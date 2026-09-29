Novorizontino x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série B
Tigre tenta seguir próximo das primeiras posições da Série B, enquanto o Esmeraldino busca reagir após derrota no clássico; confira os detalhes
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Novorizontino e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 21h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Tigre chega para o confronto na quarta colocação, com 51 pontos em 30 partidas, e tenta se manter próximo das duas primeiras posições. O clube paulista está dois pontos atrás do Juventude, segundo colocado.
Do outro lado, o Esmeraldino ocupa a 11ª posição, com 42 pontos, e tenta voltar a vencer para reduzir a distância para o G-6. A equipe goiana está sete pontos atrás do Atlético-GO, que fecha a zona de classificação para os playoffs.
Como chegam Novorizontino e Goiás
O Novorizontino vem de empate sem gols diante do São Bernardo, também no estádio Jorge Ismael de Biasi. Agora, a equipe comandada por Enderson Moreira terá novamente o apoio de sua torcida para tentar somar três pontos.
Para a partida, Renato Palm, Miguel Contiero e Titi Ortíz estão fora por lesão. Diego Galo, Tavinho, Gabriel Bahia, Titi Ortíz, Alvariño, Rômulo, Reidiney, Maykon Jesus e Juninho estão pendurados. O técnico Enderson Moreira também tem dois cartões amarelos.
O Goiás, por sua vez, perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO na rodada anterior, no estádio Hailé Pinheiro. A equipe comandada por Mozart tenta se recuperar longe de casa.
Lucas Rodrigues está com a Seleção Brasileira Sub-20, enquanto Ramon Menezes e Marcos Vinícius estão lesionados. Luiz Felipe, Lourenço e Nicolas também ficam fora após receberem o terceiro cartão amarelo.
No primeiro turno, o Novorizontino levou a melhor e venceu o Goiás por 4 a 0, em Goiânia
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Onde assistir Novorizontino x Goiás ao vivo
A partida entre Novorizontino e Goiás terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- TV aberta: Xsports
- Streaming: Disney+
- Youtube: SportyNet
Possíveis escalações de Novorizontino x Goiás
Novorizontino – Técnico: Enderson Moreira
Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi, Matheus Bianqui e Rômulo; Reidiney e Robson.
Goiás – Técnico: Mozart
Tadeu; Rodrigo Soares, Luis Fellipe, Lucas Ribeiro e Djalma; Filipe Machado, Gegê e Lucas Lima; Jean Carlos, Kadu Sousa e Pedrinho.
Arbitragem de Novorizontino x Goiás
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)
- Assistente 2: Luis Carlos de França Costa (RN)
- Quarto árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Ficha técnica
- Jogo: Novorizontino x Goiás
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série B, 31ª rodada
- Data: 01/10/2026 (quinta-feira)
- Horário: 21h
- Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)
- Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports
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