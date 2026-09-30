Croácia x Inglaterra ao vivo: onde assistir, horário e data pela Liga das Nações
Seleções se enfrentam pela fase de grupos da Liga das Nações em duelo no Stadion Rujevica, na Croácia, com portões fechados ao público
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Croácia e Inglaterra se enfrentam neste sábado (3), às 11h (de Brasília), no Stadion Rujevica, em Rijeka, na Croácia. A partida é válida pela fase de grupos da Liga A da Liga das Nações da UEFA 2026/27.
As duas seleções integram o Grupo A3 da competição, que também conta com Espanha e Tchéquia. O confronto será disputado com os portões fechados e sem venda de ingressos ao público.
A partida será o primeiro encontro entre croatas e ingleses nesta edição da Liga das Nações. O segundo duelo está marcado para 12 de novembro, no Estádio de Wembley, em Londres.
Como chegam Croácia e Inglaterra
A Croácia chega para o confronto com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Nesse período, a equipe marcou sete gols e sofreu oito. A partida mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para Portugal, nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Antes da eliminação no Mundial, os croatas venceram Gana por 2 a 1 e Panamá por 1 a 0, além de perderem por 4 a 2 para a própria Inglaterra na fase de grupos da competição.
A Inglaterra soma quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas. A seleção marcou 13 gols e sofreu 10 nesse período. O compromisso mais recente foi a vitória por 6 a 4 sobre a França, pelas quartas de final da Copa do Mundo.
Na sequência do Mundial, os ingleses foram derrotados pela Argentina por 2 a 1 na semifinal. Antes disso, haviam vencido Noruega por 2 a 1, Tchéquia por 2 a 0, México e República Democrática do Congo.
Histórico do confronto
A Inglaterra venceu três dos últimos cinco confrontos contra a Croácia, além de registrar um empate e uma derrota.
O encontro mais recente terminou com vitória inglesa por 4 a 2, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Inglaterra também derrotou os croatas por 1 a 0 na Eurocopa de 2020.
Pela Liga das Nações de 2018/19, os ingleses venceram por 2 a 1 em um dos confrontos, enquanto o outro terminou empatado em 0 a 0. A última vitória croata aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de 2018, por 2 a 1.
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Onde assistir ao vivo
Croácia x Inglaterra terá transmissão ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.
Portões fechados na Croácia
O confronto no Stadion Rujevica será disputado sem a presença de torcedores. A medida é consequência de uma punição aplicada pela UEFA à federação croata por distúrbios provocados por torcedores durante o duelo contra a França, pelas quartas de final da edição anterior do torneio.
Por causa da sanção, não haverá comercialização de ingressos para o público geral nesta partida.
Ficha técnica
- Jogo: Croácia x Inglaterra
- Competição: Liga das Nações da UEFA 2026/27 – Liga A, Grupo A3
- Data: 3 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: 11h (de Brasília)
- Horário local: 18h
- Local: Stadion Rujevica, Rijeka, Croácia
- Transmissão: ESPN e Disney+
- Público: Portões fechados