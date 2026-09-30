Juventude x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série B
Vice-líder tenta seguir na zona de acesso direto à Série A, enquanto o Fantasma busca entrar no G-6 nesta reta final da competição
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Juventude e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 20h45 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes entram em campo envolvidas diretamente na disputa pelas primeiras posições. O Juventude ocupa a vice-liderança, com 53 pontos em 30 partidas, apenas um atrás do líder Vila Nova. O Operário-PR aparece na oitava colocação, com 48 pontos.
Na rodada anterior, o Juventude venceu o América-MG por 1 a 0, fora de casa. O Operário-PR, por sua vez, empatou por 2 a 2 com o Ceará em seus domínios.
Como chegam as equipes
Juventude
O Juventude chega para a partida na segunda colocação da Série B, com 53 pontos, e tenta seguir na faixa de acesso direto à Série A. O time gaúcho está um ponto atrás do Vila Nova, líder da competição.
Na última rodada, a equipe comandada por Maurício Barbieri venceu o América-MG por 1 a 0, na Arena Independência, e voltou a somar três pontos depois de duas derrotas consecutivas.
Para enfrentar o Operário-PR, o Juventude não poderá contar com Diogo Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Allanzinho também segue fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Operário-PR
O Operário-PR ocupa a oitava colocação, com 48 pontos, e está a apenas um ponto do Atlético-GO, sexto colocado e último clube dentro da zona de classificação para os playoffs.
O Fantasma vem de empate por 2 a 2 com o Ceará e busca pontuar fora de casa para tentar entrar no G-6. No primeiro turno, a equipe paranaense venceu o Juventude por 2 a 1.
O técnico Luizinho Lopes não poderá contar com Pablo, Maguinho e João Gabriel, que estão no departamento médico. Maxwell aparece como dúvida para o confronto.
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Onde assistir Juventude x Operário-PR ao vivo
A partida entre Juventude e Operário-PR terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
- Outras opções: SportyNet e XSports
A bola rola às 20h45 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Prováveis escalações
Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Rodrigo Sam, Titi (Messias) e Marcos Paulo (Gabriel Pinheiro); Aderlan, Lucas Mineiro, Mandaca, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima e Alan Kardec.
- Desfalques: Allanzinho (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Diogo Barbosa (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
- Pendurados: Wadson, Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo, Rodrigo Sam, Luan Martins, Fábio Lima e Aderlan.
Operário-PR (Técnico: Luizinho Lopes)
Vagner; Doka, Miranda, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinicius Diniz e Boschilia; Aylon, Caio Dantas e Berto.
- Desfalques: Pablo, Maguinho e João Gabriel (departamento médico).
- Dúvida: Maxwell.
- Pendurados: Aylon, Boschilia, Maguinho, Miranda e Vinicius Diniz.
Arbitragem
- Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)
- Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)
- Assistente 2: Deise Genoefa Bellaver (SC)
- Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Ficha da partida
- Jogo: Juventude x Operário-PR
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 31ª rodada
- Data: 2 de outubro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 20h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
- Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports
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