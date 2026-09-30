Grécia x Alemanha ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Nations League
Líder do Grupo A2, seleção grega recebe uma Alemanha em recuperação após conquistar a primeira vitória sob o comando de Jürgen Klopp
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Grécia e Alemanha se enfrentam neste domingo (4), às 15h45 (horário de Brasília), no Toumba Stadium, em Thessaloniki, na Grécia, pela quarta rodada do Grupo A2 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
A partida coloca frente a frente seleções que vivem situações diferentes na chave. A Grécia lidera com sete pontos e ainda está invicta, enquanto a Alemanha aparece na terceira colocação, com quatro pontos.
Os dois primeiros colocados do grupo avançam para a próxima fase. Já a seleção que terminar na terceira posição terá que disputar um playoff para tentar permanecer na Liga A da Nations League.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Como chegam as equipes
Grécia
A Grécia chega à quarta rodada na liderança do Grupo A2, com sete pontos conquistados em três partidas.
A equipe comandada por Ivan Jovanovic começou a competição vencendo a Sérvia por 2 a 1, com gols de Tzolis e Douvikas. Na sequência, surpreendeu a Alemanha ao vencer por 1 a 0, com Kourbelis marcando o único gol da partida.
Na rodada mais recente, os gregos empataram por 2 a 2 com a Holanda. O resultado manteve a seleção invicta e na primeira colocação da chave.
Para o novo encontro com os alemães, porém, Jovanovic terá baixas. Tzolis, Konstantelias e Kountouris estão fora da partida.
Alemanha
A Alemanha chega ao confronto depois de conquistar sua primeira vitória sob o comando de Jürgen Klopp. Na terceira rodada, os alemães venceram a Sérvia por 2 a 0 e chegaram aos quatro pontos.
O resultado encerrou uma sequência de dois jogos sem vitória no início da Nations League. Na estreia, a Alemanha empatou por 1 a 1 com a Holanda, com gol de Nmecha. Depois, perdeu em casa por 1 a 0 justamente para a Grécia.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Agora, a seleção alemã tenta dar sequência à recuperação e se aproximar das duas primeiras colocações do Grupo A2.
O duelo também representa a oportunidade de devolver a derrota sofrida no primeiro encontro entre as seleções nesta edição da competição.
Classificação do Grupo A2
- Grécia - 7pts
- Holanda - 5pts
- Alemanha - 4pts
- Sérvia - 0 pts
As duas primeiras colocadas avançam de fase, enquanto a terceira colocada terá que disputar um playoff contra o rebaixamento para a Liga B.
Onde assistir Grécia x Alemanha ao vivo
A transmissão de Grécia x Alemanha será realizada em:
- TV fechada: SporTV
A bola rola neste domingo (4), às 15h45 (horário de Brasília), no Toumba Stadium, em Thessaloniki, na Grécia.
Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional!
Prováveis escalações
Grécia (Técnico: Ivan Jovanovic)
Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos e Tsimikas; Masouras, Androutsos, Kourbelis e Karetsas; Ioannidis e Pavlidis.
- Desfalques: Tzolis, Konstantelias e Kountouris.
Alemanha (Técnico: Jürgen Klopp)
Urbig; Philipp Treu, Anton, Thiaw e Mittelstadt; Pavlovic, Bischof e Wirtz; Lennart Karl, Gnabry e Woltemade.
Ficha da partida
- Jogo: Grécia x Alemanha
- Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo A2
- Rodada: 4ª rodada
- Data: 4 de outubro de 2026 (domingo)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Toumba Stadium, Thessaloniki, Grécia
- Transmissão: a definir
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!