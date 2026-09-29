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Dinamarca x Portugal ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Atual campeã do torneio, Seleção Portuguesa tenta manter a liderança do Grupo A4 em compromisso fora de casa nesta quinta-feira (01)

Por Lucas Valle Publicado em 29/09/2026 às 11:24
- Reprodução/ UEFA

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Dinamarca e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (horário de Brasília), no Parken, em Copenhague, pela terceira rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.

Atual campeã da competição, a Seleção Portuguesa chega ao confronto na liderança da chave, com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.

A Dinamarca aparece na terceira colocação, com três pontos, mesma pontuação da Noruega, que ocupa o segundo lugar. Jogando em casa, os dinamarqueses tentam encostar nos portugueses na disputa pelas primeiras posições.

Como chegam Dinamarca e Portugal

Portugal iniciou a Nations League com duas vitórias e assumiu a liderança isolada do Grupo A4. A competição marca o começo do trabalho de Jorge Jesus no comando da Seleção Portuguesa após a Copa do Mundo de 2026.

Entre os principais nomes à disposição estão Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Dias, João Félix e João Neves.

A Dinamarca, por sua vez, soma três pontos e busca aproveitar o mando de campo para se aproximar da liderança. A equipe ocupa a terceira posição do grupo neste início de competição.

Histórico de Dinamarca x Portugal

Portugal leva vantagem no retrospecto do confronto. Em 18 partidas entre as seleções, foram 12 vitórias portuguesas, quatro triunfos dinamarqueses e dois empates.

Os dois encontros mais recentes aconteceram nas quartas de final da Nations League 2024/25. A Dinamarca venceu a ida por 1 a 0, em casa, mas Portugal conseguiu a virada no confronto ao ganhar por 5 a 2, após a prorrogação, na partida de volta.

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Considerando apenas os jogos realizados em território dinamarquês, foram oito partidas, com quatro vitórias de Portugal, três da Dinamarca e um empate.

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Onde assistir Dinamarca x Portugal ao vivo

A partida entre Dinamarca e Portugal terá transmissão ao vivo em: 

  • TV fechada: SporTV

A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Dinamarca (Técnico: Brian Riemer)

Filip Jorgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard e Maehle; Hjulmand e Hojbjerg; Isaksen, Damsgaard e Mohamed Daramy; Hojlund.

  • Desfalques: Gronbaek, Alexander Bah, Christensen, Jeans Stage, Dolberg, Mathias Jensen, Dorgu e Osula

Portugal (Técnico: Jorge Jesus)

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Rafael Leão e Pedro Neto (Bernardo Silva); João Félix e Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos).

  • Dúvida: Bruno Fernandes e Francisco Conceição

Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Mykola Balakin (Ucrânia)

Ficha técnica

  • Jogo: Dinamarca x Portugal
  • Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Grupo A4 – 3ª rodada
  • Data: quinta-feira, 1º de outubro de 2026
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Parken, Copenhague, Dinamarca
  • Transmissão: SporTV

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.