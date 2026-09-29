fechar
Onde assistir |

Novorizontino x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série B

Tigre tenta seguir próximo das primeiras posições da Série B, enquanto o Esmeraldino busca reagir após derrota no clássico; confira os detalhes

Por Lucas Valle Publicado em 29/09/2026 às 9:26
Novorizontino e Goiás se enfrentam pela Série B
Novorizontino e Goiás se enfrentam pela Série B - Arte/Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Novorizontino e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 21h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Tigre chega para o confronto na quarta colocação, com 51 pontos em 30 partidas, e tenta se manter próximo das duas primeiras posições. O clube paulista está dois pontos atrás do Juventude, segundo colocado.

Do outro lado, o Esmeraldino ocupa a 11ª posição, com 42 pontos, e tenta voltar a vencer para reduzir a distância para o G-6. A equipe goiana está sete pontos atrás do Atlético-GO, que fecha a zona de classificação para os playoffs.

Como chegam Novorizontino e Goiás

O Novorizontino vem de empate sem gols diante do São Bernardo, também no estádio Jorge Ismael de Biasi. Agora, a equipe comandada por Enderson Moreira terá novamente o apoio de sua torcida para tentar somar três pontos.

Para a partida, Renato Palm, Miguel Contiero e Titi Ortíz estão fora por lesão. Diego Galo, Tavinho, Gabriel Bahia, Titi Ortíz, Alvariño, Rômulo, Reidiney, Maykon Jesus e Juninho estão pendurados. O técnico Enderson Moreira também tem dois cartões amarelos.

O Goiás, por sua vez, perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO na rodada anterior, no estádio Hailé Pinheiro. A equipe comandada por Mozart tenta se recuperar longe de casa.

Lucas Rodrigues está com a Seleção Brasileira Sub-20, enquanto Ramon Menezes e Marcos Vinícius estão lesionados. Luiz Felipe, Lourenço e Nicolas também ficam fora após receberem o terceiro cartão amarelo.
No primeiro turno, o Novorizontino levou a melhor e venceu o Goiás por 4 a 0, em Goiânia

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Onde assistir Novorizontino x Goiás ao vivo

A partida entre Novorizontino e Goiás terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • TV aberta: Xsports
  • Streaming: Disney+
  • Youtube: SportyNet 

Possíveis escalações de Novorizontino x Goiás

Novorizontino – Técnico: Enderson Moreira

Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi, Matheus Bianqui e Rômulo; Reidiney e Robson.

Goiás – Técnico: Mozart

Tadeu; Rodrigo Soares, Luis Fellipe, Lucas Ribeiro e Djalma; Filipe Machado, Gegê e Lucas Lima; Jean Carlos, Kadu Sousa e Pedrinho.

Arbitragem de Novorizontino x Goiás

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)
  • Assistente 2: Luis Carlos de França Costa (RN)
  • Quarto árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Ficha técnica

  • Jogo: Novorizontino x Goiás
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série B, 31ª rodada
  • Data: 01/10/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 21h
  • Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)
  • Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Jogos de hoje (28/09): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
JOGOS DE HOJE

Jogos de hoje (28/09): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Bélgica x França ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Nations League

Bélgica x França ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.