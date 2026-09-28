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Turquia x Itália ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Seleções buscam a primeira vitória na competição após derrotas na estreia e fazem confronto direto pelo Grupo A1

Por Lucas Valle Publicado em 28/09/2026 às 8:42
Turquia e Itália se enfrentam pela Nations League
Turquia e Itália se enfrentam pela Nations League - Arte/Blog do Torcedor

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Turquia e Itália se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Atatürk do Centenário, em Bursa, pela segunda rodada do Grupo A1 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.

As duas seleções chegam pressionadas pela busca dos primeiros pontos na competição. A Turquia perdeu por 1 a 0 para a França na estreia, enquanto a Itália foi derrotada pela Bélgica por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Roma.

Bélgica e França, que venceram na primeira rodada, também se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 15h45, em Bruxelas.

Momento das equipes

Turquia

A Turquia tenta aproveitar o segundo compromisso consecutivo como mandante para conquistar os primeiros pontos na Nations League. Na estreia, a equipe comandada por Vincenzo Montella perdeu por 1 a 0 para a França.

Para o confronto contra a Itália, o treinador terá uma mudança obrigatória. O goleiro Çakir foi expulso diante dos franceses e cumprirá suspensão. Com isso, Bayindir será o titular da posição.

A principal esperança da seleção turca está novamente em Arda Güler. O meia do Real Madrid aparece como uma das principais peças de criação da equipe e deve atuar mais avançado no meio-campo.

A tendência é que Montella mantenha boa parte da equipe utilizada na primeira rodada, apesar da necessidade de buscar uma reação dentro do Grupo A1.

Itália

A Itália também entra em campo buscando os primeiros pontos na competição. Na estreia, a seleção perdeu por 2 a 0 para a Bélgica, no Estádio Olímpico de Roma.

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Diferentemente da Turquia, a tendência é de várias mudanças na equipe italiana. O técnico Roberto Mancini pode realizar pelo menos cinco alterações entre os titulares, com Kayode e Bastoni entre os jogadores cotados para entrar na defesa.

No meio-campo, Barella e Tonali também podem ser preservados. Com isso, Mancini deve utilizar a segunda rodada para modificar a formação da equipe após a derrota na estreia.

Histórico de confrontos

Turquia e Itália já se enfrentaram 13 vezes considerando todas as competições. O retrospecto é amplamente favorável aos italianos, que conquistaram nove vitórias, enquanto outras quatro partidas terminaram empatadas.

A Turquia nunca conseguiu vencer a Itália na história do confronto.

Desde 2021, as seleções se encontraram três vezes. A Itália venceu duas delas, por 3 a 0 e 3 a 2, enquanto o duelo mais recente terminou empatado.

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Onde assistir Turquia x Itália ao vivo

A partida entre Turquia e Itália terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: Sportv
  • Streaming: Disney+

O confronto começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Atatürk do Centenário, em Bursa.

Prováveis escalações

Turquia (Técnico: Vincenzo Montella)

Bayindir; Çelik, Demiral e Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Arda Güler e Kadioglu; Uzun e Yilmaz.

  • Desfalque: Çakir (expulso)

Itália (Técnico: Roberto Mancini)

Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni e Calafiori; Frattesi, Barella (Tonali) e Mandragora; Raspadori, Maldini e Scamacca.

Arbitragem

  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.