherme Portuga, Heron, João Vitor, Rafael Monteiro, Rogério Micale e Vitinho Fabiano.

Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; Marcinho, Luciano Castan, Rodrigo e Willean Lepo; Ronald, Jean Irmer e Fellipe Mateus; Jhonata Robert, Otero e Nicolas.

  • Desfalques: Luciano Castán (lesão na coxa) e Diego Gonçalves (suspenso).
  • Pendurados: Guilherme Lobo, Marcelo Hermes, Rodrigo Fagundes, Jhonata Robert, Ruan Rodrigues, Nicolas, Romarinho e Tiaguinho.

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Arbitragem

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
  • Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
  • Assistente 2: Jordana Pereira Batista (GO)
  • Quarto árbitro: Andre Ricardo Martins (PR)
  • VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

Ficha da partida

  • Jogo: Londrina x Criciúma
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 31ª rodada
  • Data: 2 de outubro de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina (PR)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.