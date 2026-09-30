Juventude x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série B

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Vice-líder tenta seguir na zona de acesso direto à Série A, enquanto o Fantasma busca entrar no G-6 nesta reta final da competição

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Juventude e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 20h45 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes entram em campo envolvidas diretamente na disputa pelas primeiras posições. O Juventude ocupa a vice-liderança, com 53 pontos em 30 partidas, apenas um atrás do líder Vila Nova. O Operário-PR aparece na oitava colocação, com 48 pontos.

Na rodada anterior, o Juventude venceu o América-MG por 1 a 0, fora de casa. O Operário-PR, por sua vez, empatou por 2 a 2 com o Ceará em seus domínios.

Como chegam as equipes

Juventude

O Juventude chega para a partida na segunda colocação da Série B, com 53 pontos, e tenta seguir na faixa de acesso direto à Série A. O time gaúcho está um ponto atrás do Vila Nova, líder da competição.

Na última rodada, a equipe comandada por Maurício Barbieri venceu o América-MG por 1 a 0, na Arena Independência, e voltou a somar três pontos depois de duas derrotas consecutivas.

Para enfrentar o Operário-PR, o Juventude não poderá contar com Diogo Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Allanzinho também segue fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Operário-PR

O Operário-PR ocupa a oitava colocação, com 48 pontos, e está a apenas um ponto do Atlético-GO, sexto colocado e último clube dentro da zona de classificação para os playoffs.

O Fantasma vem de empate por 2 a 2 com o Ceará e busca pontuar fora de casa para tentar entrar no G-6. No primeiro turno, a equipe paranaense venceu o Juventude por 2 a 1.

O técnico Luizinho Lopes não poderá contar com Pablo, Maguinho e João Gabriel, que estão no departamento médico. Maxwell aparece como dúvida para o confronto.

Onde assistir Juventude x Operário-PR ao vivo

A partida entre Juventude e Operário-PR terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ Outras opções: SportyNet e XSports

A bola rola às 20h45 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Prováveis escalações

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Jandrei; Rodrigo Sam, Titi (Messias) e Marcos Paulo (Gabriel Pinheiro); Aderlan, Lucas Mineiro, Mandaca, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima e Alan Kardec.

Desfalques: Allanzinho (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Diogo Barbosa (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Allanzinho (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Diogo Barbosa (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Pendurados: Wadson, Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo, Rodrigo Sam, Luan Martins, Fábio Lima e Aderlan.

Operário-PR (Técnico: Luizinho Lopes)

Vagner; Doka, Miranda, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinicius Diniz e Boschilia; Aylon, Caio Dantas e Berto.

Desfalques: Pablo, Maguinho e João Gabriel (departamento médico).

Pablo, Maguinho e João Gabriel (departamento médico). Dúvida: Maxwell.

Maxwell. Pendurados: Aylon, Boschilia, Maguinho, Miranda e Vinicius Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)

Julio Cesar Pfleger (SC) Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Luanderson Lima dos Santos (BA) Assistente 2: Deise Genoefa Bellaver (SC)

Deise Genoefa Bellaver (SC) Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

Roger Goulart (RS) VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Ficha da partida

Jogo: Juventude x Operário-PR

Juventude x Operário-PR Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 31ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 31ª rodada Data: 2 de outubro de 2026 (sexta-feira)

2 de outubro de 2026 (sexta-feira) Horário: 20h45 (de Brasília)

20h45 (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS) Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports

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