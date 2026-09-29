Dinamarca x Portugal ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Atual campeã do torneio, Seleção Portuguesa tenta manter a liderança do Grupo A4 em compromisso fora de casa nesta quinta-feira (01)
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Dinamarca e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (horário de Brasília), no Parken, em Copenhague, pela terceira rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
Atual campeã da competição, a Seleção Portuguesa chega ao confronto na liderança da chave, com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.
A Dinamarca aparece na terceira colocação, com três pontos, mesma pontuação da Noruega, que ocupa o segundo lugar. Jogando em casa, os dinamarqueses tentam encostar nos portugueses na disputa pelas primeiras posições.
Como chegam Dinamarca e Portugal
Portugal iniciou a Nations League com duas vitórias e assumiu a liderança isolada do Grupo A4. A competição marca o começo do trabalho de Jorge Jesus no comando da Seleção Portuguesa após a Copa do Mundo de 2026.
Entre os principais nomes à disposição estão Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Dias, João Félix e João Neves.
A Dinamarca, por sua vez, soma três pontos e busca aproveitar o mando de campo para se aproximar da liderança. A equipe ocupa a terceira posição do grupo neste início de competição.
Histórico de Dinamarca x Portugal
Portugal leva vantagem no retrospecto do confronto. Em 18 partidas entre as seleções, foram 12 vitórias portuguesas, quatro triunfos dinamarqueses e dois empates.
Os dois encontros mais recentes aconteceram nas quartas de final da Nations League 2024/25. A Dinamarca venceu a ida por 1 a 0, em casa, mas Portugal conseguiu a virada no confronto ao ganhar por 5 a 2, após a prorrogação, na partida de volta.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Considerando apenas os jogos realizados em território dinamarquês, foram oito partidas, com quatro vitórias de Portugal, três da Dinamarca e um empate.
Onde assistir Dinamarca x Portugal ao vivo
A partida entre Dinamarca e Portugal terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV
A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).
Prováveis escalações
Dinamarca (Técnico: Brian Riemer)
Filip Jorgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard e Maehle; Hjulmand e Hojbjerg; Isaksen, Damsgaard e Mohamed Daramy; Hojlund.
- Desfalques: Gronbaek, Alexander Bah, Christensen, Jeans Stage, Dolberg, Mathias Jensen, Dorgu e Osula
Portugal (Técnico: Jorge Jesus)
Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Rafael Leão e Pedro Neto (Bernardo Silva); João Félix e Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos).
- Dúvida: Bruno Fernandes e Francisco Conceição
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Mykola Balakin (Ucrânia)
Ficha técnica
- Jogo: Dinamarca x Portugal
- Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Grupo A4 – 3ª rodada
- Data: quinta-feira, 1º de outubro de 2026
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Parken, Copenhague, Dinamarca
- Transmissão: SporTV