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Croácia x Inglaterra ao vivo: onde assistir, horário e data pela Liga das Nações

Seleções se enfrentam pela fase de grupos da Liga das Nações em duelo no Stadion Rujevica, na Croácia, com portões fechados ao público

Por Thiago Seabra Publicado em 30/09/2026 às 10:35
Imagem do meio-campista Declan Rice, da Inglaterra
Imagem do meio-campista Declan Rice, da Inglaterra - Reprodução/ English Team

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Croácia e Inglaterra se enfrentam neste sábado (3), às 11h (de Brasília), no Stadion Rujevica, em Rijeka, na Croácia. A partida é válida pela fase de grupos da Liga A da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

As duas seleções integram o Grupo A3 da competição, que também conta com Espanha e Tchéquia. O confronto será disputado com os portões fechados e sem venda de ingressos ao público.

A partida será o primeiro encontro entre croatas e ingleses nesta edição da Liga das Nações. O segundo duelo está marcado para 12 de novembro, no Estádio de Wembley, em Londres.

Como chegam Croácia e Inglaterra

A Croácia chega para o confronto com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Nesse período, a equipe marcou sete gols e sofreu oito. A partida mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para Portugal, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Antes da eliminação no Mundial, os croatas venceram Gana por 2 a 1 e Panamá por 1 a 0, além de perderem por 4 a 2 para a própria Inglaterra na fase de grupos da competição.

A Inglaterra soma quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas. A seleção marcou 13 gols e sofreu 10 nesse período. O compromisso mais recente foi a vitória por 6 a 4 sobre a França, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Na sequência do Mundial, os ingleses foram derrotados pela Argentina por 2 a 1 na semifinal. Antes disso, haviam vencido Noruega por 2 a 1, Tchéquia por 2 a 0, México e República Democrática do Congo.

Histórico do confronto

A Inglaterra venceu três dos últimos cinco confrontos contra a Croácia, além de registrar um empate e uma derrota.

O encontro mais recente terminou com vitória inglesa por 4 a 2, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Inglaterra também derrotou os croatas por 1 a 0 na Eurocopa de 2020.

Pela Liga das Nações de 2018/19, os ingleses venceram por 2 a 1 em um dos confrontos, enquanto o outro terminou empatado em 0 a 0. A última vitória croata aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de 2018, por 2 a 1.

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Onde assistir ao vivo

Croácia x Inglaterra terá transmissão ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.

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Portões fechados na Croácia

O confronto no Stadion Rujevica será disputado sem a presença de torcedores. A medida é consequência de uma punição aplicada pela UEFA à federação croata por distúrbios provocados por torcedores durante o duelo contra a França, pelas quartas de final da edição anterior do torneio.

Por causa da sanção, não haverá comercialização de ingressos para o público geral nesta partida.

Ficha técnica

  • Jogo: Croácia x Inglaterra
  • Competição: Liga das Nações da UEFA 2026/27 – Liga A, Grupo A3
  • Data: 3 de outubro de 2026 (sábado)
  • Horário: 11h (de Brasília)
  • Horário local: 18h
  • Local: Stadion Rujevica, Rijeka, Croácia
  • Transmissão: ESPN e Disney+
  • Público: Portões fechados

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.