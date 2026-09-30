Grécia x Alemanha ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Nations League

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Líder do Grupo A2, seleção grega recebe uma Alemanha em recuperação após conquistar a primeira vitória sob o comando de Jürgen Klopp

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Grécia e Alemanha se enfrentam neste domingo (4), às 15h45 (horário de Brasília), no Toumba Stadium, em Thessaloniki, na Grécia, pela quarta rodada do Grupo A2 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.

A partida coloca frente a frente seleções que vivem situações diferentes na chave. A Grécia lidera com sete pontos e ainda está invicta, enquanto a Alemanha aparece na terceira colocação, com quatro pontos.

Os dois primeiros colocados do grupo avançam para a próxima fase. Já a seleção que terminar na terceira posição terá que disputar um playoff para tentar permanecer na Liga A da Nations League.

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Como chegam as equipes

Grécia

A Grécia chega à quarta rodada na liderança do Grupo A2, com sete pontos conquistados em três partidas.

A equipe comandada por Ivan Jovanovic começou a competição vencendo a Sérvia por 2 a 1, com gols de Tzolis e Douvikas. Na sequência, surpreendeu a Alemanha ao vencer por 1 a 0, com Kourbelis marcando o único gol da partida.

Na rodada mais recente, os gregos empataram por 2 a 2 com a Holanda. O resultado manteve a seleção invicta e na primeira colocação da chave.

Para o novo encontro com os alemães, porém, Jovanovic terá baixas. Tzolis, Konstantelias e Kountouris estão fora da partida.

Alemanha

A Alemanha chega ao confronto depois de conquistar sua primeira vitória sob o comando de Jürgen Klopp. Na terceira rodada, os alemães venceram a Sérvia por 2 a 0 e chegaram aos quatro pontos.

O resultado encerrou uma sequência de dois jogos sem vitória no início da Nations League. Na estreia, a Alemanha empatou por 1 a 1 com a Holanda, com gol de Nmecha. Depois, perdeu em casa por 1 a 0 justamente para a Grécia.

Agora, a seleção alemã tenta dar sequência à recuperação e se aproximar das duas primeiras colocações do Grupo A2.

O duelo também representa a oportunidade de devolver a derrota sofrida no primeiro encontro entre as seleções nesta edição da competição.

Classificação do Grupo A2

Grécia - 7pts Holanda - 5pts Alemanha - 4pts Sérvia - 0 pts

As duas primeiras colocadas avançam de fase, enquanto a terceira colocada terá que disputar um playoff contra o rebaixamento para a Liga B.

Onde assistir Grécia x Alemanha ao vivo

A transmissão de Grécia x Alemanha será realizada em:

TV fechada: SporTV

A bola rola neste domingo (4), às 15h45 (horário de Brasília), no Toumba Stadium, em Thessaloniki, na Grécia.

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Prováveis escalações

Grécia (Técnico: Ivan Jovanovic)

Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos e Tsimikas; Masouras, Androutsos, Kourbelis e Karetsas; Ioannidis e Pavlidis.

Desfalques: Tzolis, Konstantelias e Kountouris.

Alemanha (Técnico: Jürgen Klopp)

Urbig; Philipp Treu, Anton, Thiaw e Mittelstadt; Pavlovic, Bischof e Wirtz; Lennart Karl, Gnabry e Woltemade.

Ficha da partida

Jogo: Grécia x Alemanha

Grécia x Alemanha Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo A2

UEFA Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo A2 Rodada: 4ª rodada

4ª rodada Data: 4 de outubro de 2026 (domingo)

4 de outubro de 2026 (domingo) Horário: 15h45 (de Brasília)

15h45 (de Brasília) Local: Toumba Stadium, Thessaloniki, Grécia

Toumba Stadium, Thessaloniki, Grécia Transmissão: a definir

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