França x Itália ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Franceses defendem os 100% de aproveitamento no Grupo A1, enquanto italianos tentam embalar após goleada sobre a Turquia
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França e Itália se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Paris, pela terceira rodada do Grupo A1 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
A França chega para o confronto com 100% de aproveitamento na competição. A seleção comandada por Zinedine Zidane venceu as duas primeiras partidas por 1 a 0 e lidera o grupo com seis pontos.
A Itália, por outro lado, soma três pontos. Depois de perder para a Bélgica por 2 a 0 na estreia, a Azzurra reagiu na segunda rodada e goleou a Turquia por 4 a 1.
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Como chegam as equipes
França
A França começou a Nations League com duas vitórias pelo placar de 1 a 0. Na estreia, os franceses superaram a Turquia com gol de Kylian Mbappé. Porém, o atacante sofreu uma lesão no joelho esquerdo e virou desfalque para a sequência desta Data Fifa.
Na segunda rodada, a equipe de Zinedine Zidane venceu a Bélgica por 1 a 0, em Bruxelas. Michael Olise marcou o gol da vitória nos minutos finais da partida.
Sem Mbappé, Zidane conta com opções como Ousmane Dembélé, Olise, Désiré Doué e Bradley Barcola para formar o setor ofensivo diante dos italianos.
Itália
A Itália chega ao Stade de France tentando conquistar a segunda vitória consecutiva na Nations League. A seleção iniciou a competição com derrota por 2 a 0 para a Bélgica, em Roma.
A reação aconteceu na rodada seguinte. A Azzurra venceu a Turquia por 4 a 1, com gols de Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito.
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Para o confronto com a França, o técnico Roberto Mancini não poderá contar com Cristante, Dimarco, Raspadori e Zaniolo.
Onde assistir França x Itália ao vivo
A partida entre França e Itália terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Paris.
Prováveis escalações
França (Técnico: Zinedine Zidane)
Maignan; Koundé (Kalulu), Upamecano (Jacquet), Lacroix e Diof; Camavinga, Lucas da Cunha (Koné) e Cherki; Dembélé, Olise e Doué (Barcola).
- Desfalques: Kylian Mbappé (lesão no joelho esquerdo), Ekitiké, Mateta, Zaïre-Emery, Saliba e Konaté.
Itália (Técnico: Roberto Mancini)
Donnarumma; Kayode, Scalvini (Calafiori), Bastoni e Ruggeri; Tonali, Frattesi (Di Lorenzo) e Fagioli; Cambiaghi, Pio Esposito e Sebastiano Esposito (Doumbia).
- Desfalques: Cristante, Dimarco, Raspadori e Zaniolo.
Ficha da partida
- Jogo: França x Itália
- Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo A1, 3ª rodada
- Data: 2 de outubro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Stade de France, Paris (França)
- Transmissão: ESPN e Disney+
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