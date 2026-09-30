Atlético-MG x Red Bull Bragantino ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

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Galo e Massa Bruta se enfrentam em partida adiada da 21ª rodada, na Arena MRV, após a pausa para a Data Fifa; saiba mais detalhes do jogo

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Atlético-MG e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto havia sido adiado e será o primeiro compromisso das duas equipes após a pausa do futebol nacional para a Data Fifa.

O clube mineiro ocupa a sétima colocação, com 40 pontos, enquanto a equipe paulista aparece em 10º lugar, com 36 pontos. Além do Brasileirão, o Atlético-MG também disputa as semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Como chegam as equipes

O Atlético-MG tenta se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O time soma 40 pontos e está seis atrás do Bahia, que ocupa a quinta posição.

O técnico Eduardo Domínguez terá uma série de desfalques.

Seis jogadores foram convocados por suas seleções durante a Data Fifa: Alan Franco, Kevin Castaño, Alan Minda e Ángelo Preciado, além de Vitão e Kauã Pascini, chamados para a Seleção Brasileira Sub-20.

A expectativa é que o sexteto retorne apenas para o duelo contra o Athletico-PR, em 8 de outubro.

Thiago Borbas também não poderá atuar contra o clube que detém seus direitos econômicos. O atacante está emprestado pelo Red Bull Bragantino, e o Atlético-MG optou por não pagar a multa prevista no contrato para utilizá-lo.

No departamento médico, Everson, Ruan Tressoldi, Gustavo Scarpa e Victor Hugo seguem em recuperação. Victor Hugo está em estágio mais avançado da transição e pode ser relacionado, enquanto Reinier recebeu alta médica e está liberado para atuar.

O Red Bull Bragantino chega ao confronto na décima colocação, com 36 pontos. No primeiro turno, o Massa Bruta venceu o Atlético-MG por 3 a 2.

Onde assistir ao vivo

Atlético-MG x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Curiosidades do confronto

Na partida do primeiro turno, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético-MG por 3 a 2. Na ocasião, o time mineiro ainda era comandado por Jorge Sampaoli e contava com Hulk no ataque.

Maycon, que aparece entre os prováveis titulares do Galo, marcou o primeiro gol oficial da história do Atlético-MG na Arena MRV.

Ficha técnica