Turquia x Itália ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

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Seleções buscam a primeira vitória na competição após derrotas na estreia e fazem confronto direto pelo Grupo A1

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Turquia e Itália se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Atatürk do Centenário, em Bursa, pela segunda rodada do Grupo A1 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.



As duas seleções chegam pressionadas pela busca dos primeiros pontos na competição. A Turquia perdeu por 1 a 0 para a França na estreia, enquanto a Itália foi derrotada pela Bélgica por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Roma.



Bélgica e França, que venceram na primeira rodada, também se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 15h45, em Bruxelas.

Momento das equipes

Turquia

A Turquia tenta aproveitar o segundo compromisso consecutivo como mandante para conquistar os primeiros pontos na Nations League. Na estreia, a equipe comandada por Vincenzo Montella perdeu por 1 a 0 para a França.



Para o confronto contra a Itália, o treinador terá uma mudança obrigatória. O goleiro Çakir foi expulso diante dos franceses e cumprirá suspensão. Com isso, Bayindir será o titular da posição.



A principal esperança da seleção turca está novamente em Arda Güler. O meia do Real Madrid aparece como uma das principais peças de criação da equipe e deve atuar mais avançado no meio-campo.



A tendência é que Montella mantenha boa parte da equipe utilizada na primeira rodada, apesar da necessidade de buscar uma reação dentro do Grupo A1.

Itália

A Itália também entra em campo buscando os primeiros pontos na competição. Na estreia, a seleção perdeu por 2 a 0 para a Bélgica, no Estádio Olímpico de Roma.



Diferentemente da Turquia, a tendência é de várias mudanças na equipe italiana. O técnico Roberto Mancini pode realizar pelo menos cinco alterações entre os titulares, com Kayode e Bastoni entre os jogadores cotados para entrar na defesa.



No meio-campo, Barella e Tonali também podem ser preservados. Com isso, Mancini deve utilizar a segunda rodada para modificar a formação da equipe após a derrota na estreia.

Histórico de confrontos

Turquia e Itália já se enfrentaram 13 vezes considerando todas as competições. O retrospecto é amplamente favorável aos italianos, que conquistaram nove vitórias, enquanto outras quatro partidas terminaram empatadas.



A Turquia nunca conseguiu vencer a Itália na história do confronto.



Desde 2021, as seleções se encontraram três vezes. A Itália venceu duas delas, por 3 a 0 e 3 a 2, enquanto o duelo mais recente terminou empatado.

Onde assistir Turquia x Itália ao vivo

A partida entre Turquia e Itália terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: Sportv

Sportv Streaming: Disney+



O confronto começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Atatürk do Centenário, em Bursa.

Prováveis escalações

Turquia (Técnico: Vincenzo Montella)

Bayindir; Çelik, Demiral e Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Arda Güler e Kadioglu; Uzun e Yilmaz.



Desfalque: Çakir (expulso)

Itália (Técnico: Roberto Mancini)

Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni e Calafiori; Frattesi, Barella (Tonali) e Mandragora; Raspadori, Maldini e Scamacca.

Arbitragem