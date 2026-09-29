Alemanha x Sérvia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Alemanha e Sérvia se enfrentam pela 3ª rodada da Nations League; partida pode marcar a primeira vitória de Klopp no comando da seleção nacional
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Alemanha e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela terceira rodada do Grupo A2 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
As duas seleções chegam pressionadas em busca de recuperação. A Alemanha ocupa a terceira colocação, com um ponto, enquanto a Sérvia ainda não pontuou e aparece na lanterna da chave.
O confronto também deve ser marcado por mudanças na equipe alemã. Jürgen Klopp pode aproveitar a partida para observar jogadores que tiveram menos oportunidades nos primeiros compromissos da competição.
Como chegam Alemanha e Sérvia
A Alemanha vem de derrota por 1 a 0 para a Grécia, em casa. Com o resultado, a seleção permaneceu com apenas um ponto após duas rodadas, somando um empate e uma derrota, com um gol marcado e dois sofridos.
Para o duelo com a Sérvia, Jürgen Klopp deve promover alterações na equipe. Wirtz aparece como uma das principais referências do setor ofensivo, enquanto Bischof pode ganhar espaço na construção. Adeyemi oferece velocidade pelos lados, e Burkardt deve ser a referência mais avançada.
A Sérvia também chega de derrota. A equipe perdeu por 2 a 1 para a Holanda e segue na última colocação do Grupo A2, sem pontos após duas partidas. Os sérvios marcaram dois gols e sofreram quatro.
Sem Vlahovic, a tendência é que Jovic assuma a principal responsabilidade no comando do ataque. Lukic e Gudelj aparecem como opções no meio-campo, enquanto Zivkovic pode ser utilizado para acelerar as jogadas pelos lados.
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Onde assistir Alemanha x Sérvia ao vivo
A partida entre Alemanha e Sérvia terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV 3
- Youtube: GeTV (clique para assistir)
A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.
Prováveis escalações
Alemanha (Técnico: Jürgen Klopp)
Atubolu; Baku, Anton, Thiaw e Raum; Janelt, Pavlovic e Bischof; Wirtz, Adeyemi e Burkardt.
- Desfalques: Gruda, Musiala e Goretzka.
Sérvia (Técnico: Veljko Paunovic)
Milinkovic-Savic; Terzic, Babic, Pavlovic e Nedeljkovic; Lukic, Gudelj e Stankovic; Milinkovic-Savic, Zivkovic e Jovic.
- Desfalque: Vlahovic.
Ficha técnica
- Jogo: Alemanha x Sérvia
- Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Grupo A2 – 3ª rodada
- Data: quinta-feira, 1º de outubro de 2026
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Allianz Arena, Munique, Alemanha
- Transmissão: SporTV 3 e GeTV